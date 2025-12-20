English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பிரபல மலையாள நடிகர் மரணம்... அதிர்ச்சியில் திரையுலகம்

பிரபல மலையாள நடிகர் மரணம்... அதிர்ச்சியில் திரையுலகம்

Actor Sreenivasan Passes Away: பிரபல மலையாள நடிகரும், இயக்குநருமான ஸ்ரீனிவாசன் இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 69.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 20, 2025, 09:57 AM IST

பிரபல மலையாள நடிகர் மரணம்... அதிர்ச்சியில் திரையுலகம்

Actor Sreenivasan Passes Away: பிரபல மலையாள நடிகரும், இயக்குநருமான ஸ்ரீனிவாசன் இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 69. தமிழில் லேசா லேசா, ரெட்டைச்சுழி ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.

