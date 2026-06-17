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சூர்யா 50 : படத்தை இயக்கப்போவது யார் தெரியுமா? ரஜினி படத்தின் இயக்குநர்தான்..

Suriya 50 : நடிகர் சூர்யா, தன்னுடைய 50வது திரைப்படத்தில் சைன் செய்ய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இதையடுத்து, இந்த படத்தை யார் இயக்கப்போகிறார் என்பது குறித்த தகவலும் வெளியாகி இருக்கிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 17, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:02 PM IST
சூர்யா 50 : படத்தை இயக்கப்போவது யார் தெரியுமா? ரஜினி படத்தின் இயக்குநர்தான்..
Image Credit: Suriya 50 | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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