ஸ்ரீகாந்த் நடித்து இருக்கும் தி பெட் படம்! எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம்!

வெத்து வேட்டு, பரிவர்த்தனை ஆகிய படங்களை தொடர்ந்து இயக்குநர் எஸ். மணிபாரதி எழுதி இயக்கியிருக்கும் படம் ‘தி பெட்’. இப்படத்தினை ஸ்ரீநிதி புரொடக்ஷன்ஸ் சார்பாக வி.விஜயகுமார் மற்றும் ஆஞ்சநேயா புரொடக்ஷன் கே,.கந்தசாமி, கே.கணேசன் ஆகியோர் தயாரித்துள்ளனர். இப்படத்தில் ஸ்ரீகாந்த் கதாநாயகனாகவும், சிருஷ்டி டாங்கே கதாநாயகியாகவும் நடித்துள்ளனர். மேலும் ஜான் விஜய், ப்ளாக் பாண்டி, பப்பு, தேவி பிரியா, திவ்யா ஸ்ரீதர், விக்ரம் ஆனந்த் என முக்கிய நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ளனர். வரும் ஜனவரி 2ம் தேதி உலகமெங்கும் 'தி பெட்' திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது. படத்தின் திரைவிமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.
படத்தின் கதை மற்றும் திரைக்கதை
ஸ்ரீகாந்த் மற்றும் நண்பர்கள் வார இறுதியில் ஊட்டிக்கு செல்லும் போது, அவர்களுடன் விலைமாதுவாக வரும் ஸ்ருஷ்டி டாங்கே திடீரென மாயமாகும் சந்தர்ப்பம் படத்தின் மைய கதையாகிறது. மறுநாள் நண்பர்களில் ஒருவரும் காணாமல் போவதால், இருவரையும் தேடும் முயற்சியில் மர்மம், சந்தேகம், திடீர் திருப்பங்கள் என திரில்லர் பாணியில் கதை நகர்கிறது. விலைமாது என்பதைக்கூட மீறி, நாயகன் அவள்மீது காதல் கொள்ளும் காரணம் என்ன, இந்த மாயம் பின்னால் இருக்கும் உண்மை என்ன என்பதை கேள்வியாக வைத்தே இயக்குநர் படத்தை இயக்கி உள்ளார்.
நடிகர்கள் நடிப்பு
ஹீரோவாக ஸ்ரீகாந்த் மிகவும் சாதாரண மனிதர் போல காட்டப்பட்டாலும், தன் கதாபாத்திரத்திற்கு தேவையான அளவு உணர்ச்சி, குழப்பம், காதல் ஆகியவற்றை நம்பிக்கையுடன் வெளிப்படுத்துகிறார். ஸ்ருஷ்டி டாங்கே அழகும், அளவான கவர்ச்சியும் கலந்த நடிப்பால் கதைக்கு உயிர் கொடுத்து, திரையில் தோன்றும் ஒவ்வொரு காட்சியிலும் பார்வையாளர்களை ஈர்க்கிறார். பிளாக் பாண்டி, விஜே பப்பு, விக்ரம், ஜான் விஜய், தேவி பிரியா, திவ்யா ஸ்ரீதர் ஆகியோர் தங்கள் கதாபாத்திரங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் இடத்தை நிரப்பி படத்துக்கு நிறை சேர்க்கிறார்கள். குறிப்பாக அம்மா கதாபாத்திரமாக அறிமுகமாகும் திவ்யா ஸ்ரீதர், சவாலான பாத்திரத்தை தைரியமாக ஏற்று நடித்திருப்பதாக குழுவினர் பாராட்டியுள்ளனர்.
தொழில்நுட்பக் குழு
‘வெத்து வேட்டு’, ‘பரிவர்த்தனை’ ஆகிய படங்களை தொடர்ந்து எஸ். மணிபாரதி எழுதி இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில், காதலும், யூகிக்க முடியாத திரில்லருமான இரண்டு ஜானர்களை சமநிலைப்படுத்த முயன்றுள்ளார். குறைந்த கதாபாத்திரங்களும், போலீஸ் விசாரணை பகுதிகளில் கொஞ்சம் விறுவிறுப்பு குறைவாக இருந்தாலும், கதையை நேர்மையாகவும் நாகரீகமாகவும் கையாண்டிருப்பது படத்தின் பலமாக திகழ்கிறது. விலைமாதுவை மையமாக வைத்தாலும், ஆபாச காட்சிகள் இன்றி, அழகிய அளவில் காட்சிகளை வடிவமைத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஒளிப்பதிவாளர் கே. கோகுல் ஊட்டியின் வழக்கமான ஷாட்டுகளை தவிர்த்து, புதிய லொக்கேஷன்களில் காதல் மற்றும் திரில்லர் மனநிலைக்கு ஏற்ற காட்சிகளை படமாக்கி படத்துக்கு தனி வட்டாரம் உருவாக்கியுள்ளார். தாஜ்நூர் இசையில் படத்தில் ஒரு பாடல் மட்டுமே இருந்தாலும், அது மனதில் நிற்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது; பின்னணி இசை திரில்லர் உணர்வை தக்க வைத்தபடி கதைக்குத் தகுந்த ரீதியில் செல்கிறது. யுகபாரதி பாடல்கள், ஜே.பி எடிட்டிங், பழனிவேல் கலை இயக்கம், ஏ.வி. பழனிசாமியின் தயாரிப்பு நிர்வாகம் ஆகியவை சேர்ந்து தொழில்நுட்ப ரீதியாக படத்தை சீராக நிறைவு செய்கின்றன. மொத்தத்தில், காதல், காமம், குற்ற உணர்வு, சஸ்பென்ஸ் எல்லாவற்றையும் கலந்த, தூக்கமில்லை என்றாலும் சற்று பதட்டமாக பார்க்க வைக்கும் திரில்லர் படமாக ‘தி பெட்’ பயணிக்கிறது.
