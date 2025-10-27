English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • தெலுங்கில் செம டிமாண்டில் தமிழ் நடிகர்! பல கோடி சம்பளம்-மெகாஸ்டார் படத்தில் நடிப்பாரா?

தெலுங்கில் செம டிமாண்டில் தமிழ் நடிகர்! பல கோடி சம்பளம்-மெகாஸ்டார் படத்தில் நடிப்பாரா?

Tamil Actor Karthi To Act With Chiranjeevi : தமிழின் முன்னணி நடிகர் ஒருவரை, தற்போது தெலுங்கில் ஒரு படத்தில் நடிக்க வைப்பதற்கான வேலைகள் நடந்து வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 27, 2025, 03:41 PM IST
  • தெலுங்கில் டிமாண்டில் இருக்கும் தமிழ் நடிகர்
  • மெகா ஸ்டார் படத்தில் நடிப்பாரா?
  • இதோ முழு விவரம்!

Trending Photos

ஐப்பசி 10 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஐப்பசி 10 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
முக்கிய வீரரை டிரேடிங் செய்யும் சிஎஸ்கே! அதுவும் இந்த ஒரு வீரருக்காக? அனல் பறக்கும் ஏலம்!
camera icon6
CSK
முக்கிய வீரரை டிரேடிங் செய்யும் சிஎஸ்கே! அதுவும் இந்த ஒரு வீரருக்காக? அனல் பறக்கும் ஏலம்!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்க உள்ளவர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்க உள்ளவர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
விருச்சிகத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிஷ்டம், அனைத்திலும் சூப்பர் வெற்றி
camera icon8
Mars Transit
விருச்சிகத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிஷ்டம், அனைத்திலும் சூப்பர் வெற்றி
தெலுங்கில் செம டிமாண்டில் தமிழ் நடிகர்! பல கோடி சம்பளம்-மெகாஸ்டார் படத்தில் நடிப்பாரா?

Tamil Actor Karthi To Act With Chiranjeevi : இந்திய சினிமாவை பொருத்தவரை, நடிகைகள் பல்வேறு மொழிகளில், பல ஹீரோக்களுக்கு ஜோடியாக படங்களில் நடித்து விடுவர். ஆனால் நடிகர்களாே, தாங்கள் எந்த மொழியில் முதலில் நடிக்க ஆரம்பிக்கின்றனரோ அதில் தொடர்ந்து நடிப்பர். தமிழில் ரஜினி, விஜய், அஜித் டாப் ஹீரோக்களாக இருக்க காரணம், அவர்கள் பிற மொழி படங்களில் நடிக்க பெரும்பாலும் மறுப்பதால்தான். இதேதான், பாலிவுட்டில் ஷாருக்கான், சல்மான் கான் நிலையும். தெலுங்கில் இருக்கும் டாப் ஹீரோக்களும் இதையே பின்பற்றுகின்றனர். ஆனால், இங்கு தமிழில் பிரபல ஹீரோவாக இருக்கும் ஒருவரை தெலுங்கில் நடிக்க வைக்க ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

சிரஞ்சீவியுடன் நடிக்கும் தமிழ் நடிகர்?

தெலுங்கு திரையுலகில் பெரிய நடிகராக வலம் வரும் சிரஞ்சீவி, சமீபத்தில் ‘டாக்கு மஹாராஜ்’ என்கிற படத்தில் நடித்திருந்த அவர், அதன் பிறகு பாபி என்கிற இயக்குநர் இயக்கும் ஒரு படத்தில் நடிக்க கமிட் ஆகியிருக்கிறார். இதனை, கே.வி.என் ப்ரொடக்‌ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இதற்கு முன்னரே, சூப்பர் ஹிட் படமான ‘வால்டர் வீரய்யா’ படத்தில் சிரஞ்சீவியும் பாபியும் இணைந்து பணிபுரிந்துள்ளனர். 

தற்போது சிரஞ்சீவி, அனில் ரவிப்புடி இயக்கத்தில் நடித்து வரும் படத்தின் ஷூட்டிங் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி வருகிறது. இந்த நிலையில், பாபி படத்தில் நடிக்க சிரஞ்சீவி கால்ஷீட் கொடுத்திருக்கிறார். இதில், சிரஞ்சீவியுடன் முக்கியமான கதாப்பாத்திரம் ஒன்றில் நடிக்க வைக்கதான் தமிழ் நடிகர் ஒருவரை கேட்டு வருகின்றனராம். 

கார்த்தி:

‘பருத்திவீரன்’ படம் மூலம் அறிமுகமான கார்த்திக்கு, அவரது திரை வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்திலேயே நல்ல நல்ல பட வாய்ப்புகள் அவரை தேடி வந்தன. அதை, சரியாக பயன்படுத்திக்கொண்ட அவர், இப்போது ப்ளாக் பஸ்டர் படங்களை கொடுக்கும் ஹிட் ஹீரோவா மாறிவிட்டார்.

Karthi

இவரைத்தான், தற்போது சிரஞ்சீவியின் அடுத்த படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க வைக்க பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருகிறதாம். இந்த படத்தில் நடிப்பதற்காக, நடிகர் கார்த்தி-க்கு பெரிய தொகை ஒன்று சம்பளமாக பேசப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதில், பாலிவுட் இயக்குநர் மற்றும் நடிகர் அனுராக் காஷ்யப்பும் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தெலுங்கில் கார்த்தி-க்கு ஏன் இவ்வளவு டிமாண்ட்?

ஒரு முறை, தெலுங்கு சினிமா மேடை நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கார்த்தியிடம் “உங்களுக்கு தமிழ் ரசிகர்கள் பிடிக்குமா, தெலுங்கு ரசிகர்கள் பிடிக்குமா?” என்கிற கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அப்பாேது அவர், தனக்கு தெலுங்கு ரசிகர்கள்தான் பிடிக்கும் என்று கூறிவிட்டார். இது, பெரும் விவாதத்திற்கு வழிவகுத்தது. இருப்பினும், இவருக்கு தெலுங்கில் பெரிய ரசிகர் கூட்டத்தை ஏற்படுத்தி விட்டது. ஆயிரத்தில் ஒருவன் படம் வெளியான சமயத்தில், தமிழை விட தெலுங்கில் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்ததால், அந்த மன வருத்தத்தில் தான் அப்படி கூறிவிட்டதாக கார்த்தி பின்னர் விளக்கினார். இதுவும், அவருக்கு தெலுங்கு சினிமாவில் நிறைய பட வாய்ப்புகள் வருவதற்கு காரணம் ஆகும்.

மேலும் படிக்க | 2 முறை திருமணம் செய்த நடிகைகள்! இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க..

மேலும் படிக்க | ’காந்தாரா: சாப்டர் 1’: ஓடிடி-யில் எப்போது ரிலீஸ்? எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil ActorkarthiChiranjeeviTelugu filmAnurag Kashyap

Trending News