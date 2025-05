ரெட்ரோ பட லாபம் 10 கோடி.. சூர்யா எடுத்து அதிர்ச்சி முடிவு

Retro Movie Latest News: சூர்யா நடிப்பில் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள படம் தான் ரெட்ரோ. மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் இந்த படம் கடந்த மே 1 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. 2D என்டர்டெயின்மென்ட் மற்றும் கார்த்திக் சுப்புராஜின் ஸ்டோன் பென்ஸ் புரொடக்ஷன்ஸ் இந்த படத்தை தயாரிக்க பூஜா ஹெட்டே, ஜெயராம், ஜோஜு ஜார்ஜ், கருணாகரன், நாசர், பிரகாஷ் ராஜ், சுஜித் சங்கர், ஸ்வாசிகா, சிங்கம்புலி, தமிழ், நாசர் உள்ளிட்ட பலர் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளனர். அந்தமான், ஊட்டி, சென்னை போன்ற பல இடங்களில் படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்றது. சந்தோஷ் நாராயணன் ரெட்ரோ படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.

திரையரங்குகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இப்படத்திற்கு திரைத்துறையின் பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிகின்றன. ரெட்ரோ திரைப்படம் 100 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளதாக நேற்று படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த வெற்றியை சூர்யா, கார்த்திக் சுப்புராஜ் உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் நேற்று கொண்டாடினார். இதைத் தொடர்ந்துப் ’ரெட்ரோ’ படத்தில் கிடைத்த லாபத்தில் ரூ.10 கோடியை தனது ‘அகரம்’ அறக்கட்டளைக்கு வழங்கியுள்ளார் சூர்யா.

இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில்,

பகிர்தலே மிகச் சிறந்த மகிழ்ச்சி. நடிகனாக எனக்கு அடையாளம் கொடுத்து, என் முயற்சிகளை அங்கீகரித்து உயர்த்திய இந்த சமூகத்திடம், வெற்றியைப் பகிர்ந்து கொள்வது எப்போதும் மனநிறைவை தருகிறது.



‘ரெட்ரோ’ திரைப்படத்திற்கு நீங்கள் அளித்த பேராதரவு, மகிழ்ச்சியான வெற்றியைப் பரிசளித்து இருக்கிறது. கடினமான சூழல் வரும்போதெல்லாம் உங்கள் அன்பும், ஆதரவுமே என்னை மீண்டெழ துணை நிற்கிறது. அதற்காக பொதுமக்களுக்கும், அன்பான தம்பி தங்கைகளுக்கும் என் உளப்பூர்வமான நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.



நீங்கள் எனக்கு அளித்திருக்கும் அடையாளத்தை, அர்த்தமுள்ளதாக, அழகானதாக மாற்றவே அகரம் ஃபவுண்டேஷன் தொடங்கப்பட்டது. அற உணர்வுள்ள தன்னார்வலர்கள், அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள், நன்கொடையாளர்கள், கல்லூரி நிறுவனங்கள் என அனைவரும் இணைந்த கூட்டு இயக்கமாக அகரம் செயல்பட்டு வருகிறது. அனைவரின் பங்களிப்போடு பல ஆயிரம் மாணவர்களின் வாழ்வில் கல்வி மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும், நம்பிக்கையோடு அகரம் ஃபவுண்டேஷனுக்கு விண்ணப்பிக்கிற பல ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களில், மிகக் குறைவானவர்களுக்கே உதவ முடிகிறது. அந்த எண்ணிக்கையை உயர்த்த வேண்டுமெனில், பங்களிப்பும் உயர வேண்டும். அதன் முதல் படியாக, ரெட்ரோ திரைப்படத்திற்கு நீங்கள் அளித்த பேராதரவின் மூலமாக கிடைத்த அன்பு தொகையில், பத்து கோடி ரூபாய்-ஐ இந்த கல்வியாண்டில் அகரம் ஃபவுண்டேஷனுக்கு, பகிர்ந்தளிப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.



விரைவில் தேர்வு முடிவுகள் வந்துவிடும். கடும் நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில், உயர்கல்வி கனவோடு படிக்கிற மாணவர்களை அன்பினால் அரவணைத்துக் கொள்வோம். ஒவ்வொருவரும் நம்மால் இயன்ற கல்வி உதவியை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு வழங்குவோம். கல்வியே ஆயுதம்.. கல்வியே கேடயம் என தெரிவித்துள்ளார்.

Nice gesture by @Suriya_offl to donate ₹10 crores from #Retro profits to #Agaram Foundation which has been in the forefront of supporting deserving students from underprivileged backgrounds in rural areas in their educational endeavours pic.twitter.com/4A4oBCMp1d

— Sreedhar Pillai (@sri50) May 7, 2025