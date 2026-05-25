/‘கருப்பு’ கதைக்கு பின்னால் இப்படியொரு உண்மை சம்பவமா? ஆர்.ஜே.பாலாஜி ஓபன் டாக்!

Karuppu Real Story : சமீபத்தில் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் பெரிய வெற்றி பெற்ற படமாக இருக்கிறது, ‘கருப்பு’ திரைப்படம். இந்த படத்தை ஆர்.ஜே.பாலாஜி நடித்து, இயக்கியிருக்கிறார். இப்படத்தை பற்றி பேசிய அவர், இது தனது வாழ்வில் நடந்து உண்மை சம்பவம் என்று கூறியிருக்கிறார்.
Karuppu Real Story : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பரவர் சூர்யா. இவர் முக்கிய நடிகராக இருந்தாலும், கடந்த 13 ஆண்டுகளாக இவருக்கு எந்தவொரு படமும் தியேட்டர்களில் ஹிட் கொடுக்காமல் இருந்தது. இதனை, தற்போது ‘கருப்பு’ திரைப்படம் உடைத்திருக்கிறது. 2026ஆம் ஆண்டில் தமிழில் வெளியான படங்களில் பெரிய ப்ளாக்பஸ்டர் ஹிட் படமாக, ‘கருப்பு’ படம் அமையும் என்று கூறப்படும் நிலையில், இப்படத்தின் கதை உண்மையான சம்பவம் என்று அதன் இயக்குநர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
கருப்பு திரைப்படத்தில் சூர்யா ‘கருப்பசாமி’ கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். மூக்குத்தி அம்மன் படத்தின் ஸ்கிரிப்ட் என்னவோ, அதேதான் இந்த படத்தின் ஸ்கிரிப்டும். ஒரே ஒரு வித்தியாசம், இந்த படத்தின் வில்லன், தன்னை எதிர்ப்பது சாமிதான் என்பது தெரிந்தும், “முடிஞ்சா மனிஷனா வந்து ஜெயித்துக்காட்டு” என சவால் விடுகிறான். அந்த வில்லன் வேறு யாருமில்லை, “பேபி கண்ணன்” கேரக்டரில் நடித்திருக்கும் ஆர்.ஜே.பாலாஜிதான். இவர்களுடன் சேர்த்து இந்த படத்தில் த்ரிஷா, இந்திரன், மன்சூர் அலிகான் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்தில் சாய் அபயங்கர் அமைத்திருக்கும் இசைக்கு, தியேட்டரில் பலருக்கு சாமியே வந்து விட்டது.
கருப்பு திரைப்படம் ஒரிஜினலாக இந்த மாதம் 14ஆம் தேதி வெளியாக இருந்தது. ஆனால், சில நிதி பிரச்சனைகள் காரணமாக அந்த தேதியில் ரிலீஸாக முடியாமல் போனது. அப்போது அழுதுகொண்டே வீடியோ வெளியிட்ட ஆர்.ஜே.பாலாஜி, இப்போது படம் ஹிட்டானவுடன் சிரித்துக்கொண்டே பல செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு வருகிறார். அப்படி, அவர் சமீபத்தில் ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்ட போது, தனக்கு ஏற்பட்ட உண்மை சம்பவத்தை வைத்துதான் ‘கருப்பு’ திரைப்படத்தை அவர் எடுத்தாக தெரிவித்திருக்கிறார்.
|கருப்பு படத்தின் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்கள்
|நடிகர்கள்
|சூர்யா
|கருப்பசாமி
|ஆர்.ஜே.பாலாஜி
|பேபி கண்ணன்
|நட்ராஜ் நட்டி
|நீதிமன்ற நீதிபதி ராஜநாயகம்
|த்ரிஷா
|வக்கீல்
|இந்திரன்ஸ்
|மட்டஞ்சேரி சுகுமாறன்
கருப்பு படம் குறித்து சமீபத்தில் பேட்டியளித்த ஆர்.ஜே.பாலாஜி, அந்த படம் உருவான விதம் குறித்தும், அது தன் வாழ்வில் நடந்த உண்மை சம்பவம்தான் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். இவர், சினிமாவில் வருவதற்கு முன்பு பேஷின் ப்ரிட்ஜ் பகுதியில், ஒரு மர்ம நபர் இவரது கழுத்தில் இருந்த நகையை பறித்து சென்றதாக கூறியிருக்கிறார். பின்னர், பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, அந்த நகை கிடைத்தாலும், அதை திரும்ப பெற, நீதிமன்றத்தில் பல முறை அலைய வேண்டியிருந்ததாகவும் அந்த அனுபவம் தன்னை அதிகமாக பாதித்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த சம்பவத்தை மையமாக வைத்து படம் எடுக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் வந்ததால், இதனை கதைக்காக உபயோகித்துக்கொண்டதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இதைத்தொடர்ந்து, மாசாணி அம்மன் கோவிலில், மிளகாய் அரைக்கும் வழக்கத்தையும் கதையுடன் இணைத்து, நீதிக்கான போரட்டம், கிராமத்து நம்பிக்கைகள் அனைத்தையும் கலந்து, ‘கருப்பு’ படத்தின் கதையை உருவாக்கியதாக தெரிவித்துள்ளார்,
கருப்பு திரைப்படத்தில், இந்திரனும் அவரது மகளும் கேரளாவில் இருந்து சென்னைக்கு வருவார்கள். கையில் பையுடன் வரும் அவர்களை, பேஷின் பிரிட்ஜ் ரயில் நிலையம் அருகேதான், வழிப்பறி செய்து பையுடன் திருடர்கள் சென்று விடுவார்கள். இதுதான், தன் வாழ்க்கையில் உண்மையாக நடந்துள்ளதாக ஆர்.ஜே.பாலாஜி தெரிவித்திருக்கிறார்.
கருப்பு திரைப்படம் வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து, நடிகரும் இயக்குநருமான ஆர்.ஜே.பாலாஜி, மதுரை அழகர் கோவிலில் பதினெட்டாம்படி கருப்பனுக்கு 18 அடி உயர அருவாளை காணிக்கையாக சாத்தினார். ச்பின்பு, கருப்பனுக்கு நன்றி சொல்லும் வகையில் பிரார்த்தனை செய்துவிட்டு அவர் வெளியில் வந்த போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோக்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
கருப்பு திரைப்படம் வெளியாகி, 10 நாட்கள் ஆகிவிட்டது. சமீபத்தில்தான், இந்த படத்தின் வசூல் ரூ.200 கோடியை தாண்டியது. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இந்த வசூல் ரூ.100 கோடியை தாண்டி இருக்கிறது. சம்மர் வெக்கேஷன் முடிவதற்கும், பள்ளிகள் திறப்பதற்கும் இன்னும் சில நாட்கள் இருக்கிறது என்பதால், கண்டிப்ாபக குடும்ப ரசிகர்கள் குடும்பத்துடன் கூட்டம் கூட்டமாக இந்த படத்திற்கு வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
‘கருப்பு’ திரைப்படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமையை அமேசான் ப்ரைம் வாங்கியுள்ளது. படம் ரிலீஸான 48 நாட்கள் கழித்து ஓடிடி குறித்த பேச்சு அடிபடலாம் என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இதனை டிவியில் பார்ப்பதைவிட, ஓடிடியில் பார்க்கதான் ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
