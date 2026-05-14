/தள்ளிப்போடப்பட்ட சூர்யாவின் படங்கள்..கருப்பு மட்டும் இல்லை! லிஸ்டு பெருசு…

Suriya Postponed Movies : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய படங்களுள் ஒன்றாக உருவாகி வந்தது, கருப்பு திரைப்படம். மே 14ஆம் தேதி வெளியாக இருந்த இந்த படம், எதிர்பாராத காரணங்களால் இன்று ரிலீஸ் செய்யமுடியாமல் போனது. இந்த படம் இணையத்தில் கசிய வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து தள்ளிப்போடப்பட்ட சூர்யாவின் படங்கள் பற்றி இங்கு பார்ப்போம்.
Suriya Postponed Movies : சூர்யா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘கருப்பு’ திரைப்படம், தள்ளிப்போடப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியளித்துள்ளது. இதையடுத்து சூர்யாவின் பல படங்கள் இதே போல பிரச்சனையை எதிர்கொண்டுள்ளது. அந்த படங்களின் லிஸ்டை இங்கு பார்ப்போம்.
கருப்பு திரைப்படம்:
ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா-த்ரிஷா நடித்திருக்கும் படம்தான் கருப்பு. கடந்த 10 ஆண்டுகளாக சூர்யாவிற்கு, தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகும் படங்கள் எதுவும் சரியாக ஓடவில்லை. அப்படி நல்ல வரவேற்பை பெற்ற திரைப்படங்களும் ஒடிடியில் வெளியானவையாக இருக்கின்றன. இந்த சமயத்தில், கருப்பு படம் எப்படியாவது அவரை கரைசேர்த்துவிடும் என்று அனைவரும் நம்பியிருந்த வேளையில், கடைசி நேரத்தில் படத்தின் காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டன. இதனால், படக்குழுவினர் உடைந்து போயினர். நிதி பிரச்சனை காரணமாக, படத்தின் காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சமயத்தில், படம் நாளையாவது வெளியாகுமா, ஆவாதா என்கிற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. இதையடுத்து, இதற்கு முன்னர் பல பிரச்சனைகளை சந்தித்த சூர்யாவின் படங்களை பற்றி இங்கு பார்ப்போம்.
மாஸ்:
2015ஆம் ஆண்டில் வெளியான படம், மாஸு என்கிற மாசிலாமணி. இந்த படம், மே 1ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆக இருந்தது. ஆனால், மே 29ஆம் தேதி வரை படம் தள்ளிப்போனது. அந்த சமயத்தில் உத்தம வில்லன் திரைப்படம் வெளியானதால் இந்த மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டது.
சிங்கம் 3:
சூர்யாவின் சிங்கம் 1, 2 உள்ளிட்ட இரண்டு படங்களும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றன. ஆனால், 3வது பாகம் அவ்வளவாக மக்களை கவரவில்லை. இதற்கு, இப்படத்தின் லேட்டான ரிலீஸ்தான் காரணம். ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம், புயல் உள்ளிட்ட பல பிரச்சனைகளால் இந்த படம் தள்ளிப்போனது.
காப்பான்:
காப்பான் திரைப்படம், முதலில் ஆக்ஸ்ட் 30ஆம் தேதி வெளியாக இருந்தது. ஆனால் பிரபாஸின் சஹோ திரைப்படம் வெளியானதால் செப்டம்பர் மாதம் 20ஆம் தேதிக்கு படம் தள்ளிப்போனது. இந்த படம், சரியான வரவேற்பை பெறவில்லை.
NGK:
செல்வராகவன் இயக்கத்தில், சூர்யா, சாய் பல்லவி, ரகுல் ப்ரீத் சிங் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்த படம்தான் NGK. இது, 2018ஆம் ஆண்டு தீபாவளிக்கு ரிலீஸாக இருந்தது. ஆனால், சில ப்ரொடக்ஷன் பிரச்சனைகள் காரணமாக படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிப்போனதாக கூறப்படுகிறது.
சூரரைப்போற்று:
சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் உருவான சூரரைப்போற்று திரைப்படம் தியேட்டர் ரிலீஸிற்கு ரெடியாக இருந்தது. ஆனால், அப்போது கொரோனா ஊரடங்கு போடப்பட்டதால், இறுதியில் அமேசான் ப்ரைம் தளத்தில் வெளியானது.
எதற்கும் துணிந்தவன்:
2022ல் வெளியான எதற்கும் துணிந்தவன் திரைப்படம் கோவிட்-19 பிரச்னையால், சில சவால்களை எதிர்கொண்டது. 2022 பிப்ரவரியில் ரிலீஸாக இருந்த இந்த படம், மார்ச் 2022ஆம் ஆண்டில் பிப்ரவரி மாதத்தில் வெளியானது.
ஜெய் பீம்:
ஜெய் பீம் திரைப்படமும் கொரோனாவால் தியேட்டரில் ரிலீஸ் செய்ய முடியாமல் போனது. இதனால் இப்படம் ஓடிடியில்தான் வெளியானது.
கங்குவா:
கங்குவா திரைப்படம், சூர்யாவின் திரை வாழ்க்கையிலேயே மிகவும் மோசமான படமாக அமைந்ததாக பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இந்த படமும், பல மாதங்கள் ரிலீஸ் தள்ளிப்போயிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.