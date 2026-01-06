English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நயன்தாராவையே முந்திய தமன்னா! வெறும் 6 நிமிட நடனத்திற்கு இத்தனை கோடி சம்பளமா?

நயன்தாராவையே முந்திய தமன்னா! வெறும் 6 நிமிட நடனத்திற்கு இத்தனை கோடி சம்பளமா?

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு கோவாவில் நடிகை தமன்னாவின் அதிரடி நடனம் மற்றும் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட ?பிரம்மாண்ட சம்பளம் குறித்த செய்தி தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 6, 2026, 10:36 AM IST
  • ரூ. 6 கோடி சம்பளம்
  • ஒரு நிமிடத்திற்கு ரூ. 1 கோடி
  • கோவா புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்

கோவா புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்

2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கமே இந்தியத் திரையுலகில் ஒரு மிகப்பெரிய பேசுபொருளுடன் தொடங்கியுள்ளது. இதற்கு முக்கியக் காரணம், கோவாவில் நடிகை தமன்னா பாட்டியா நிகழ்த்திய அந்த பிரம்மாண்ட நடன நிகழ்ச்சிதான்.  கோவாவின் மிகவும் புகழ்பெற்ற சுற்றுலாத் தலமான பாகா கடற்கரையில் புத்தாண்டு நள்ளிரவு கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டின. வண்ணமயமான விளக்குகள், விண்ணைப் பிளக்கும் இசை, மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்களின் ஆரவாரத்திற்கு மத்தியில் நீல நிற உடையில் தேவதையாய் மேடையில் தோன்றினார் தமன்னா. தமன்னாவின் வழக்கமான துள்ளலான நடனம் மற்றும் அவரது அபாரமான மேடை ஆளுமை அங்கு கூடியிருந்தோரை மெய்மறக்கச் செய்தது.

ரூ. 6 கோடி சம்பளம்

இந்த நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், தமன்னா மேடையில் செலவிட்ட நேரமும் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட சம்பளமும் தான். அந்தவகையில் கோவாவில் நடைபெற்ற புத்தாண்டு கொண்டாட்டில் வெறும் 6 நிமிடங்கள் மட்டுமே தமன்னா மேடையில் நடனமாடினார். இதில் அவர் தனது திரையுலகப் பயணத்தில் சூப்பர் ஹிட் அடித்த பாடல்களுக்கு முழு எனர்ஜியுடன் நடனமாடி இருந்தார். இதில் மஊக்கிய அம்சம் என்னவென்றால் வெறும் 6 நிமிட பெர்ஃபார்மன்ஸிற்கு தமன்னாவிற்கு சுமார் ரூ. 6 கோடி வரை சம்பளம் வழங்கப்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதாவது, ஒரு நிமிடத்திற்கு ரூ. 1 கோடி என்ற கணக்கில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இணையத்தில் வைரல்

இந்தச் செய்தி வெளியான முதல் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது, மேலும் நெட்டிசன்கள் மத்தியில் இருவிதமான கருத்துகள் எழுந்துள்ளன. ஒரு சிலர் "தமன்னாவின் பிரபலம் மற்றும் அவர் கொண்டு வரும் கூட்டத்திற்கு இந்தத் தொகை நியாயமானதுதான். ஒரு நட்சத்திரத்தின் மதிப்பு என்பது அவர் மேடையில் இருக்கும் நேரத்தைப் பொறுத்தது அல்ல, அவர் உருவாக்கும் தாக்கத்தைப் பொறுத்தது" என தெரிவிக்கின்றனர். மறுபுறம் ஒரு சிலர் ஒரு குறுகிய நேரத் தோற்றத்திற்கு இவ்வளவு பெரிய தொகையைச் செலவிடுவது மிக அதிகம் என்றும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தமன்னா வைரல்

கோவா போன்ற சுற்றுலாத் தலங்களில் புத்தாண்டு சமயத்தில் முன்னணி நட்சத்திரங்களை வரவழைப்பது அந்த விழாவின் மதிப்பையே உயர்த்திவிடுகிறது. தமன்னாவின் இந்த வருகை, அந்த நிகழ்ச்சியை உலக அளவில் ட்ரெண்ட் செய்ய உதவியுள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டின் டாப் வைரல் வீடியோக்களில் தமன்னாவின் இந்த கோவா டான்ஸ் நிச்சயம் ஒரு இடத்தைப் பிடித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

தமன்னா படங்கள்

இந்திய சினிமாவில் மிகவும் பிரபலமான முன்னணி நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக இருப்பவர் தமன்னா. இவர் கடைசியாக தமிழில் அரண்மனை 4 படத்தில் நடித்திருந்தார். இதன்பின் இந்தியில் பிஸியாகியுள்ள நடிகை தமன்னா தற்போது அடுத்தடுத்து படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

மேலும் படிக்க | விஜய்க்கு தமிழில் பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை! என்ன தெரியுமா? ஜனநாயகன் பட விழாவில் சொன்னது

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன்: விஜய் முதல் பூஜா ஹெக்டே வரை.. நடிகர், நடிகைகளின் சம்பளம் எவ்வளவு?

