மகன் கல்யாணத்தில் சுப்ரதா எடுத்த முடிவு - பாரிஜாதம் இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்!

Zee Tamil Serial Parijatham Update: தமிழ் சின்னத்திரையில் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு 9:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வரும் புத்தம் புதிய சீரியல் பாரிஜாதம்.
இந்த சீரியலில் நேற்றைய எபிசோடில் விஷால் தனது நண்பனுக்காக கல்யாண பெண்ணை கடத்த இசை அந்த பெண்ணை காப்பாற்றிய நிலையில் இன்று நடக்கப்போவது என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம் வாங்க
அதாவது இசை கல்யாண பெண் ரேவதியுடன் அவனது குடும்பத்தின் நிலையை எடுத்துச் சொல்லி அழைத்து வந்து இந்த கல்யாணத்திற்கு சம்மதிக்க வைத்து திருமணத்தை நடத்தி வைக்கிறாள். இதனால் ரேவதியின் பெற்றோர் இசைக்கு நன்றி சொல்கின்றனர்.
அதைத்தொடர்ந்து இசையை ஒரு தம்பதி தங்களது மகனுக்கு பெண் கேட்க சித்தி ருக்மணி அவளுக்கு காது கேட்காது என்ற உண்மையை உடைத்து இந்த சம்மந்தத்தை கெடுத்து விடுகிறாள்.
தொடர்ந்து சுப்ரபாதேவி வீட்டுக்கு தரகர் மினிஸ்டர் மகளின் ஜாதகத்தை கொண்டு வர ஜாதகம் செட் ஆகாததால் இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் என்று சொல்லி விடுகிறாள்.
சிந்தாமணி பானுமதிக்கு போன் போட்டு நீங்கள் அறிந்த வீட்டுக்கு மருமகளாக வரணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. ஆனா சுப்ரதா தேவி மருமகளா வந்துட்டாங்க. அவங்க ஆடுற ஆட்டம் இருக்கே என்று கோர்த்து விடுகிறாள். பிறகு பானுமதி தனது மகளை எப்படியாவது இந்த வீட்டுக்கு மருமகளாக அனுப்பி வைப்பேன் என்று முடிவெடுக்கிறாள்.
தொடர்ந்து ருக்மணி வீட்டுக்கு தரகர் வரேன் அப்போது இசை மற்றும் வர்ஷினி என இருவரும் கீழே இறங்குகின்றனர். ருக்மணி தன்னுடைய மகளுக்கு பணக்கார வீட்டு மாப்பிள்ளையா பார்க்கணும் என்று சொல்ல தரகர் உங்களுக்கு ரெண்டு பொண்ணா வர்ஷினி ஊத்த பொண்ணா ரெண்டாவது பொண்ணா என்று கேட்க ருக்குமணி எனக்கு ஒரே பொண்ணு தான் அவ என் ஓரவத்தி மகள் என்று சொல்கிறாள்.
அடுத்ததாக ராகவன் மேனேஜர் இசை கடையில் வாங்கிய மினியேச்சர் ஒன்றை கொண்டு வந்து அது பற்றி பில்டப் கொடுத்து பேசுகிறான். சுப்ரதா தேவி இந்த மினியேச்சர் பார்த்து அசந்து 10 லட்சம் ரூபாயை செக்கு போட்டு கொடுக்கிறாள்.
இப்படியான நிலையில் அடுத்ததாக நடக்க போவது என்ன என்பது குறித்து அறிய பாரிஜாதம் சீரியலை உங்கள் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காணத்தவறாதீர்கள்.
சுருக்கமாக:
- விஷால் கல்யாண பெண்ணை கடத்த, இசை காப்பாற்றுகிறாள்.
- இசை, ரேவதியை சம்மதிக்க வைத்து திருமணம் நடக்க செய்கிறாள்.
- ரேவதியின் பெற்றோர் இசைக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறார்கள்.
- தம்பதியொருவர் இசைக்கு பெண் கேட்க, ருக்மணி அவள் காது கேட்காது என்று சொல்லி சம்மந்தம் கெடுக்கிறாள்.
- தரகர் மினிஸ்டர் மகளின் ஜாதகத்தை கொண்டு வர, ஜாதகம் பொருந்தாததால் சுப்ரபாதேவி மறுக்கிறார்.
- சிந்தாமணி, பானுமதியிடம் சுப்ரதா மருமகளாக வந்துட்டாங்க என்று சொல்கிறாள்.
- பானுமதி தனது மகளை எப்படியும் அந்த வீட்டில் மருமகளாக அனுப்புவேன் என்று முடிவு செய்கிறாள்.
- தரகர் வரும்போது இசை, வர்ஷினி கீழே இறங்குகிறார்கள்.
- ருக்மணி, ஒரே மகள் வர்ஷினிதான் என்று கூறுகிறாள்.
- ராகவன், இசை வாங்கிய மினியேச்சரை காட்ட, சுப்ரதா 10 லட்சம் ரூபாய் செக் கொடுக்கிறாள்.
