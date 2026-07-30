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Spider-Man Brand New Day : ஸ்பைடர் மேன் 4 எப்படியிருக்கு? ரசிகர்களின் X விமர்சனம்!

Spider-Man Brand New Day X Review : 4 ஆண்டுகளாக ரசிகர்களை காக்க வைத்த ஸ்பைடர் மேன் : பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம், ஜூலை 30ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் எப்படிப்பட்ட வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 30, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:47 AM IST
Spider-Man Brand New Day : ஸ்பைடர் மேன் 4 எப்படியிருக்கு? ரசிகர்களின் X விமர்சனம்!
Image Credit: Spider-Man Brand New Day X Review | X Review Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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