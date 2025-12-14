ரசிகர்களின் வரவேற்பை பெற்ற டாப் சைக்கோ திரில்லர் படங்கள் என்ன தெரியுமா?

தமிழ் சினிமாவில் சைக்கோ திரில்லர் கதைக்களத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை கவர்ந்த முக்கிய திரைப்படங்களின் முழு லிஸ்ட் இந்த பட்டியலில் காணலாம். இந்த பட்டியலில் பல படங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது. அவற்றின் முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
ராட்சசன்
முண்டாசுப்பட்டி இயக்குனர் ராம்குமார் இயக்கத்தில், நடிகர் விஷ்ணு, அமலா பால் நடித்த சூப்பர் ஹிட் திரைப்படம் ராட்சசன். தமிழ் சினிமாவின் நம்பர் 1 சைக்கோ த்ரில்லர் படம் இதுவாகும். பள்ளி மாணவிகளைக் குறிவைக்கும் ஒரு கொடூரமான சைக்கோவை (Christopher) ஹீரோ எப்படி பிடிக்கிறார் என்பதே கதை.
போர் தொழில்
இயக்குனர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் அசோக் செல்வன், சரத்குமார், நிழல்கள் ரவி என பல நட்சத்திரங்கள் நடித்திருந்த கிரைம் - திரில்லர் திரைப்படம். ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த போலீஸும், ஒரு பயந்த சுபாவம் கொண்ட இளம் போலீஸும் சேர்ந்து ஒரு சீரியல் கில்லரைத் தேடும் பயணம்.
சித்தா
இயக்குனர் அருண்குமார் இயக்கத்தில் சித்தார்த், நிமிஷா சஜயன், சஹஸ்ர ஸ்ரீ, அஞ்சலி நாயர் என பல நட்சத்திரங்கள் நடித்திருந்த படம் சித்தா. கடந்த 2023 ல் வெளியான இப்படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டானது. இது ஒரு எமோஷனல் த்ரில்லர் படமாகும். குழந்தைகளைக் கடத்தும் ஒரு சைக்கோவிடம் இருந்து தன் அண்ணன் மகளை ஹீரோ எப்படிக் காப்பாற்றுகிறார் என்பதுதான் கதை.
சைக்கோ
இயக்குனர் மிஸ்க்கின் இயக்கத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின், நித்யா மேனன், அதிதி ராவ் நடிக்கும் திரில்லர் திரைப்படம் சைக்கோ. கண் தெரியாத ஹீரோ vs இரக்கமில்லாத சைக்கோ கில்லர். இசைஞானி இளையராஜாவின் இசையும், மிஷ்கினின் இயக்கமும் படத்தை வேற லெவலுக்கு கொண்டு சென்றது.
ஸ்பைடர்
இயக்குனர் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில், தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ஆகிய இரு மொழிகளில் உருவாகியுள்ள த்ரில்லர் திரைப்படம் ஸ்பைடர். இப்படத்தில் மகேஷ் பாபு, ராகுல் ப்ரீத் சிங், எஸ் ஜெ சூர்யா, பரத் மற்றும் ஆர் ஜே பாலாஜி ஆகியோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். மக்கள் அழுவதைப் பார்த்து இன்பம் காணும் ஒரு சாடிஸ்ட் வில்லன் (SJ சூர்யா). வில்லனின் நடிப்புக்காகவே இந்தப் படத்தை பார்க்கலாம்.
இமைக்கா நொடிகள்
இயக்குனர் ஆர். அஜய் ஞானமுத்து எழுதி இயக்கியப் படம் இமைக்கா நொடிகள். அதர்வா, நயன்தாரா, அனுராக் காஷ்யப், ராஷி கன்னா ஆகியோர் முக்கியக் கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். நயன்தாரா vs ருத்ரா (அனுராக் காஷ்யப்). ஒரு புத்திசாலி போலீஸ் அதிகாரிக்கும், ஒரு சைக்கோ கில்லருக்கும் நடக்கும் விறுவிறுப்பான ஆட்டம் தான் இமைக்கா நொடிகள்.
துருவங்கள் பதினாறு
ஒரு போலீஸ் அதிகாரியின் வாழ்க்கையையே புரட்டிப்போட்ட ஒரு வழக்கு. ஒவ்வொரு காட்சியும் முக்கியம், க்ளைமாக்ஸ் ட்விஸ்ட் அருமையாக இருக்கும்.
சிகப்பு ரோஜாக்கள்
இயக்குனர் பாரதிராஜா இயக்கத்தில் கமல் ஹாசன், ஸ்ரீதேவி நடித்துள்ள திரைப்படம் சிகப்பு ரோஜாக்கள். பெண்களை வெறுக்கும் ஒரு சைக்கோவாக கமல் ஹாசன் நடித்திருப்பார். அந்த காலத்திலேயே வந்த ஒரு மிரட்டலான படம்.
ஸ்டீபன்
நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் ஸ்ட்ரீம் ஆகி வரும் ஸ்டீபன் படம், ஓடிடி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. இயக்குநர் மிதுன் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள இந்த படத்தில் சைக்கோ கொலைகாரனாக நடித்துள்ளார் கோமதி சங்கர்.
