ஜனநாயகன் படத்தில் இணைந்த சூர்யா! விரைவில் வெளியாகும் அறிவிப்பு!

நடிகர் சூர்யாவின் அடுத்த படமான 'சூர்யா 47' குறித்த எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. மலையாளத்தில் Romancham மற்றும் Aavesham போன்ற சூப்பர் ஹிட் படங்களை கொடுத்த இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிப்பதால், இந்த படத்தின் மீது தனி கவனம் குவிந்துள்ளது. தற்போது இந்த படத்தின் ப்ரோமோ வெளியீடு குறித்து ஒரு விறுவிறுப்பான தகவல் இணையத்தில் தீயாக பரவி வருகிறது. தளபதி விஜய்யின் கடைசி அரசியல் படமான 'ஜனநாயகன்' பொங்கலுக்கு வெளியாகவுள்ளது. இந்த படத்தின் இடைவேளையின்போது, 'சூர்யா 47' படத்தின் மிரட்டலான ப்ரோமோ வீடியோவை ஒளிபரப்ப படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.
மேலும் படிக்க | அவதார் 3 படத்தில் ‘படையப்பா’ க்ளைமேக்ஸ்! ‘இதை’ கடைசியில் நோட் பண்ணீங்களா?
#Suriya47 launched.
Suriya - Naslen - Nazriya
Jithu Madhavan, Sushin Shyam pic.twitter.com/jGUWJNFIPq
— Insplag (@CcInfilmin) December 7, 2025
பொங்கல் ட்ரீட்
இது மட்டும் நடந்தால், திரையரங்குகளில் ரசிகர்களுக்கு 'டபுள் ட்ரீட்' காத்திருக்கிறது என்று சொல்லலாம். விஜய்யின் படத்தை பார்க்க வரும் லட்சக்கணக்கான ரசிகர்களிடம், சூர்யாவின் படத்தை கொண்டு சேர்க்க இது ஒரு மாஸ் ஐடியாவாக இருக்கும். ஒருவேளை ஜனநாயகன் படத்துடன் இணைக்கப்படவில்லை என்றால், புத்தாண்டு அல்லது பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தனியாக யூடியூபில் வெளியிடவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்காக ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
நெகட்டிவ் ஷேடில் சூர்யா?
'சூர்யா 47' படத்தில் சூர்யா ஒரு போலீஸ் அதிகாரியாக நடிக்கிறார் என்பது ஏறக்குறைய உறுதியாகிவிட்டது. ஆனால், அது வழக்கமான போலீஸ் ரோலாக இல்லாமல், 'நெகட்டிவ் ஷேட்' கலந்த கதாபாத்திரமாக இருக்கும் என்று கிசுகிசுக்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே விக்ரம் படத்தில் ரோலக்ஸ் கதாபாத்திரத்தில் மிரட்டிய சூர்யா, இதில் என்ன மாதிரியான பரிமாணத்தை காட்ட போகிறார் என்ற ஆவல் எழுந்துள்ளது. இந்த படத்தின் மற்றொரு சிறப்பு, இதன் வித்தியாசமான நடிகர்கள் தேர்வு. சூர்யாவுடன் மலையாள திரையுலகின் இளம் சென்சேஷன் நஸ்லின் மற்றும் நடிகை நஸ்ரியா ஆகியோர் முக்கியகதாபாத்திரங்களில் நடிக்கவுள்ளனர். தற்போதைய ட்ரெண்டிற்கு ஏற்றவாறு படமெடுக்கும் ஜித்து மாதவன், சூர்யாவை வைத்து ஒரு புதிய மேஜிக்கை நிகழ்த்துவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
படப்பிடிப்பு திட்டம்
தற்போது ப்ரோமோ ஷூட் வேலைகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகின்றன. இது முடிந்ததும் முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு தொடங்கும். அடுத்த ஆண்டு கோடைக்காலத்திற்குள் படப்பிடிப்பை முழுமையாக முடித்துவிட்டு, அதே ஆண்டு இறுதிக்குள் படத்தை ரிலீஸ் செய்யப் படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. விஜய் பட இடைவேளையில் சூர்யா ப்ரோமோ வந்தால், அது கோலிவுட்டில் ஒரு ஆரோக்கியமான மற்றும் பிரம்மாண்டமான நிகழ்வாக அமையும். ரோலக்ஸ் சூர்யாவை தொடர்ந்து, இந்த 'சூர்யா 47' அவதாரம் எப்படி இருக்கும் என்பதைபொறுத்திருந்து பார்ப்போம்! சூர்யாவின் 45வது படமான கருப்பு ரிலீஸ்க்கு தயாராகி வருகிறது. மேலும் 46வது படத்தின் படப்பிடிப்பும் முடிந்துள்ளது.
மேலும் படிக்க | Avatar: Fire and Ash | காெஞ்சம் எமோஷன்-நிறைய ஆக்ஷன்! அவதார் 3 எப்படி? விமர்சனம் இதோ!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ