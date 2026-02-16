நடிகைக்கு ரூ.30 கோடி பிரைவேட் ஜெட் பரிசு! ஜெயிலில் இருந்து அனுப்பிய காதலன்..

Sukesh Private Jet Gift To Jacqueline : கடந்த பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி, காதலர் தினம் கொண்டாடப்பட்டது. இந்த நாளில், பெரும்பாலான காதல் ஜோடிகள் தங்களுக்குள் பரிசுகளை பரிமாறிக்கொண்டு அதனை கொண்டாடி தீர்த்தனர். இந்த சமயத்தில்தான், மோசடி மன்னன் என பெயர் பெற்ற சுகேஷ் சந்திரசேகர், தனது காதலியும் நடிகையுமான ஜாக்குலின் பெர்னாண்டசுக்கு ரூ.30 கோடி மதிப்புள்ள ஹெலிகாப்டரை பரிசாக அளித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
சுகேஷ் சந்திரசேகர்:
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, டெல்லியில் தொழிலதிபர் மனைவியை ஏமாற்றி, ரூ.100 கோடி பறித்தது தொடர்பாக, சுகேஷ் சந்திரசேகர் என்கிற இடைத்தரகர் கைது செய்யப்பட்டார். பெங்களூருவை சேர்ந்த இவர், நடிகை ஜாக்குலின் பெர்னாண்டசின் காதலர் ஆவார்.
அதிமுக கட்சியின் இரட்டை இலை சின்னத்தை மீட்கும் விவகாரத்தில் தேர்தல் கமிஷன் அதிகாரிகளுக்க்கு லஞ்சம் கொடுத்த விவகாரத்திலும் அவர் சிக்கினார். இவர் மீது, பல்வேறு மோசடி குற்றச்சாட்டுகள் இருந்ததன் பேரில், அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அவரை கைது செய்தனர். சுகேஷ் சந்திரசேகர் இப்போது டெல்லியில் இருக்கும் மண்டோலி சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
ரூ.30 கோடி ஹெலிகாப்டர் பரிசு!
பல கோடிகளில் புரண்ட சுகேஷ், இந்தி நடிகையான ஜாக்குலின் பெர்னாண்டசை காதலித்து வந்ததாக தெரிகிறது. இதையடுத்து இருவரும் பல இடங்களில் தனிமையில் சந்தித்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால், அமலாக்கத்துறையினரின் விசாரணையில் ஜாக்குலினும் சிக்கினார். ஆனால், தானும் சுகேஷும் காதலிக்கவில்லை இப்போது வரை மறுத்து வருகிறார்.
சுகேஷ், சிறையில் இருந்தாலும் அடிக்கடி ஜாக்குலினுக்கு கடிதம் எழுதுவது, பரிசுகள் அனுப்புவது போன்றவற்றை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். சில தினங்களுக்கு முன்பு காதலர் தினம் விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது. அப்போது ஜாக்குலினுக்கு அவர் ரூ.30 கோடி மதிப்பிலான ஹெலிகாப்டரை பரிசாக அனுப்பியிருக்கிறார். ஏர் பஸ்-ஹெச் ரக ஹெலிகாப்டரான அதில், JF (Jacqueline Fernandez) என்கிற இரு எழுத்துகள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகேஷ் தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கடிதத்தில் இருந்த விஷயம்!
சுகேஷ், காதலில் உருகி, ஜாக்குலினுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். அதில், “காதலர் தினத்தின் மென்மையான ஒளியில், உலகம் மூழிக்கொண்டிருக்கும் வேளையில், நீ அருகிலில்லாமல் அது எனக்கு முழுமையடையவில்லை. இதை வார்த்தைகளால் மட்டுமே பிடிக்க முடியாத அளவிற்கு என் இதயம் வலிக்கிறது. எனது இதயத்துடிப்பும், இருவருக்குமான தூரத்தை நினைவூட்டுகிறது. என்ன நடந்தாலும் சரி, நம் இருவருக்குமான உறவை யாராலும் உடைக்க முடியாது” என்று அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
