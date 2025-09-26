Leading Light சூர்யா ஜோதிகா தயாரிப்பில், தியா சூர்யா இயக்கியிருக்கும் டாக்கு டிராமா

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களுள் ஒருவரான சூர்யா, நடிகை ஜோதிகாவை காதலித்து இருவீட்டார்கள் சம்மதத்துடன் கடந்த 2006ம் ஆண்டு விமர்சையாக திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்த நட்சத்திர தம்பதியினருக்கு 15 வயதில் தியா என்கிற பெண் குழந்தையும், 12 வயதில் தேவ் என்கிற ஆண் குழந்தையும் உள்ளது.
ஜோதிகா மற்றும் சூர்யா கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே சென்னையில் இருந்து மும்பைக்கு குடியேறி விட்டார்கள். குறிப்பாக மகளின் படிப்புக்காக மும்பைக்கு குடிபெயர்ந்தாக கூறப்பட்டது. அதேபோல், தியா கடந்த ஆண்டில் தனது படிப்பின் ஒரு பகுதியாக, ஆவணப்படம் ஒன்றை இயக்கினார். லீடிங் லைட் என்ற பெயரில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஆவணப் படத்திற்கு மாணவர்கள் அளவிலான குறும்படப் போட்டியில் பரிசு வென்றது. இந்த ஆவணப்படத்திற்கு, சிறந்த திரைக்கதை, சிறப்பு நடுவர் விருது மற்றும் சிறந்த மாணவர் குறும்படம் என மூன்று விருதுகளை வென்றது.
2டி என்டர்டைன்மெண்ட் சார்பில், சூர்யா ஜோதிகா தயாரிக்க, பாலிவுட் லைட்வுமன்களை மையமாக கொண்டு உருவாயிருக்கும் டாக்கு டிராமா குறும்படம் “லீடிங் லைட்” #LeadingLight. சூர்யா ஜோதிகாவின் மகள் தியா சூர்யா இந்த படம் மூலம் இயக்குநராக களமிறங்கியுள்ளார்.
திரையுலகிற்கு பின்னால் மறைந்திருந்து ஒளி தரும் லைட்வுமன்களை பற்றியும், பாலிவுட் உலகில் பணிபுரியும் அப்பெண்களின் அனுபவங்களை விவரிக்கும் டாக்குமெண்ட்ரி - டிராமாவாக இந்த படம் உருவாகியுள்ளது.
உலகம் முழுக்க பலத்த பாராட்டுக்களை குவித்து வரும் இந்த படம் oscar Qualifying Run க்காக லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், கலிபோர்னியாவின் Regency Theatre-இல் திரையிடப்படுகிறது. செப்டம்பர் 26 முதல் அக்டோபர் 2 வரை தினமும் மதியம் 12:00 மணி காட்சியாக இந்த படம் திரையிடப்படுகிறது.
#LeadingLight The untold stories of Women behind the scenes - A docu-drama that discusses the experiences of Women Gaffers of Bollywood. Screening for the 'Oscar qualifying run' at the Regency Theatre, LA, California
Congratulations, our dearest #DiyaSuriya, on this… pic.twitter.com/84h9OSpz58
— 2D Entertainment (@2D_ENTPVTLTD) September 26, 2025
அறிமுக இயக்கத்திலேயே, ஆஸ்கர் வரை செல்லும் இத்தகைய பெருமையை பெற்றிருக்கும் இயக்குநர் தியா சூர்யாவுக்கு, பல பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகிறது.
