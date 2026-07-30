/Spider-Man Brand New Day : ஸ்பைடர் மேன் 4 எப்படியிருக்கு? ரசிகர்களின் X விமர்சனம்!

Spider-Man Brand New Day X Review : டாம் ஹாலாண்ட், ஜெண்டையா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கும் ஸ்பைடர் மேன் : பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம் இன்று இந்தியாவில் வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தை, டெஸ்டின் டேனியல் க்ரெட்டான் இயக்கியிருக்கிறார். ஆங்கிலம், தமிழ், இந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் இப்படம் வெளியாகியிருப்பதை அடுத்து, இப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் கொடுத்திருக்கும் விமர்சனம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வோம்.
கடைசியாக, ஸ்பைடர் மேன்: நோ வே ஹோம் திரைப்படம் வெளியானது. இந்த படத்தில் ஸ்பைடர் மேன் ஆன பீட்டர் பார்க்கரை அனைவரும் மறந்து விடுவது போல கதை முடிந்தது. இதனால் தனிமையில் வாழும் பீட்டர், தன் வாழ்வின் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்குகிறார். இந்த பாகத்தில் வரும் ஒரு பயங்கர மைண்ட் கண்ட்ரோல் செய்யும் வில்லனை தான் யாரென்று உலகுக்கு தெரிவிக்காமல் சண்டையிடுகிறார் ஸ்பைடர் மேன். தன் சண்டையில் அவர் ஜெயித்தாரா இல்லையா என்பது கதை.
படத்தை பார்த்த ஒரு ரசிகர், அதற்கு எக்ஸ் பக்கத்தில் ரிவ்யூவை கொடுத்திருக்கிறார். அதில், “முந்தைய ஸ்பைடர்-மேன் படங்களிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு உணர்வைத் தருகிறது. இந்தப் படம், பீட்டரின் தனிமையையும் மனித பலவீனத்தையும் ஆழமாக ஆராய்வதோடு, பிரமிக்க வைக்கும் சண்டைக் காட்சிகளையும் அடுத்த கட்ட விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸையும் வழங்குகிறது.
#SpiderManBrandNewDaReview : Emotional Entertainer!— Sreedhar Pillai (@sri50) July 30, 2026
My Rating: 3.75/5
Totally different vibe from earlier Spider-Man films. This one digs deep into Peter’s loneliness and human vulnerability while delivering jaw-dropping action and next-level VFX.
A darker, more mature,… pic.twitter.com/ETNHT3nvXl
இது ஒரு இருண்ட, முதிர்ச்சியான, கதாபாத்திரத்தை மையமாகக் கொண்ட பயணம். இதில் டாம் ஹாலண்டின் சிறப்பான நடிப்பு ஒவ்வொரு காட்சியையும் தாங்கி நிற்கிறது. சேடி சிங்க் மிகச் சிறப்பாக நடித்துள்ளார், ஹல்க் காட்சிகள் அனல் பறக்கின்றன, மேலும் அந்த மூன்று பிரம்மாண்டமான சண்டைக் காட்சிகளோ? அட்டகாசமானவை.
படத்தின் வேகத்தில் சில சிறு தடுமாற்றங்கள் இருந்தாலும், குழப்பங்கள் எதுவும் இல்லை. இருப்பினும், இது திரையரங்கில் வெளியாக வேண்டிய ஒரு மனதைத் தொடும், விறுவிறுப்பான, திருப்திகரமான சாகசப் பயணம்” என்று கூறியிருக்கிறார்.
ஒரு ரசிகர், படத்தின் எண்ட் கிரெடிட்ஸ் சீன் அவ்வளவு வொர்த் இல்லை என்றும், படத்தின் விஷுவல் அருமையாக இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில், “நாடகத்தன்மை கொண்ட சூப்பர் ஹீரோ திரைப்படம். ஹல்க் மற்றும் நிஞ்ஜா என இரண்டு சண்டைக் காட்சிகள் மட்டுமே உள்ளன. டாம் ஹாலண்ட் ஒரு அற்புதமான நடிப்பை வழங்கியுள்ளார். பனிஷருடன் அவரது கெமிஸ்ட்ரி நன்றாக உள்ளது. அற்புதமான விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் வேலை. முழுக்க முழுக்க ஸ்பைடியின் ஒரு உணர்ச்சிகரமான பயணம். இவ்வளவு நீண்ட காத்திருப்புக்கு இறுதிக் காட்சிகள் தகுதியானவை அல்ல. சராசரி” என்று பதிவிட்டிருக்கிறார்.
#SpiderManBrandNewDayA Heavy Drama Oriented Superhero film. Hardly 2 Action blocks: Hulk & Ninja. Tom Holland delivers Superb Perf. His Chemistry with Punisher is gud. Awesome VFX Work. Purely an Emotional Journey of Spidey. End Credit is not worth for that long wait. AVERAGE!— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) July 30, 2026
படத்தை பார்த்த இன்னொரு ரசிகர், ஃபேன்ஸ் எதிர்பார்க்கும் எல்லாமே படத்தில் இருக்கு என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில், “படம் செம fun ஆன எமோஷனல் ஆக்ஷன் ரைட் என்றும், ஸ்பைடர்மேன் ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கும் எல்லாமே இதில் இருக்கிறது என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். ஹல்க் கதாப்பாத்திரம் வேறு மாதிரி இருப்பதாகவும், வில்லனும் உடன் இருக்கும் கதாப்பாத்திரங்களும் கதைக்கு வலு சேர்ப்பதாகவும் பிக் ஸ்கிரீனில் கண்டிப்பாக படத்தை பார்க்கலாம் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
#SpiderManBrandNewDay4.5/5] : A Fun Emotional Action Ride..#Spiderman fans will get everything you expect from him..#Hulk is good..— Ramesh Bala (@rameshlaus) July 29, 2026
Action set pieces are spectacular..#TomHolland - #Zendaya track will give the emotional high..
Villain and supporting characters add so… pic.twitter.com/PKoNw61F7v
ஸ்பைடர் மேன் : பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படத்தில் ஆக்ஷன் காட்சிகளை தாண்டி பல எமோஷனலான விஷயங்கள் இருப்பதாக ஒரு ரசிகர் பதிவிட்டிருக்கிறார். படத்தில் ஸ்பைடர் மேனுக்கே ஒரு பிரச்சனையை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. படத்தை ஆக்ஷன் காட்சிகளுக்குள் அடக்கி விடாமல், படத்தில் எமோஷனல் காட்சிகளும் இருக்கின்றன என குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மார்வல் ரசிகர்களுக்கு இந்த புதுவிதம் ஏமாற்றம் அளிக்கலாம் என்று அந்த ரசிகர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
#SpidermanBrandNewDa(3.75/5) - Pretty good big screen spectacle. An entertaining and surprisingly emotionally deeper watch. Contrary to the other films in the franchise, this one adds more depth to the story it already has - giving an actual problem to Spidey, having multiple… pic.twitter.com/qxwvKy4nlS— Siddarth Srinivas (@sidhuwrites) July 29, 2026
ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம், டாம் ஹாலாண்டின் தோளில் இருப்பதாக ஒரு ரசிகர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். பிற படங்களை போல இல்லாமல் இது மைண்ட் கேம்ஸ் மற்றும் எமோஷனலாக இருப்பதாக தெரிவித்து இருக்கிறார்.
#SpiderManBrandNewDaReview— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) July 30, 2026
- An emotionally charged superhero actioner that is high on drama.
- Towering performance from #TomHolland He completely shouldered the film..
- The Punisher and Sadie Sink were good..
- Peter's emotional arc worked well.. The film… pic.twitter.com/ncoOuw9YNb
மொத்தத்தல், மார்வல் ரசிகர்களை தாண்டி ஒரு நல்ல படத்தை பார்க்க நினைத்து தியேட்டருக்கு சென்றவர்களுக்கும் படம் திருப்தி அளித்திருக்கிறது.