Anjaan Movie: ரீ ரிலீஸ் இல்லை! இது ரீ எடிட்! எப்படி உள்ளது புதிய அஞ்சான்?

திருப்பதி பிரதர்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் லிங்குசாமி இயக்கத்தில் கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் அஞ்சான். இந்த படத்தில் சூர்யா, சமந்தா ரூத் பிரபு, வித்யுத் ஜம்வால், மனோஜ் பாஜ்பாய், தலிப் தஹில், முரளி ஷர்மா, ஜோ மல்லூரி, சூரி, சேத்தன் ஹன்ஸ்ராஜ், சஞ்சனா சிங் மற்றும் ஆசிப் பாஸ்ரா ஆகியோர் நடித்திருந்தனர். யுவன் சங்கர் ராஜா இசை அமைக்க, சந்தோஷ் சிவன் ஒளிப்பதிவும், எடிட்டிங் பணிகளை ஆண்டனியும் மேற்கொண்டு இருந்தனர். அந்த சமயத்தில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியான அஞ்சான் படம், அதிகமான ட்ரோல்களுக்கு உள்ளானது. தற்போது வெளியாகும் அனைத்து படங்களும் ட்ரோல்களை சந்தித்து வரும் நிலையில் இதற்கு ஆரம்ப கட்டமாக அமைந்தது அஞ்சான்.
ரீ எடிட் செய்யப்பட்ட அஞ்சான்
தற்போது தமிழ் சினிமாவில் ரீ ரிலீஸ் கலாச்சாரம் அதிகரித்துள்ளது. விஜய் கில்லி படம் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு 20 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது. இதனால் பலரும் தங்களது படங்களை ரீ ரிலீஸ் செய்து வருகின்றனர். கடந்த வாரம் விஜய்யின் ஃபிரண்ட்ஸ் படம் ரீ ரிலீஸ் ஆன நிலையில், இந்த வாரம் அஞ்சான் படம் ரீ ரிலீஸ் ஆகிறது. வெறும் ரீ ரிலீஸ் ஆக மட்டுமில்லாமல் படத்தை புதிதாக எடிட்டும் செய்துள்ளனர். கிட்டத்தட்ட 35 நிமிட காட்சிகளை படத்திலிருந்து நீக்கி உள்ளனர்.
எப்படி உள்ளது ரீ எடிட்?
அஞ்சான் படம் வெளியான போது அதில் தேவையில்லாத பில்டப் காட்சிகள் அதிகம் இருந்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தது. தற்போது அதனை சரி செய்துள்ளனர். அஞ்சான் படத்தில் சூரி சம்பந்தப்பட்ட காட்சிகள் அனைத்தும் நீக்கப்பட்டுள்ளது. இது நேரடியாக கதைக்குள் செல்ல உதவுகிறது. ரீ எடிட் செய்யப்பட்ட அஞ்சாம் படம் நல்ல ஒரு கேங்ஸ்டர் படம் பார்த்த ஒரு ஃபீலிங்கை தெரிகிறது. இதுவரை அஞ்சான் படத்தை பார்க்காதவர்கள் இந்த ரீ எடிட்டை பார்த்தால் நிச்சயம் பிடிக்கலாம்.
சமந்தா மற்றும் சூர்யா இடையான காட்சிகள் இன்றும் பார்ப்பதற்கு பிரெஷ் ஆக உள்ளது. காரணம் சமந்தாவின் க்யூட்னஸ் தான். படம் வெளியாகி கிட்டத்தட்ட 11 ஆண்டுகள் ஆகியும் சமந்தா இன்னும் அதே அழகுடனும், இளமையுடனும் இருக்கிறார்கள். அஞ்சான் படத்தில் இன்னும் கூடுதல் அழகாக தெரிகிறார். யுவன் சங்கர் ராஜாவின் பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை அஞ்சான் படத்திற்கு அதிகம் உதவியுள்ளது தற்போது ரீ எடிட் பார்க்கும்போது நமக்கு புரிகிறது. குறிப்பாக பாடல்கள் படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளது.
இதுபோன்ற ஒரு எடிட்டை அந்த சமயத்தில் செய்திருந்தால் அஞ்சான் படம் பிளாக்பஸ்டர் ஆக கூட மாறியிருக்கலாம். ஆனால் இயக்குனர் லிங்குசாமி, ரிலீஸ் தேதியை முன்பே வெளியிட்டதால் முதல் பாதி மற்றும் இரண்டாம் பாதியை சேர்ந்து பார்ப்பதற்கு கூட அந்த சமயத்தில் நேரமில்லை என்று வருத்தம் தெரிவித்தார் . தற்போது அஞ்சான் படம் ஓடிடியில் இருந்தாலும் இந்த ரீ எடிட் செய்யப்பட்ட வெர்ஷனை சேர்ப்பது குறித்து விரைவில் முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் அஞ்சான் படம் ரீ ரிலீஸ் ஆகிறது.
