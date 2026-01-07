English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கருப்பு படத்தின் ரிலீஸ் தேதி எப்போது? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

கருப்பு படத்தின் ரிலீஸ் தேதி எப்போது? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

Kaurpu Movie Release Date: ஸ்டுடியோ ஃப்ளிக்ஸ் அறிக்கையின்படி, கருப்பு படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் பிப்ரவரி 2026ல் படத்தை வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளனர்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 7, 2026, 05:31 PM IST
  • சூர்யாவின் 'கருப்பு' ரிலீஸ் தேதி.
  • பிப்ரவரி 2026ல் வெளியாகும்.
  • சூர்யா 46 மற்றும் 47 லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்!

கருப்பு படத்தின் ரிலீஸ் தேதி எப்போது? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

நடிகர் சூர்யாவின் ரசிகர்கள் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் கருப்பு திரைப்படம், பிப்ரவரி 2026ல் திரைக்கு வர வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் இந்த ஆக்‌ஷன் ஃபேண்டஸி திரைப்படம், முதலில் 2025 தீபாவளிக்கு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது, ஆனால் கிராபிக்ஸ் பணிகள் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது. ஸ்டுடியோ ஃப்ளிக்ஸ் அறிக்கையின்படி, கருப்பு படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் பிப்ரவரி 2026ல் படத்தை வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளனர். சூர்யா தனது அடுத்தடுத்த படங்களின் வெளியீடுகளை சீராக இடைவெளி விட்டு அமைப்பதற்காக இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: வெளியாகுமா ஜனநாயகன்? ரிலீஸுக்கு முன் பிரச்சனையை சந்தித்த விஜய் படங்கள் என்னென்ன?

Suriya

குடியரசு தினம்

சமீபத்திய தகவல்களின்படி, ஜனவரி 23 அன்றும் படம் வெளியாக வாய்ப்புள்ளதாக சில வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன, ஆனால் பிப்ரவரி வெளியீடு அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 'கருப்பு' படத்தில் சூர்யா ஒரு வழக்கறிஞராக நடித்துள்ளார். அவர் சமூகத்தின் குறிப்பிட்ட பிரிவினர் எதிர்கொள்ளும் அநீதிகளுக்கு எதிராக போராட ஒரு தெய்வத்தால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறார். இந்த படத்தில் த்ரிஷா கிருஷ்ணன் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். மேலும் இந்த படத்தில் இந்திரன்ஸ், நட்டி சுப்பிரமணியம், ஸ்வாசிகா, ஷிவதா, அனகா மாயா ரவி, சுப்ரீத் ரெட்டி மற்றும் யோகி பாபு ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். ஆர்.ஜே.பாலாஜியும் ஒரு கேமியோ தோற்றத்தில் வருவார். ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு சாய் அபியங்கர் இசையமைக்கிறார்

சூர்யா 46 & 47அப்டேட்

வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்து வரும் சூர்யா 46 படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்துவிட்டது. இந்த எமோஷனல் டிராமாவில் மமிதா பைஜூ மற்றும் ரவீனா டாண்டன் ஆகியோர் கதாநாயகிகளாக நடிக்கின்றனர். துல்கர் சல்மான் இந்த படத்தில் ஒரு கேமியோ தோற்றத்தில் வர வாய்ப்புள்ளது. இந்த படம் மே 2026ல் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆவேஷம் புகழ் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்கும் சூர்யா 47 படத்தின் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன. இந்த போலீஸ் ஆக்‌ஷன் காமெடி படத்தில் நஸ்ரியா நசீம் ஃபஹத் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். மேலும் 'பிரேமலு' புகழ் நஸ்லென் கே.கஃபூர் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார். இந்த படம் ஆயுத பூஜை 2026ஐ டார்கெட் வைத்து வெளியாக உள்ளது. சுஷின் ஷியாம் இசையமைக்கும் இந்த படம் மூலம் அவர் தமிழில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகிறார். சூர்யா தனது சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனமான ழகரம் ஸ்டுடியோஸ் மூலம் இந்த படத்தை தயாரிக்கிறார்.

OTT மற்றும் சாட்டிலைட் உரிமைகள்

'கருப்பு' படத்தின் OTT உரிமைகளை நெட்ஃபிக்ஸ் நிறுவனமும், சாட்டிலைட் உரிமைகளை ஜீ தமிழும் கைப்பற்றியுள்ளன. நெட்ஃபிக்ஸ் நிறுவனம் சூர்யாவின் அடுத்த படமான சூர்யா 46 உரிமைகளையும் வாங்கியுள்ளதால், இரண்டு படங்களுக்கும் இடையில் போதுமான இடைவெளி இருப்பதை உறுதி செய்ய விரும்புகிறது. 2026 சூர்யா ரசிகர்களுக்கு ஒரு கொண்டாட்டமான ஆண்டாக அமைய உள்ளது. 'கருப்பு', 'சூர்யா 46' மற்றும் 'சூர்யா 47' என வரிசையாக மூன்று படங்கள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: ஜிவி பிரகாஷ் நடிக்கும் ஹேப்பி ராஜ்! முடிவடைந்த படப்பிடிப்பு!

