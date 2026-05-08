முதல் படத்திலேயே செம ஹிட் கொடுத்த நடிகர்..இப்போ ஆட்டோ ஓட்றாரே! யார் தெரியுமா?

தமிழ் திரையுலகில், முக்கியமான படங்களுள் ஒன்றாக கருதப்பட்ட ‘சுப்ரமணியபுரம்’ படத்தில் நடித்த நடிகர் ஒருவர், இப்போது ஆட்டோ ஓட்டி வருகிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 8, 2026, 05:49 PM IST
  • அடையாளம் தெரியாமல் மாறிய நடிகர்!
  • டும்கான் மாரிமுத்துவுக்கு ஏன் இந்த நிலை?
  • இதோ விவரம்..

திரையுலகில், நாம் ஒரு காலத்தில் வில்லன்களாகவும், முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாகவும் பார்த்தவர்கள், வயதான பிறகு தங்களது மருத்துவ செலவிற்கு பணம் இல்லாமல் சிரமப்படுவதையும், தங்கள் துறைக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஏதாேவொரு வேலை செய்வதையும் பார்த்துக்கொண்டிருப்போம். இப்போது, இந்த நடிகருக்கும் கிட்டத்தட்ட அதே நிலைதான் எழுந்துள்ளது. அந்த நடிகர் யார்? அவரை நாம் இதற்கு முன்னர் எந்த படத்தில் பார்த்திருக்கிறோம்? முழு விவரத்தையும் இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

சுப்ரமணியபுரம் திரைப்படம்:

2008ஆம் ஆண்டு, சசிகுமார் நடித்து இயக்கிய திரைப்படம், சுப்ரமணியபுரம். தமிழ் சினிமாவில் வெளியான முக்கியமான கல்ட் க்ளாசிக் திரைப்படங்களுள் ஒன்றாக இந்த படம் பார்க்கப்படுகிறது. 1980களில், மதுரையில் நடக்கும் ஒரு சம்பவமாக இந்த படத்தின் கதை இருந்தது. நட்பு, காதல், அரசியல், சமூக வகுப்பு வேறுபாடுகள் உள்ளிட்டவையை மையமாக கொண்டு, இந்த கதை எழுதப்பட்டிருந்தது. 

முக்கியமான கேரக்டர்கள்:

சுப்ரமணியபுரம் திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்தவர்கள்:

கதாப்பாத்திரம்  நடிகர்
ஜெய்  அழகர்
சசிகுமார்  பரமன்
சுவாதி  துளசி
கனுகு  சமுத்திரகனி
கஞ்சா கருப்பு  காசி
டும்கான் மாரிமுத்து

இந்த படத்தை பொறுத்தவரை, சசிகுமாரோ ஜெய்யோ ஹீரோ கிடையாது. கதைதான் ஹீரோ எனும் அளவிற்கு இந்த படம் பேசுபொருளானது. இந்த படத்திற்கு அப்போது நல்ல விமர்சனங்களும் வந்தன.

முக்கிய கதாப்பாத்திரம்..

சுப்ரமணியபுரம் படத்தில் இருக்கும் ஒரு ஐக்கானிக் ஆன கேரக்டர், டும்கான். இவரது உண்மையான பெயர், மாரிமுத்து. தனது நண்பர்களை விட்டுக்கொடுக்காத, மனதில் பட்டதை பேசி விடும் கதாப்பாத்திரமாக இது இருந்தது. சொல்லப்போனால், இந்த கதையின் முக்கிய புள்ளியே இந்த கேரக்டர்தான். இதில் இவர் சொல்லும், “எனக்கு மட்டும் கால் நல்லா இருந்தா..உங்களை உட்கார வைச்சு சோறு போடுவேன் என பேசுவது, பல ஆயிரம் கைதட்டல்களை பெற்றது. இவர், இந்த படத்தில் நான்கு நண்பர்களில் ஒருவராகவும் மைக் செட் கட்டுபவராகவும் நடித்திருப்பார்.

யார் இந்த மாரிமுத்து?

மாரிமுத்து, மதுரையை சேர்ந்தவர். இவரது பெற்றோர் இருவரும் சிறு வயதிலேயே இறந்து விட்டார்களம். மூன்றாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்த இவர், லைட், மைக் செட் கட்டும் வேலையை பார்த்து வந்தவராக இருக்கிறார். அப்போது இவரை எதேச்சியாக பார்த்த சசிகுமார், நடிப்பதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார். மாரிமுத்துவை முதலில் பல கோணங்களில் படக்குழுவினர் புகைப்படம் எடுத்து சென்றுள்ளனர். பின்பு அவரை அழைத்து நடிக்க வைத்துள்ளனர். 

சினிமாவில் வாய்ப்பே இல்லை!

மாரிமுத்துவை, சுப்ரமணியபுரம் படத்திற்கு பிறகு அடுத்தடுத்த படங்களில் எதிர்பார்க்கலாம் என பலரும் நினைத்தனர். ஆனால், அவருக்கு பெரிய வாய்ப்புகள் எதுவும் அமையவில்லை. இதற்கான காரணம் குறித்து அவர் பேசியிருந்தார். மேலும், சசிகுமாரின் பெயரை தான் பச்சைகுத்தி இருப்பதாக கூறியிருந்தார்.

ஆட்டோ ஓட்டும் நிலை:

மாரிமுத்து, சசிகுமார் தன் மீது கோபமாக இருப்பதாக அந்த பேட்டியில் தெரிவித்திருந்தார். அதோடு, தான் குடித்து விட்டு பார்ப்பவர்கள் இடம் எல்லாம் சசிகுமார் அண்ணனின் நம்பரை கொடுத்து விட்டதாகவும், அதனால் அவர் கோபமானதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், இப்போது தான் நன்றாக இருப்பதாகவும், யாரும் தன்னை படத்தில் நடிக்க அழைக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தான் கிடைக்கும் வேலையை செய்வதாகவும், ரேடியோ கடையில் வேலை பார்த்தையும் ஆட்டோ ஓட்டியதையும் கூறினார். தான் ஓட்டி வந்த ஆட்டோ தற்போது ரிப்பேர் ஆகி நிற்பதாகவும், அதை சரிசெய்ய கூட பணமில்லை என்றும் தெரிவித்திருந்தார். இப்போது இவர் ஆள் அடையாளம் தெரியாத அளவிற்கு மாறிப்போய் இருக்கிறார்.

காதல் திருமணம்:

திருவிழாக்களுக்கு ரேடியோ செட் கட்டப்போன இடத்தில், கார்த்திகா என்கிற பெண்ணை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டதாக கூறும் மாரிமுத்து, குடிப்பழக்கத்தால் நிதி ரீதியாக சிரமங்களை சந்தித்து வருகிறார். சுப்ரமணியம் 2 திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டால் அதில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் என்ற நம்பிக்கை இவரிடம் இருக்கிறது.

சினிமாவின் மறுபக்கம்..!

சினிமாவில் ஒரே ஒரு படத்தின் மூலம் ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்த மாரிமுத்து, இன்று வாழ்க்கை போராட்டத்தில் சிக்கியிருப்பது பலரையும் கவலையடைய வைத்துள்ளது. “டும்கான்” கதாப்பாத்திரம் மூலம் புகழ் பெற்ற அவர், அதன் பிறகு தொடர்ந்து வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என எதிர்பார்த்திருந்தார். ஆனால் காலம் மாறியதும், வாழ்க்கை அவரை மீண்டும் பழைய நிலைக்கே தள்ளிவிட்டது. குடும்பத்தை நடத்த பல சிறு வேலைகளை செய்து வந்த அவர், தற்போது பொருளாதார சிக்கலால் கடும் கஷ்டத்தில் இருப்பதாக கூறியுள்ளார். ஒருகாலத்தில் ரசிகர்கள் கைதட்டிய நடிகர், இன்று உதவி தேடும் நிலைக்கு வந்திருப்பது தமிழ் சினிமாவின் மறுபக்கத்தை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

யார் இந்த மாரிமுத்து?

மாரிமுத்து என்பது சுப்ரமணியபுரம் படத்தில் “டும்கான்” கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்த நடிகரின் உண்மையான பெயர்.

மாரிமுத்து எந்த கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்தார்?

அவர் “டும்கான்” என்ற முக்கியமான நண்பர் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.

மாரிமுத்து எப்படி சினிமாவிற்கு வந்தார்?

மதுரையில் லைட் மற்றும் மைக் செட் வேலை செய்து கொண்டிருந்தபோது இயக்குநர் சசிகுமார் அவரை பார்த்து நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.

‘சுப்ரமணியபுரம்’ படம் எப்போது வெளியானது?

சுப்ரமணியபுரம் திரைப்படம் 2008ஆம் ஆண்டு வெளியானது.

‘சுப்ரமணியபுரம்’ படம் ஏன் முக்கியமானது?

‘சுப்ரமணியபுரம்’ படத்திற்கு பிறகு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை என்று மாரிமுத்து பேட்டிகளில் தெரிவித்துள்ளார்.

