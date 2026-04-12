விஜய்க்கு தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் ஆதரவு! வெளியான முக்கிய அறிக்கை!

விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஜனநாயகன் படம் சட்டவிரோதமாக இணையத்தில் லீக் ஆகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த ஜனவரி மாதம் வெளியாக வேண்டிய இந்த படம், சென்சார் பிரச்சனை காரணமாக தற்போது வரை வெளியாகவில்லை. மீண்டும் படம் எப்போது வெளியாகும் என்ற அறிவிப்பும் இல்லாமல் இருந்து வருகிறது. விஜய் தனது கட்சி பணிகளில் பிஸியாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில், ஜனநாயகன் படத்தில் உள்ள முக்கியமான காட்சிகள் இணையத்தில் லீக்காகி அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது. சமூக வலைத்தளங்களில் பலரும் இதனை பகிர்ந்து வருகின்றனர். இந்த ஜனநாயகன் படத்தின் வீடியோக்களை யாராவது பகிர்ந்தால் அவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தயாரிப்பாளர்கள் கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தனர்.
திரைத்துறையினர் குரல்
இந்த ஜனநாயகன் படம் இணையத்தில் கசிந்தது குறித்து திரைத்துறையை சேர்ந்தவர்கள் பலரும் குரல் கொடுத்து வருகின்றனர். ரஜினி, கமல், சூர்யா, கார்த்தி எனப் பல முன்னணி நடிகர்கள் இது தொடர்பாகத் தங்களது கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளனர். "இதனை யார் செய்திருந்தாலும் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். படத்தின் வெளியீட்டிற்காக தயாரிப்பு நிறுவனம் தொடர்ந்து சட்ட போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறது. இந்நிலையில், ஜனநாயகன் படம் சட்டவிரோதமாக வெளியானது குறித்துத் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம்
"திரையரங்கின் இருள் அகன்று திரை திறக்காத முன்பே, 'ஜனநாயகன்' என்ற படைப்பின் உயிரை பறித்து, அதை கள்ளத்தனமாக சமூக வலைத்தளங்களில் அறுத்தெறிந்து, அதன் வருங்காலத்தை காரிருளில் மூழ்கடித்த இந்த ஈனச் செயல், ஒரு சாதாரண சட்ட விதி மீறல் அல்ல… காலங்காலமாக மக்களை மகிழ்விக்கும் கலைக்கு எதிரான திட்டமிட்ட ஒரு வன்முறை… அந்த வன்முறை தான் ‘ஜனநாயகம்’ என்னும் இரையை விழுங்கியது… இது, கலையை மட்டுமே நம்பி வாழும் தொழிலாளர்களின் உழைப்புக்கு எதிரான கொடூர யுத்தம்… மனித மனச்சாட்சிக்கு எதிரான ஒரு நம்பிக்கை துரோகம். ஏனெனில் ஒரு திரைப்படம் என்பது சில மணித்துளிகள் கண்முன் ஓடும் கற்பனை கதையல்ல… அது ஆயிரம் கனவுகளின் கூட்டுத்தொகை. ஒவ்வொரு காட்சியின் பின்னணியிலும் வியர்வை, உழைப்பு, பல குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரம், ஒரு சமுதாயத்தின் உணர்வு அனைத்தும் பின்னிப் பிணைந்திருக்கின்றன…
பொழுதுபோக்கு தொழில் அல்ல
அதனால் திரைத்துறை என்பது வெறும் பொழுதுபோக்கு தொழில் அல்ல… அதை நம்பி வாழும் பல்லாயிரக்கணக்கானோரின் வாழ்க்கை வழியும், சிந்தனைகளை விதைத்து சமூக மாற்றங்களை உருவாக்கும் வலிமைமிக்க தளமும் ஆகும்… அத்தகைய துறையை சுயலாபம், காழ்ப்புணர்ச்சி அல்லது பழிவாங்கும் மனநிலையால் களங்கப்படுத்த முயல்பவர்கள், சட்டத்தையும், சமூக நெறிகளையும் மீறுபவர்கள்… இச்செயலை ஆற்றியவர்கள் எவராக இருப்பினும், அவர்களது அடையாளம் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும். சட்டம் அவர்களைத் தொட வேண்டும்… நீதித்துறையின் தண்டனை அவர்களைத் தாக்க வேண்டும்… அது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நிலைத்திருக்க வேண்டும்… ஏனெனில் இது ஒரே ஒரு திரைப்படம் சார்ந்த குறை கூறல் அல்ல; இது ஒரு ஒட்டுமொத்த துறையின் மாண்புக்கே விடப்படும் அறைகூவல்…
ஜனநாயகன்
இன்று “ஜனநாயகன்”… நாளை இன்னொரு படைப்பு… இப்படி ஒவ்வொரு முயற்சியும், உழைப்பும், முதலீடும், நம்பிக்கையும் களவாடப்பட்டால், இன்று கதை சொல்பவர்களே நாளை சோகக் கதையாக மாறிவிடுவர்…இந்த சூழ்நிலையில், திரைத்துறையும் பொதுமக்களும் ஒன்றிணைந்து இப்படியான கசிவு மற்றும் திருட்டு போன்ற தவறான செயல்களைத் தடுப்பது காலத்தின் தேவையாகிறது. இது கலைக்கும், உழைப்புக்கும் நாம் தரும் அடிப்படை மரியாதையாகும். அதேபோல், திரைத்துறையைச் சேர்ந்த அனைத்து அமைப்புகளும், கலைஞர்களும், தொழிலாளர்களும் இணைந்து இத்தகைய செயல்களுக்கு எதிராக உறுதியான நிலைப்பாட்டை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுகிறோம். இந்த முயற்சியில் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் முழுமையான ஒத்துழைப்புடன் இணைந்து செயல்படும் என்பதை உறுதியாக தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். இது ஒரு அறிக்கை மட்டும் அல்ல… ஒரு அழைப்பு.
உணர்வுள்ள அனைவரும்
“கலைக்காக,
கலை காக்க,
ஒன்றிணைந்து முன் வாருங்கள்" என்று தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கும் கேள்விகள்
1. விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு தற்போது என்ன பிரச்சனை?
விஜய் நடிப்பில், எச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் சில முக்கிய காட்சிகள் மற்றும் வீடியோக்கள் சட்டவிரோதமாக இணையத்தில் கசிந்து பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எடிட்டிங் பணிகளின் போது மர்ம நபர்கள் சிலர் இதைச் செய்திருக்கலாம் எனச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
2. 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் ஏன் இன்னும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவில்லை?
மிகப்பெரிய பொருட்செலவில் உருவாகி கடந்த ஜனவரி மாதம் வெளியாகவிருந்த இப்படம், சென்சார் போர்டு (தணிக்கைக் குழு) சான்றிதழ் கிடைக்காத காரணத்தால் வெளியீடு தள்ளிப்போனது. இது தொடர்பான சட்டப் போராட்டங்கள் நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
3. வீடியோ லீக் ஆனது குறித்து தயாரிப்பு நிறுவனம் விடுத்துள்ள எச்சரிக்கை என்ன?
படத்தை தயாரித்துள்ள கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம், "கசிந்த வீடியோக்களைப் பதிவிறக்கம் செய்வதோ, வாட்ஸ்அப், டெலிகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்வதோ கிரிமினல் குற்றமாகும். மீறுபவர்கள் மீது கடுமையான சைபர் தடயவியல் மற்றும் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என அதிகாரப்பூர்வமாக எச்சரித்துள்ளது.
