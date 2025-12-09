மூடப்படுகிறதா 2D நிறுவனம்? புதிதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் தொடங்கிய சூர்யா!

தமிழ் சினிமாவின் மிகவும் விரும்பப்படும் நட்சத்திர தம்பதிகளான சூர்யா மற்றும் ஜோதிகா, தங்களது இரண்டாவது தயாரிப்பு நிறுவனமான 'ழகரம் ஸ்டுடியோஸ்' (Zhagaram Studios) மூலம் தயாரிப்பு துறையில் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கியுள்ளனர். சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு '2டி என்டர்டெயின்மென்ட்' (2D Entertainment) நிறுவனத்தை தொடங்கி வெற்றிகரமான படங்களை தயாரித்து வரும் நிலையில், இந்த புதிய அறிவிப்பு திரையுலகில் கவனம் ஈர்த்துள்ளது.
மேலும் படிக்க - ஒரு ஹிட்... அடுத்து என்ன ஆச்சு? மாயமாய் மறைந்த அந்த நடிகைகள்!
#Suriya47 launched.
Suriya - Naslen - Nazriya
Jithu Madhavan, Sushin Shyam pic.twitter.com/jGUWJNFIPq
— Insplag (@CcInfilmin) December 7, 2025
புதிய நிறுவனத்தின் முதல் படம்: சூர்யா 47
இந்த புதிய நிறுவனத்தின் முதல் தயாரிப்பாக, சூர்யாவின் 47-வது திரைப்படம் அமையவுள்ளது. நேற்று டிசம்பர் 8 சென்னையில் நடைபெற்ற இப்படத்தின் பூஜையில், 'ழகரம் ஸ்டுடியோஸ்' பேனரில் படம் தயாராவது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது. இப்படத்தின் தயாரிப்பாளராக ஜோதிகா பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மலையாளத்தில் Romancham மற்றும் Aavesham போன்ற சூப்பர் ஹிட் படங்களை கொடுத்த இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இப்படத்தை இயக்குகிறார். சூர்யாவுடன் முதன்முறையாக நஸ்ரியா நசீம் ஜோடி சேர்கிறார். மேலும், மலையாள இளம் நடிகர் நஸ்லென் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.
'2டி' முதல் 'ழகரம்' வரை
2015-ம் ஆண்டு ஜோதிகாவின் ரீ-என்ட்ரி படமான '36 வயதினிலே' மூலம் சூர்யாவும் ஜோதிகாவும் தயாரிப்பாளர்களாக மாறினர். அவர்களின் முதல் நிறுவனமான '2டி என்டர்டெயின்மென்ட்' கடந்த பத்தாண்டுகளில் '24', 'கடைக்குட்டி சிங்கம்', 'சூரரைப் போற்று', 'ஜெய் பீம்' என தரமான மற்றும் வர்த்தக ரீதியாக வெற்றி பெற்ற பல படங்களை தயாரித்துள்ளது. குறிப்பாக, 'சூரரைப் போற்று' திரைப்படம் தேசிய விருதுகளை குவித்து இவர்களுக்கு பெருமை சேர்த்தது.
தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ள 'ழகரம் ஸ்டுடியோஸ்', சூர்யா குடும்பத்தின் இரண்டாவது தயாரிப்பு நிறுவனமாகும். இதன் மூலம் இன்னும் பிரம்மாண்டமான மற்றும் வித்தியாசமான படைப்புகளை தயாரிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. சூர்யா நடிக்கவுள்ள அடுத்த படத்தையும் இந்த நிறுவனமே தயாரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சூர்யா - ஜோதிகா கூட்டணியின் இந்த புதிய முயற்சி, தமிழ் சினிமாவில் மேலும் பல தரமான படைப்புகளைக் கொண்டு வரும் என எதிர்பார்க்கலாம்.
மேலும் படிக்க - படையப்பா படத்தில் வில்லியாக நடிக்க இருந்தவர்..ரம்யா கிருஷ்ணன் இல்லை! யார் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ