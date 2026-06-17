/சூர்யா 50 : படத்தை இயக்கப்போவது யார் தெரியுமா? ரஜினி படத்தின் இயக்குநர்தான்..

Suriya 50 : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர், சூர்யா. இவர், தன்னுடைய 50வது திரைப்படத்தில் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, இந்த படத்தின் இயக்குநர் யார் என்கிற கேள்வி தற்போது எழுந்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவல்களை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
சூர்யா நடிப்பில், சமீபத்தில் கருப்பு திரைப்படம் வெளியானது. ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் இந்த படம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது. இதையடுத்து அவர் அடுத்தடுத்து நடிக்கும் படங்களின் அப்டேட்கள் தொடர்ந்து வெளியாகியிருக்கிறது.
சூர்யா தன் 50வது திரைப்படத்தில் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்குவதாக கூறப்படுகிறது. ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தை இயக்கி வரும் நெல்சன் திலீப்குமார், சூர்யாவின் 50வது படத்தையும் இயக்குவதாக கூறப்படுகிறது.
நெல்சன் திலீப்குமார், ஜெயிலர் 2 படத்தை முடித்த பின்பு அடுத்ததாக கமல் மற்றும் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் படத்தை இயக்க இருப்பதாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு அறிவிப்பு வெளியாானது. மேலும், இந்த படத்தையடுத்து சூர்யாவின் படத்தை இயக்க வாய்ப்பிருப்பதாக பலரும் கூறி வருகின்றனர்.
கருப்பு படத்தின் மாபெரும் வெற்றிக்கு பிறகு, நடிகர் சூர்யா தன்னுடைய 46வது திரைப்படத்தில் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தின் பெயர், ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’. இந்த படத்தை வெங்கி அட்லூரி இயக்குகிறார். இப்படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜு நடிக்கிறார். ராதிகா உள்ளிட்ட சிலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். இந்த படம், வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியாகிறது.
சூர்யாவின் 47வது திரைப்படமும் தற்போது தயாராகி வருகிறது. இந்த படத்தை ஜீத்து மாதவன் இயக்குகிறார். இதில், சூர்யாவிற்கு ஜோடியாக நஸ்ரியா நடிக்கிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது நடைப்பெற்று வருகிறது. இதில் சூர்யா ஒரு போலீஸ் காரராக நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படம், அடுத்த ஆண்டில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.