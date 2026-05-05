பிரபல தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி.சௌத்ரி காலமானார்! வாகன விபத்தில் உயிரிழந்தார்..

RB Choudary Passes Away : பிரபல திரைப்பட தயாரிப்பாளரும், சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளருமான ஆர்.பி.சௌத்ரி, ராஜஸ்தானில் நடந்த சாலை விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளார். இவருடன் சென்ற உறவினர்கள் இருவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஆர்.பி.சௌத்ரி உயிரிழப்பு!
சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான ஆர்.பி.சௌத்ரி, ராஜஸ்தானில் உள்ள தனது சொந்த ஊருக்கு சென்றிருக்கிறார். அப்போது ஏற்பட்ட சாலை விபத்தில் உயிரிழந்திருக்கிறார். இவரது இரண்டு உறவினர்கள் தற்போது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர்கள் ஜீவா மற்றும் ஜித்தன் ரமேஷின் தந்தையான இவர், தமிழ், தெலுக்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட பல மொழி படங்களில் படங்களை தயாரித்திருப்பவர் ஆர்.பி.சௌத்ரி. 1998ஆம் ஆண்டு முதல் சினிமா தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு வரும் இவர், முதலில் தயாரித்தது மலையாள படங்களைத்தான். லவ் டுடே, சிம்மராசி, நீ வருவாய் என, மாயி, ஷாஜஹான் உள்ளிட்ட பல ஹிட் படங்களை தயாரித்திருக்கிறார்.
புது முகங்களுக்கு வாய்ப்பு..
தமிழ் மக்கள் மத்தியில் எப்போதும் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ்ற்கு என்று நற்பெயர் இருக்கிறது. காரணம், அவர்கள் தயாரிக்கும் படம் அனைத்தும் கண்டிப்பாக நன்றாக இருக்கும் எனும் ஒரு நிலைபாடு மக்களிடையே இன்றளவும் இருக்கிறது. காரணம், இந்த நிறுவனம் தங்களது ப்ரொடக்ஷன் பணத்தை விரயமாக்காமல் படத்தை முடித்து கொடுக்க பட்ஜெட் போடுவதோடு, புது முகங்கள் மற்றும் இயக்குநர்களுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் கொடுப்பர்.
ஆர்.பி.சௌத்ரி, தனது சொந்த ஊரான ராஜஸ்தானுக்கு அடிக்கடி செல்வது வழக்கம். இப்போதும் அது போன்று சென்றிருக்கும் போதுதான் விபத்து ஏற்பட்டு படுகாயம் அடைந்துள்ளார். அவரை உடனடியாக மீட்டு மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளனர். ஆனால், அவர் அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்திருக்கின்றார். இவருக்கு, திரையுலகினர், தயாரிப்பாளர்கள் என பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். இதையடுத்து மே 6ஆம் தேதியான நாளை இவரது உடல் சென்னைக்கு கொண்டு வரப்பட இருக்கிறது.
சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் சமீபத்தில் தமிழில் மாரீசன் படத்தை தயாரித்திருந்தது. இதறு முன்னர், கடைசியாக 2017ஆம் ஆண்டு மொட்ட சிவா கெட்ட சிவா படத்தை தயாரித்திருந்தது.
விஜய்யின் ஹிட் படங்களை தயாரித்தவர்..
ஆர்.பி.சௌத்ரியின் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் விஜய்யின் பல ஹிட் படங்களை தயாரித்திருக்கிறது. குறிப்பாக, பூவே உனக்காக, லவ் டுடே, துள்ளாத மனமும் துள்ளும், ஷாஜஹான், திருப்பாச்சி, ஜில்லா உள்ளிட்ட படங்கள் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், ஜீவாவின் தித்திக்குதே, ஈ, ரௌத்திரம் உள்ளிட்ட பல படங்களையும் இந்த நிறுவனம்தான் தயாரித்திருந்தது. ஆர்.பி.சௌத்ரியின் இந்த இழப்பு, தமிழ் சினிமாவிற்கு பேரிழப்பாக பார்க்கப்படுகிறது.
