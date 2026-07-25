Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகணும்.. நீட் போராட்டத்துக்கு ஜோதிகா ஆதரவு!

தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகணும்.. நீட் போராட்டத்துக்கு ஜோதிகா ஆதரவு!

Neet Protest Jyothika Support: நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராட்டும்  மாணவர்களுக்கு நடிகை ஜோதிகா ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.  மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என நடிகை ஜோதிகா வலியுறுத்தியுள்ளார். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 25, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:13 AM IST
தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகணும்.. நீட் போராட்டத்துக்கு ஜோதிகா ஆதரவு!
Image Credit: Neet Protest Jyothika Support

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகணும்.. நீட் போராட்டத்துக்கு ஜோதிகா ஆதரவு!
NEET exam1 hr ago
2
Tasmac1 hr ago
3
Live News2 hrs ago
4
Ind Vs Zim3 hrs ago
5
PM Modi1:51 AM IST