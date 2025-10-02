English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

10 ஆண்டுகளில் அதிகம் தேடப்பட்ட நடிகர்கள்! லிஸ்டில் 1 தமிழ் நடிகர்-ரஜினி,கமல், விஜய் இல்லை..

Tamil Actor IMDB List Most Searched Indian Actors : கடந்த 10 ஆண்டுகளில் அதிகம் தேடப்பட்ட நடிகர்களின் பட்டியல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 2, 2025, 02:39 PM IST
  • அதிகம் தேடப்பட்ட இந்திய பிரபலங்கள்!
  • லிஸ்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் பிரபலம்
  • யார் தெரியுமா?

10 ஆண்டுகளில் அதிகம் தேடப்பட்ட நடிகர்கள்! லிஸ்டில் 1 தமிழ் நடிகர்-ரஜினி,கமல், விஜய் இல்லை..

Tamil Actor IMDB List Most Searched Indian Actors : இந்தியாவை பொறுத்தவரை, இங்கு சினிமாவிற்கும் கிரிக்கெட்டுக்கும் எப்போதும் மவுசும் மார்கெட்டும் குறையவே குறையாது. எந்த சினிமா நடிகர் அல்லது கிரிக்கெட் வீரர் குறித்து செய்திகள் எழுந்தாலும், அது மிக விரைவில் ட்ரெண்டிங் ஆகிவிடும். இதனாலையே சினிமாவிற்கு இந்தியாவை தெரிய மார்க்கெட் உள்ளது.  இங்கு ஒரு நடிகரின் மவுசை, அவர்களின் படம் முடிவு செய்யும் அதைத்தாண்டி, அவர்களை எத்தனை பேர் இணையத்தில் தேடி இருக்கின்றனர் என்கிற தகவலும் முடிவு செய்யும்.

அதிகம் தேடப்பட்ட நடிகர்கள்!

கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் இந்திய சினிமா அசுர வளர்ச்சி கண்டுள்ளது என்பதை யார் சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். வரலாறு படைத்த பாகுபலி படம், இரண்டாவது ஆஸ்கர் என்று அனைத்தும் இந்த பத்து ஆண்டுகளில்தான் நிகழ்ந்தது. 

சமீபத்தில் திரைப்படங்களை பகுப்பாய்வு செய்யும் IMDB, ஒரு தரவை வெளியிட்டிருக்கிறது. அதில், கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் எந்தெந்த இந்திய நடிகர்கள் எல்லாம் அதிகம் தேடப்பட்டிருக்கின்றனர் என்கிற பெயர்கள் இருக்கிறது. இதில் சல்மான் கான், ஷாருக்கான், பிரபாஸ் உள்ளிட்ட பல நடிகர்கள் இருந்தாலும், டாப்பில் இருப்பது முற்றிலும் எதிர்பாராத ஒருவர்தான்.

டாப்பில் இருப்பது யார்?

இந்த லிஸ்டில், பாலிவுட் நடிகை தீபிகா படுகோன்தான் முதல் இடத்தில் இருக்கிறார். இந்தி நடிகையான இவர், தனக்கென தனி அடையாளத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்ட நடிகையாகவும், சினிமாவை தாண்டி பெண்களின் பிரச்சனைகளுக்கு குரல் கொடுக்கும் நடிகையாகவும் இருக்கிறார். இவர் வாழ்விலும் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் பல முன்னேற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. ரன்வீர் சிங்கை திருமணம் செய்தது, குழந்தை பிறந்தது என அனைத்தும் சமீபத்திய ஆண்டுகளில்தான் நடந்தது. அது மட்டுமன்றி, கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு, 8 மணி நேர வேலை மற்றும் ஆண் நடிகர்களுக்கும் பெண் நடிகர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான ஊதியம் போன்ற விஷயங்கள் குறித்து இவர் பேசியது பலரை திரும்பி பார்க்க வைத்தது. எனவே, அதிகம் தேடப்பட்ட நடிகையாக இருப்பதில் ஆச்சரியம் ஒன்றுமில்லை. அது மட்டுமன்றி, இவர் நடித்த படங்களும் நல்ல வசூலை அள்ளின. 

Dhanush

லிஸ்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் நடிகர்!

IMDB-ன் இந்த லிஸ்டில் மொத்தம் 30 நடிகர்கள் இருக்கின்றனர். இதில் இருப்பது ஒரே ஒரு தமிழ் நடிகர்தான், அவரும் 30வது இடத்தில் இருக்கிறார். அந்த நடிகர் யார் தெரியுமா? நடிகர் தனுஷ்தான். இவரை தவிர ரஜினி, கமல்ஹாசன், விஜய், அஜித் என்று யாருமே இந்த லிஸ்டில் இல்லாதது வேதனைக்குறிய விஷயமாக இருப்பதாக சிலர் கூறி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | உலக பணக்கார பிரபலங்கள்..நம்பர் 1 இடத்தில் இந்திய நடிகர்! யார் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | விண்வெளியில் திருமணம் செய்யும் 64 வயது நடிகர்! அதுவும் தன்னை விட 26 வயது குறைந்தவரை..

IMDB ListIndian ActorsTamil ActorsDeepika PadukoneIMDB Celebrities List

