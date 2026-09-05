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பிக்பாஸ் 10 வாய்ப்பை நிராகரித்த ஜாய் கிரிஸில்டா! காரணம் என்ன?

பிக்பாஸ் சீசன் 10 ஆரம்பிக்கப்போவதை அடுத்து, அதில் கலந்து கொள்ள தனக்கு வந்த வாய்ப்பை, ஒரு பெண் பிரபலம் நிராகரித்திருக்கிறார். இதற்குரிய காரணமாக அவர் என்ன கூறியிருக்கிறார் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Sep 05, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:42 AM IST
பிக்பாஸ் 10 வாய்ப்பை நிராகரித்த ஜாய் கிரிஸில்டா! காரணம் என்ன?
Image Credit: Joy Crizildaa | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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