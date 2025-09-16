English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்த வாரம் தியேட்டரில் வெளியாகும் 9 படங்கள்! முழு லிஸ்ட்..இதோ

South Films This Week Releases : முக்கியமான சில படங்கள், இந்த வாரம் வெளியாக இருக்கிறது. அவை, என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 16, 2025, 01:49 PM IST
  • இந்த வாரம் வெளியாகும் தென்னிந்திய படங்கள்
  • மொத்தம் 9 படங்கள்
  • என்னென்ன தெரியுமா?

South Films This Week Releases : தென்னிந்திய படங்கள் சில, இந்த வாரம் தியேட்டர்களில் வெளியாக இருக்கிறது. இதில், எந்த படத்தை எந்த தேதியில் பார்க்கலாம் என்று, யார் யாரின் படங்கள் வெளியாகிறது என்றும் இங்கு பார்க்கலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

சக்தி திருமகன்:

விஜய் ஆண்டனி நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் படம், சக்தி திருமகன். அவருடன் சேர்ந்து வாகை சந்திரசேகர், சுனில் கிரிபாலனி, செல் முருகன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருகின்றனர். அருண் பிரபு புருசோத்தமன் இப்படத்தை இயக்கியிருக்கிறார். அரசியல் த்ரில்லர் கதையாக இருக்கும் இந்த படம், வரும் செப்டம்பர் 19ஆம் தேதியன்று வெளியாகிறது. 

இப்படம், தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் வெளியாக இருக்கிறது. 

கிஸ்:

கவின் ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் படம், கிஸ். இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக பிரீத்தி அஸ்ரானி நடித்துள்ளார். விடிவி கணேஷ், ஆர்.ஜே.விஜய், தேவையாணி உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக வருகின்றனர். இந்த படத்தை, நடன இயக்குநர் சதீஷ் கிரிஷ்ணன் இயக்கியிருக்கிறார்.

ரொமாண்டிக் காமெடியாக உருவாகி இருக்கும் இந்த படத்தை, செப்டம்பர் 19 அன்று திரையரங்குகளில் பார்க்கலாம். 

கமல்-ஸ்ரீதேவி:

சச்சின் செலுவாரயாசாமி, சங்கீதா பட், கிஷோர் குமார் உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கும் படம், கமல்-ஸ்ரீதேவி. இதனை சுனில் குமார் இயக்கியிருக்கிறார். கன்னட மொழியில் உருவாகியிருக்கும் இந்த படம், த்ரில்லர் கதையாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பெங்களூருவில் நடப்பது போல காண்பிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த படம், ஸ்ரீதேவி என்கிற பெண்ணை வைத்து நடக்கும் க்ரைமை வைத்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படம், வரும் செப்டம்பர் 19ஆம் தேதி வெளியாகிறது. 

இலாண்டி சினிமா மீரேப்புடு சூசுந்தாரு:

சூப்பர் ராஜா இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் தெலுங்கு படம் இது. இதில் சூப்பர் ராஜா, சாந்தனா, வம்சி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். சாகச காமெடி திரைப்படமாக உருவாகி இருக்கும் இந்த படம், தெலுங்கில் உருவான முதல் சிங்கிள் ஷாட் நோ கட் திரைப்படம் என்று கூறப்படுகிறது. 

வாலா ஸ்டோரி ஆஃப் பாங்லே:

விஜயராகவன், லுக்மான் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கும் படம் இது. இந்த படத்தை முஹாஷின் இயக்கியிருக்கிறார். மலையாளத்தில் உருவாகி இருக்கும் இந்த படம் காமெடி கதையை மையமாக கொண்டுள்ளது. படத்தை, செப்டம்பர் 19 அன்று திரையரங்குகளில் பார்க்கலாம். 

த்ரிகாளி:

ஏ.ஆர்.ராகவேந்திரா இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் தெலுங்கு படம், த்ரிகாளி. இதில் நாகராஜன் கண்ணன், டெல்லி கணேஷ், சாய் தீனா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இது, மாயாஜால டிராமாவாக உருவாகியிருக்கும் படமாகும். தெரியாத ஒரு உலகத்துக்குள் பயணிக்கும் சிலரை பற்றிய படம் இதுவாகும். தமிழில் இப்படம் மாயக்கூத்து என்கிற பெயரில், வரும் செப்டம்பர் 19ஆம் தேதியன்று வெளியாகிறது. 

ரூம் நம்பர் 11:

சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லராக உருவாகி இருக்கிறது, ரூம் நம்பர் 11. இந்த படத்தில் அபூர்வா, தர்மா கீர்த்திராஜ், கரிமா சிங் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த கன்னட படத்தை, வரும் செப்டம்பர் 19ஆம் தேதியன்று திரையரங்குகளில் பார்க்கலாம். 

பியூட்டி:

அங்கித் கோயா நடித்திருக்கும் தெலுங்கு படம், பியூட்டி. இந்த தெலுங்கு படம், காதல் கதையாக உருவாகி இருக்கிறது. இப்படத்தை செப்டம்பர் 19ஆம் தேதியன்று காணலம். 

மிராஜ்:

மலையாளத்தில் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும் படம், மிராஜ். இந்த படத்தில் ஆசிஃப் அலி, அபர்ணா பாலமுரளி உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கின்ற்னார். இந்த சைக்காலஜி த்ரில்லர் படத்தை செப்டம்பர் 19 அன்று பார்க்கலாம்.

Theatrical ReleaseSeptember 2025Shakthi ThirumaganKiss

