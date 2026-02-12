English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • சூர்யாவின் 2டி என்டர்டெயின்மென்ட் வழங்கும் சசிகுமாரின் மை லார்ட்!

சூர்யாவின் 2டி என்டர்டெயின்மென்ட் வழங்கும் சசிகுமாரின் மை லார்ட்!

My Lord Movie : ஒலிம்பியா மூவிஸ் தயாரிப்பில் இயக்குநர் ராஜூமுருகன் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் "மை லார்ட்.". இதனை, 2டி எண்டெர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் வெளியிடுகிறது. 

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 12, 2026, 06:35 PM IST

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 12: சந்திராஷ்டமம் மற்றும் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் முழு விவரம்!
camera icon13
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 12: சந்திராஷ்டமம் மற்றும் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் முழு விவரம்!
பறவைக் காய்ச்சல்: Half Boil சாப்பிடலாமா.. வேண்டாமா? அமைச்சர் கொடுத்த அலர்ட்
camera icon7
Bird flu
பறவைக் காய்ச்சல்: Half Boil சாப்பிடலாமா.. வேண்டாமா? அமைச்சர் கொடுத்த அலர்ட்
100 ஆண்டுக்கு பிறகு உருவாகும் திரிகிரக யோகம்: 3 ராசிக்காரங்களுக்கு பணம் கையில் குவியப்போகுது
camera icon7
Sun
100 ஆண்டுக்கு பிறகு உருவாகும் திரிகிரக யோகம்: 3 ராசிக்காரங்களுக்கு பணம் கையில் குவியப்போகுது
உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. மீண்டும் வெளுக்கப்போகும் மழை! வெதர்மேன் எச்சரிக்கை
camera icon6
Rain Alert
உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. மீண்டும் வெளுக்கப்போகும் மழை! வெதர்மேன் எச்சரிக்கை
சூர்யாவின் 2டி என்டர்டெயின்மென்ட் வழங்கும் சசிகுமாரின் மை லார்ட்!

My Lord Movie : ஒலிம்பியா மூவிஸ் தயாரிப்பில் இயக்குநர் ராஜூமுருகன் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் "மை லார்ட்." நடிகர் சசிகுமார் மற்றும் சைத்ரா முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்து இருக்கும் இந்தப் படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் முதல் அதன் டிரெய்லர் வரை ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதோடு, படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பையும் அதிகரித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்தத் திரைப்படம் வருகிற 13ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது. இந்த நிலையில், "மை லார்ட்" திரைப்படத்தை 2டி என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் வழங்குகிறது. இந்தப் படத்தை வழங்குவதை பெருமையாக கருத்துவதாக 2டி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து அந்நிறுவனம், 

"அன்பையும், நம்பிக்கையையும் முன்வைத்து நல்ல படைப்புகளுக்கு எப்போதும் 2டி என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தில் பிரத்யேக இடம் உண்டு. சினிமா என்பது பொழுதுபோக்கு, வியாபாரம் என்பதையும் தாண்டி பார்வையாளர்கள் மனதில் நல்ல எண்ணங்களை விதைக்கும் கலை ஆகும். அப்படியான சினிமாக்களுக்கு துணை நிற்க வேண்டியது நமது கடமை. அந்த வரிசையில், ராஜுமுருகன் இயக்கத்தில் சசிகுமார் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் "மை லார்ட்" திரைப்படத்தை 2டி என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் வழங்குகிறது. 

ஒரு நல்ல சொல், செயல், ஆக்கம் இன்னும் அதிகமான மக்களை சென்றடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் எப்போதும் எங்களுக்கு உண்டு. அப்படி "மை லார்ட்" திரைப்படம் எல்லோரையும் சென்றடைய வேண்டும் என்பது தான் எங்களின் ஆவல் மற்றும் நம்பிக்கை.

2டி எண்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் "மை லார்ட்" படத்தை வழங்குவதை பெருமையாக கருதுகிறது. "மை லார்ட்" திரைப்படம் சமூகத்தை பிரபதிபலிக்கும் விதத்தில் இருப்பதோடு, மனித நேயம் இந்தக் காலத்தில் எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் என்பதை எடுத்துரைப்பதால், இதனை வழங்குதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்," என தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் : TTT to பேபி கேர்ள்! எந்த படத்தை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

மேலும் படிக்க | விஜய் இயக்கும் படத்தில் அஜித்! வைரலாகும் போட்டோ..முழு விவரம்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
2D EntertainmentsasikumarSuriyaMy Lord

Trending News