  20 வயது பெண்ணுடன் சூர்யாவுக்கு காதல்! அவர் நடிக்கும் 45வது படத்தின் கதை இதுதான்..



Suriya 46 Movie Plot Story : சூர்யா 46 படத்தின் கதை என்ன என்பது குறித்து, அதன் தயாரிப்பாளர் பேசியிருக்கிறார். அப்படி என்ன கதை அது? முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 27, 2025, 06:13 PM IST
  • சூர்யா 46 திரைப்படத்தின் கதை
  • தன்னைவிட 25 வயது குறைந்த பெண்ணுடன் காதல்
  • என்னங்க கதை இது?



Suriya 46 Movie Plot Story : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர், நடிகர் சூர்யா. இவர், தனது 46வது படத்தில் இப்போது நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் கதை என்னவாக இருக்கும் என்று அனைவருக்கும் ஆர்வம் அதிகமாக இருந்ததை தொடர்ந்து, இது குறித்து படத்தின் தயாரிப்பாளர் நாக வம்சி பேசியிருக்கிறார்

சூர்யா 46 திரைப்படம் : 

சூர்யாவின் 46வது திரைப்படம், மக்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் படங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது. இந்த ஆண்டில் அவர் நடிப்பில் வெளியான ரெட்ரோ படம் தோல்வியை சந்தித்த பின்பு அவர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் ‘கருப்பு’ திரைப்படத்திலும், அதன்பிறகு வெங்கி அட்லூரி இயக்கும் ‘சூர்யா 46’ திரைப்படத்திலும் இணைந்தார். இதில், கருப்பு படம் அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்திலேயே வெளியாக இருக்கும் நிலையில், அடுத்ததாக அவரது 46வது படப்பிடிப்பையும் கடகடவென முடித்தார்.

சூர்யா 46 படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக மலையாள நடிகை மமிதா பைஜு நடிக்கிறார். முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் ராதிகா சரத்குமார், ரவிணா தாண்டோன் உள்ளிட்ட பலர் இதில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர்.

கதை என்ன?

இன்னும் பெயர் வைக்கப்படாத சூர்யா 46 திரைப்படம் குறித்து அதன் தயாரிப்பாளர் நாக வம்சி ஒரு நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார். இதில், இப்படத்தில் நிறைய கதை திருப்பங்கள் இருக்கும் என்று கூறியிருக்கும் அவர், இது குறித்த முக்கிய விஷயத்தையும் தெரிவித்திருக்கிறார். அதாவது, 45 வயது ஆணுக்கும் 20 வயது பெண்ணிற்குமான காதல்தான், இப்படத்தின் கதையாம். 25 வயது வித்தியாசம் இருக்கும் போதும் அவர்களால் காதலிக்க முடியுமா, அந்த உறவில் எழும் பிரச்சனைகள் என்னென்ன என்பது குறித்து எடுக்கப்பட்டிருக்கும் கதைதான், சூர்யா 46. இது, லைட் ஹார்டட் ஆன ரொமாண்டிக் காமெடி படமாக இருக்கும் என்று அவர் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கே..

தென்னிந்திய சினிமா மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த சினிமா உலகிலுமே வயது அதிகமான ஹீரோக்களுக்கு வயது குறைவான நாயகிகளை ஜோடியாக நடிக்க வைப்பர். ஆனால், அந்த வயது வித்தியாசம் என்பது கதையில் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது. ஆனால், இப்போது சூர்யாவின் 45வது படத்தில், ஹீரோ-ஹீரோயினுக்கு இடையேயான வயது வித்தியாசமானது முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறது. சமூகத்தால் கொஞ்சம் வினோதமாக பார்க்கப்படும் இந்த ‘அதிக வயது வித்தியாச காதல் கதை’ எப்படி இருக்குமோ என்கிற கேள்வி ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது. படம் திரைக்கு வந்தால்தான், இது மக்களிடையே வர்க்-அவுட் ஆகுமா அல்லது காதா என்பது தெரியும். 

சூர்யாவிற்கு தோல்வியாக அமைந்த படங்கள்:

கடந்த சில ஆண்டுகளில், தியேட்டரில் வெளியான சூர்யாவின் படங்கள் அனைத்தும் தோல்வியை தழுவியதை கண்கூடாக பார்க்க முடிந்தது. சூரரைப்போற்று மற்றும் ஜெய்பீம் உள்ளிட்ட படங்களை தவிர அவர் நடித்த பிற படங்கள் ரொம்பவும் மோசமான விமர்சனங்களையும் வசூலையும் சந்தித்தது. உதாரணத்திற்கு, கடந்த ஆண்டு வெளியான கங்குவா படமும், இந்த ஆண்டு வெளியான ரெட்ரோ படமும் சரிந்து கிடந்த இவரது மார்கெட்டை இன்னும் அதள பாதாளத்தில் தள்ளியிருக்கின்றன. எப்படியாவது கம்–பேக் கொடுத்து விட வேண்டும் என்று போராடி வரும் சூர்யா, அடுத்த ஆண்டில் தனது படங்களை அடுத்தடுத்து வெளியிட திட்டமிட்டிருக்கிறார். 2026ஆம் ஆண்டாவது அவருக்கு கை கொடுக்க வேண்டும் என்பது பலரது பிரார்த்தனையாக இருக்கிறது.

சூர்யாவின் அடுத்த படம்..

தனது 46வது படத்திற்கு பின்பு, சூர்யா 47வது படத்தில் நடிக்கிறார். இதனை ‘ஆவேஷம்’ பட இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்குகிறார். சூர்யாவிற்கு ஜோடியாக இந்த படத்தில் நஸ்ரியா நடிக்கிறார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங், சமீபத்தில் பூஜையுடன் தொடங்கியது.

மேலும் படிக்க | 2025ல் தமிழ் சினிமாவில் ஹிட் கொடுத்த அறிமுக இயக்குநர்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு பெண்..

மேலும் படிக்க | 2025 தமிழ் சினிமா சந்தித்த சர்ச்சைகள்! ஒன்றா இரண்டா..எத்தனை இருக்கு பாருங்க..

