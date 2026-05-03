ரஜினி படத்தில் இருந்து விலகியது ஏன்? முதல் முறையாக சொன்ன சுந்தர் சி!

ரஜினிகாந்த் படத்தை இயக்குவதிலிருந்து விலகியது ஏன்? பல நாட்களுக்கு பிறகு உண்மையை உடைத்த சுந்தர் சி! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 3, 2026, 06:35 PM IST
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி கமர்ஷியல் இயக்குநர்களில் ஒருவர் சுந்தர் சி. முறை மாமன் திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான இவர், அருணாச்சலம், உள்ளத்தை அள்ளித்தா, வின்னர், அன்பே சிவம், கலகலப்பு, அரண்மனை என பல சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்களை தமிழ் சினிமாவுக்கு கொடுத்துள்ளார். இயக்குனர் மட்டுமின்றி, தலைநகரம், வீராப்பு, அரண்மனை போன்ற பல வெற்றி படங்களில் கதாநாயகனாகவும் நடித்து மக்கள் மனதை கவர்ந்தவர். தற்போது சுந்தர் சி, லேடி சூப்பர்ஸ்டார் நயன்தாரா நடிப்பில் உருவாகி வரும் மூக்குத்தி அம்மன் 2 திரைப்படத்தை இயக்கும் பணிகளில் மிகவும் பிஸியாக ஈடுபட்டு வருகிறார். மேலும் விஷாலை வைத்து புதிய படம் ஒன்றையும் இயக்கி வருகிறார். இதற்கிடையில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் வேட்பாளராகவும் களமிறங்கி உள்ளார். 

ரஜினி படம் நிராகரிப்பு ஏன்

இந்த நிலையில், மீண்டும் சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் படத்தை இயக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தும், அதை ஏன் வேண்டாம் என்று தவிர்த்தார் என்பது குறித்த சுவாரஸ்யமான உண்மையை சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் சுந்தர் சி மனம் திறந்து பேசியுள்ளார். 1997-ஆம் ஆண்டு ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்ற திரைப்படம் அருணாச்சலம். இந்த படத்தை சுந்தர் சி இயக்கியிருந்தார். இந்த படம் வெளியாகி பல வருடங்களுக்கு பிறகு, மீண்டும் ரஜினிகாந்தை வைத்து படம் இயக்கும் ஒரு பிரம்மாண்ட வாய்ப்பு சுந்தர் சி-க்கு கிடைத்தது. இருவரும் இணைந்து பணியாற்றப்போகிறார்கள் என்ற செய்தி வெளியாகி, ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. ஆனால், சில காரணங்களால் இந்த படத்திலிருந்து சுந்தர் சி திடீரென விலகினார். இந்த முடிவிற்கான காரணம் அப்போது யாருக்கும் சரிவர தெரியவில்லை. இது குறித்து பல வதந்திகள் உலா வந்த நிலையில், அதற்கான உண்மையான காரணத்தை அவர் தற்போது விளக்கியுள்ளார்.

விலகியதற்கான காரணம் இதுதான்!

ரஜினி படத்திலிருந்து வெளியேறியதற்கான காரணத்தை கூறிய சுந்தர் சி, "உண்மையாக சொல்லப்போனால், ரஜினி சார் படத்தில் வேலை செய்யும்போது எனக்கு அதிகப்படியான பிரஷர் மற்றும் மன அழுத்தம் இருந்தது. பொதுவாக நான் இயக்கும் படங்களில் எனக்கென ஒரு சுதந்திரம் இருக்கும். என்னுடைய இஷ்டப்படி காட்சிகளை எடுப்பேன். எனக்கு திருப்தியாக இருந்தால், அது மக்களுக்கு பிடிக்கும் என நம்பி அதை அப்படியே செய்துவிடுவேன்.

ஆனால், சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் என்ற மிகப்பெரிய மாஸ் ஹீரோவை வைத்து இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒரு படத்தை எடுக்கும்போது, எனது இஷ்டப்படி எந்த ஒரு சுயமாக முடிவையும் என்னால் எளிதில் எடுத்துவிட முடியாது. ஒவ்வொரு காட்சியையும் மிகவும் கவனமாக கையாள வேண்டும். அந்த படத்தின் மீதிருந்த அதீத அழுத்தத்தின் காரணமாக, அந்த ப்ராஜெக்ட்டிற்கு என்னால் 100 சதவிகிதம் உண்மையாக வேலை செய்ய முடியவில்லை என்று எனக்கு தோன்றியது.

என்னால் முழு சுதந்திரத்துடன் செயல்பட முடியாததாலும், அளவுக்கு அதிகமான பிரஷரை சமாளிக்க முடியாததாலும்தான் அந்த படத்திலிருந்து விலக முடிவு செய்தேன். இந்த முடிவை எடுப்பதற்கு முன்பு ரஜினி சாரிடம் நேரடியாக விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு, அவருடைய சம்மதத்துடன்தான் அந்த படத்திலிருந்து நான் வெளியேறுவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தேன்" என்று வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளார். சுந்தர் சி-யின் இந்த ஓபனான பேட்டி தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் ரஜினி ரசிகர்கள் மத்தியிலும், சினிமா வட்டாரங்களிலும் வைரலாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

