/தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகணும்.. நீட் போராட்டத்துக்கு ஜோதிகா ஆதரவு!

Neet Protest Jyothika Support: நாடு முழுவதும் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் நடந்து வருகிறது. டெல்லியில் ஆரம்பித்த போராட்டம், தற்போது பல்வேறு மாநிலங்களில் நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக, நீட் வினாத்தாள் கசிந்ததை கண்டித்தும், அதற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஜூன் 20ஆம் தேதி முதல் அபிஜித் தீப்கே தலைமையிலான காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினர் ஜூலை 20ஆம தேதி முதல் டெல்லி ஜந்தர்மந்தரில் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகும் வரை போராட்டம் தொடரும் என காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினர் கூறி வருகின்றனர். ஜூலை 20ஆம் தேதி நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணி சென்ற இளைஞர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தினர், கண்ணீர் குண்டுகள் வீசப்பட்டன. இது நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த பேராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர மத்திய அரசும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது.
பேச்சுவார்த்தை நடத்த காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. ஆனால், தர்மேந்திர பிரதான் பிரதான் பதவி விலகியே ஆக வேண்டும் என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனர். மேலும், தற்கொலை செய்து கொண்ட மாணவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.1 கோடி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் கூறியது. மாணவர்கள் மீது நடத்திய தாக்குதலுக்கு பகிரங்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினர் கூறியுள்ளனர்.
மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கு எதிர்க்கட்சிகள், சினிமா பிரபலங்கள் பலரும் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், நடிகை ஜோதிகா மாணவர்களின் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள நடிகை ஜோதிகா, ”பதவி விலகுங்கள் தர்மேந்திர பிரதான். நம் நாட்டின் எதிர்காலமான மாணவர்களுடன் நான் நிற்கிறேன். சோனம் வாங்சுக்குடனும் துணை நிற்கிறேன். அபிஜித், சவுரவ் தாஸ், ஒரு தாயாக உங்களை போன்ற குழந்தைகளை நான் வளர்க்க நினைக்கிறேன்.
Gen z குழந்தைகளை நினைத்து பெருமைக் கொள்கிறேன். நாம் தான் இந்தியா என நீங்கள் காட்டியுள்ளீர்கள்" என்று ஜோதிகா பதிவிட்டுள்ளார். இதுவரை எந்த ஒரு சினிமா பிரபலங்களும் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் எனவும் நேரடியாக சொன்னதில்லை. நடிகை ஜோதிகா தனது அறிக்கையின் முதல் வார்த்தையே தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று தான் கூறியுள்ளார். ஜோதிகாவின் வார்த்தை மாணவர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
Dharmendra Pradhan’s resignation is NON-NEGOTIABLE.— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) July 25, 2026
If it’s a no from the government, there’s no point of further discussion.
நேற்று காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினர் மற்றும் மத்திய அரசு சார்பில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. டெல்லி வித்தல்பாய் படேல் இல்லத்தில் இரண்டு மணி நேரம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. அப்போதும் காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினர் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனர். இதனால், தங்களுக்கு 23 மணி நேரம் அவகாசம் வழங்க வேண்டும என மத்திய அரசு தெரிவித்தது. இதனால், இன்று தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகுவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானை பதவி நீக்கம் செய்ய அரசு தயாராக இல்லை என்றால், மேற்கொண்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதில் எந்தப் பயனும் இல்லை என காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சி தெரிவித்துள்ளது.