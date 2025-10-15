சூர்யாவின் அஞ்சான் திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ்! எந்த தேதியில் தெரியுமா?

Anjaan Movie Re Release : சூர்யாவின் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய படங்களுள் ஒன்று, அஞ்சான். இந்த படம், தற்போது ரீ-ரிலீஸ் ஆக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
அஞ்சான் திரைப்படம்:
லிங்குசாமி இயக்கத்தில், சூர்யா நடிப்பில் உருவான அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய படம் அஞ்சான். இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக, சமந்தா நடித்திருப்பார். 2012ல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த படம், 2014இல் ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி இன்று வெளியானது. வட இந்தியாவில் இருக்கும் கேங்ஸ்டர் கலாச்சாரத்தை மையமாக வைத்து உருவாக்கப்பட்ட இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் புதிதாக சறுக்கியது.
அஞ்சான் படத்தில், தமிழ் நடிகர்களை விட இந்தி நடிகர்கள் அதிகமாக நடித்திருப்பர். சொல்லப்போனால் இதில் ஹீரோவுக்கு நண்பனாக வரும் நடிகரும், எதிரியாக வரும் நடிகரும் டாப் பாலிவுட் நடிகர்கள்.
முதல் ரிலீஸின் போது தோல்வி!
அதிக எதிர்பார்ப்பினாலேயோ என்னவோ, அஞ்சான் படம் 2014 இல் வெளியாகும் போது பெரிதாக பாக்ஸ் ஆபிஸில் தோல்வியுற்றது. அதுமட்டுமின்றி, சூர்யாவை வைத்து பெரிய சம்பவம் செய்யப் போவதாக, லிங்குசாமி படம் குறித்து ரிலீஸ் இருக்கும்போது பில்டப் கொடுத்தார். இதுவும் அதற்கு காரணம் என்று கூறப்பட்டது.
அஞ்சான் படத்தில் சூர்யாவை வித்தியாசமாக காண்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக, சிகை அலங்காரம் நிபுணர்களை வரவைத்து அவருக்கு வேறு லுக்கும் கொடுக்கப்பட்டது. எத்தனை இருப்பினும், படத்தின் திரைக்கதை மற்றும் கதை சென்ற பாணி, சரியாக இல்லாததால் படத்தை ரசிகர்கள் விரும்பவில்லை. இதனாலையே, படம் விடுமுறை சமயத்தில் வெளியான போதும் வசூலை அளவில்லை.
ரீ- ரிலீஸ்:
தமிழ் திரையுலகில் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே, ரி ரிலீஸ் கலாச்சாரம் பெருகி வருகிறது. பல ஆண்டுகளுக்கு முன் ஹிட் ஆன பெரிய ஹீரோக்களின் படங்கள் மீண்டும் ரீ ரிலீப் செய்யப்பட்டு வசூலை ஈட்டுகின்றன. அதுமட்டுமன்றி 'ஆயிரத்தில் ஒருவன்' போல ஒரு சில படங்களை ரிலீஸ் சமயத்தில் ரசிகர்கள் கொண்டாட தவறி இருப்பார்கள். அதற்காக அப்படங்கள் மீண்டும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டன. தற்போது அதையே அஞ்சான் படு குழுவும் பின்பற்றுகிறது.
தேதி என்ன?
அஞ்சான் திரைப்படத்தை மீண்டும் தியேட்டர்களில் நவம்பர் 28ஆம் தேதி அன்று பார்க்கலாம் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதை மீண்டும் பார்ப்பதற்காக, ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டுள்ளனர். ஒரு சில ரசிகர்கள், “இது ஒரிஜினல் ரிலீஸ் சமயத்திலேயே ஓடவில்லையே, இப்போது ஏன் மீண்டும் ரிலீஸ் செய்யப்படுகிறது?” என்று கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.
என்ன செய்கிறார் சூர்யா?
நடிகர் சூர்யா, தற்போது தனது 46வது படத்தில் நடித்து வருகிறார். ஏற்கனவே, ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் ‘கருப்பு’ படத்தில் நடித்து முடித்துவிட்டார். இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக த்ரிஷா நடித்திருக்கிறார். வெங்கி அட்லூரியுடனான படத்திற்கு பிறகு, அவர் ஒரு பாலிவுட் இயக்குநரின் படத்தில் நடிக்க இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
