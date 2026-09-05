/பிக்பாஸ் 10 வாய்ப்பை நிராகரித்த ஜாய் கிரிஸில்டா! காரணம் என்ன?

தமிழ் திரையுலகில் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகம் கவனத்தை ஈர்க்கும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் 10வது சீசன் விரைவில் தொடங்கப்பாேவதை ஒட்டி, இந்த சீசனில் தனக்கு கலந்து கொள்வதற்காக வந்த வாய்ப்பை, ஒரு பிரபலம் நிராகரித்துள்ளார். இது குறித்து அவரே ஒரு பதிவையும் வெளியிட்டிருக்கிறார்.
பிக்பாஸ் 10 நிகழ்ச்சி தமிழ் ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளில் ஹிட் ஆன ஒன்றாக இருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பத்தில் கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கி வந்தார். தற்போது, விஜய் சேதுபதி கடந்த மூன்று சீசன்களாக தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். சீசனுக்கு சீசன், வீட்டிலும் நிகழ்ச்சி நடத்தும் முறையிலும் பல வித மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்படுவதை அடுத்து, இந்த முறை, பல இன்ஃப்ளூவன்ஸர்களுக்கு வீட்டை ஹோம் டூர் காண்பித்து வியப்படைய செய்தார்கள். இந்த சீசனின் அறிவிப்பு வெளிவந்ததில் இருந்து, யாரெல்லாம் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளப்போகிறார்கள் என்கிற ஆர்வம் அனைவருக்குள்ளும் எழுந்துள்ளது.
சினிமா விமர்சகர் பிரசாந்த் முதல், சீரியல் நடிகர் வினோத் பாபு வரை பலரது பெயர்கள், போட்டியாளர்களின் லிஸ்டில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. “கண்டிப்பாக இந்த பிரபலம் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் செல்வார்” என்று ஒரு பெண் பிரபலத்தின் பெயர் கணிக்கப்பட்டது. அவரும் அதற்குரிய சில பதிவுகளயெல்லாம் ரீ-போஸ்ட் செய்திருந்தார். நிகழ்ச்சி ஆரம்பிப்பதற்கு ஒரு நாள் கூட இல்லாத நிலையில், தன்னால் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள முடியாது என்று கூறியிருக்கிறார்.
இணையத்தில், கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக ட்ரெண்டிங்கில் இருப்பவர்தான் ஜாய் கிரிஸில்டா. குக் வித் கோமாளி பிரபலம் மாதம்பட்டி ரங்கராஜை தான் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும், தன் குழந்தைக்கு அவர்தான் தந்தை என்றும் கூறி அதிர்ச்சியை கிளப்பினார். ஏற்கனவே திருமணம் ஆகியிருந்த மாதம்பட்டி ரங்கராஜிற்கும், தனக்கும் திருமணம் ஆகிவிட்டதாக ஜாய் கிரிஸில்டா கூறியது பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியது.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், எளிதில் அது தன் குழந்தை என்று ஒப்புக்கொள்ளாமல், டிஎன்ஏ டெஸ்ட் வரை சென்றார். அதில், ‘ரஹா’ அவருடைய குழந்தைதான் என்று தெரிந்ததால் அவர் அந்த குழந்தையை ஏற்றுக்கொள்வதாக அறிவித்தார். சமீபத்தில் தன் குழந்தைக்கு அவர் காதுகுத்தையும் நடத்தினார். போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரை சென்ற இவர்களின் வீட்டு பஞ்சாயத்து சென்ற நிலையில், தற்போது இருவரும் மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்து விட்டனர்.
இந்த சீசனில், அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போட்டியாளராக இருந்தவர், ஜாய் கிரிஸில்டா. அதற்கு பல ஹிண்ட்களை கொடுத்து வந்த அவர், தன்னால் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள இயலாது என்று கூறியிருக்கிறார்.
இது குறித்து அவர் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில், கடந்த சில நாட்களாக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் தான் போவதாக பரவி வரும் தகவலால் தனக்கு பலர் அன்பு காட்டுவதை பார்த்து நெகிழ்ந்து போனதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.
மேலும், தனக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்க முன்வந்த தொலைக்காட்சிக்கும் அவர் நன்றி தெரிவித்ததோடு, தான் இந்த வீட்டிற்குள் போகப்போவதில்லை என்று தெளிவுப்படுத்தியுள்ளார்.
இதற்கு காரணம், தன்னுடைய மகன் ராஹா தான் என்றும், அவர் இன்னும் குட்டிப்பையனாக இருப்பதால், அவரை விட்டுவிட்டு பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் செல்வது, ஒரு தாயாக தனக்கு சரியாகப்படவில்லை என்று கூறியுள்ளார்.
இந்த வாய்ப்பு வந்த போது தான் அதை மரியாதைக்குரிய வகையில் வேண்டாமென கூறிவிட்டதாகவும், அது ஒரு இலகுவான முடிவாக் ஐல்லை என்றும் கூறியிருக்கிறார்.