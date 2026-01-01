English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2026-ல் அதிக படங்களில் கமிட் ஆன 2 நடிகர்கள்! இவங்க ரெண்டு பேருக்குதான் போட்டியா?

2026-ல் அதிக படங்களில் கமிட் ஆன 2 நடிகர்கள்! இவங்க ரெண்டு பேருக்குதான் போட்டியா?

Tamil Actors Has Big Films Line Ups In 2026 : 2026 புத்தாண்டு பிறந்து விட்டது. தமிழ் திரையுலகை பொறுத்தவரை, இரண்டு நடிகர்கள்தான் அதிக படங்களில் கமிட் ஆகி இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் தெரியுமா?  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 1, 2026, 03:39 PM IST
  • 2026 யார் கையில்?
  • அதிக படங்களில் கமிட் ஆகியிருக்கும் ஹீரோக்கள்..
  • போட்டியே இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில்தான்?

2026-ல் அதிக படங்களில் கமிட் ஆன 2 நடிகர்கள்! இவங்க ரெண்டு பேருக்குதான் போட்டியா?

Tamil Actors Has Big Films Line Ups In 2026 : தமிழ் திரையுலகை பொருத்தவரை, 2025ஆம் ஆண்டு அவ்வளவு பெரிய வெற்றிகரமான ஆண்டாக இல்லை. மாஸ் ஹீரோக்களின் படங்களும் வசூலை அள்ளியதே தவிர, விமர்சனத்தில் பெரிதாக சறுக்கின. அடுத்த ஆண்டு அதிரடியாக பல பெரிய ஹீரோக்களின் இரு படங்கள் ஆரம்பத்திலேயே வெளியானாலும், அடுத்தடுத்த மாதங்களில் எந்த பெரிய படம் வெளியாகப் போகிறது என்பதே தெரியவில்லை. இருப்பினும் இரண்டு டாப் ஹீரோக்கள் தான் அடுத்த ஆண்டில் பல படங்களில் கமிட்டாகி இருக்கின்றனர்.

2026ல் அதிக படங்களில் கமிட் ஆகி இருக்கும் 2 ஹீரோக்கள்!

தமிழ் திரையுலகம், அடுத்த ஆண்டில் பல்வேறு மாற்றங்களை சந்திக்க இருக்கிறது. விஜய், சினிமாவை விட்டு விலகி அரசியலில் ஈடுபடுவது மட்டுமின்றி, ரஜினி கமல் பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஒன்றாக ஒரே படத்தில் சேர்ந்து நடிப்பது, நடிகராக மட்டும் இருந்த அஜித் இப்போது கார் ரேசராக மாறி இருப்பதும் அந்த மாற்றத்திற்கான சில தொடக்கப் புள்ளிகளாக இருக்கின்றன. அப்படித்தான் இங்கு இரண்டு டாப் ஹீரோக்களும்  பெரிய ஹீரோக்களை விட அதிக படங்களில் கமிட் ஆகி இருக்கின்றனர்‌. அவர்கள் யார் தெரியுமா? 

அவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை தனுஷ் மற்றும் சூர்யாதான்‌‌. கோலிவுட் திரை உலகில் முக்கிய நடிகர்களாக இருக்கும் இவர்கள் இருவரும், ஒரே டெம்ப்ளேட்டை பின் தொடராமல், வித்தியாசமான கதைகளில் நடித்து வருகின்றனர். அவை சில சமயங்களில் கை கொடுக்கின்றன, பல சமயங்களில் கை விட்டுவிடுகின்றன. இந்த வருடத்தில், தனுஷ் நடித்த இட்லி கடை, குபேரா, தேரே இஷ்க் மெயின் உள்ளிட்ட படங்கள் நல்ல வெற்றியை பெற்றன. ஆனால், சூர்யா நடித்த கங்குவா, ரெட்ரோ ஆகிய இரண்டு படங்களும் அடுத்தடுத்து கந்தலாகின. 

இவர்களை தாண்டி சிம்புவின் அரசன் படம், பிரதீப் ரங்கநாதனின் LIK படம், சிவகார்த்திகேயனுக்கு பராசக்திக்கு அடுத்த படம் என பல ஹீரோக்களின் படங்கள் லைன் அப்பில் இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

தனுஷ்-சூர்யாவின் படங்கள்:

தனுஷ், மாரி செல்வராஜின் படம் ஒன்றில் கமிட் ஆகியிருக்கிறார். இதற்கு முன்னர் ‘லப்பர் பந்து’ படத்தின் இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமியின் ஒரு படத்தில் நடிக்கப்போகிறார். இது, அவரது 55வது படமாகும். இளையராஜாவின் பயோபிக் கைவிடப்பட்டதாக கூறப்படும் நிலையில், அப்துல் கலாமின் வாழ்க்கை வரலாற்றிலும் அவர் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.

சூர்யாவிற்கு, கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தியேட்டரில் வெளியாகும் படங்கள் எதுவும் சரியாக நல்ல வரவேற்பை கொடுக்கவில்லை. ரெட்ரோ படத்தை ரொம்ப நம்பியிருந்த அவருக்கு, கடைசியில் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. இதையடுத்து ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் அவர் நடித்திருக்கும் ‘கருப்பு’ திரைப்படம் 2026ல் விரைவில் வெளியாக இருக்கிறது. அடுத்து மமிதா பைஜுவிற்கு ஜோடியாக வெங்கி அட்லூரியின் படம் ஒன்றில் கமிட் ஆகியிருக்கிறார். இது, அவரது 46வது படமாகும். தொடர்ந்து, ஆவேஷம் பட இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கும் ஒரு படத்திலும் நடித்து வருகிறார். இதன் படப்பிடிப்பு தொடர்ந்து நடைப்பெற்று வருகிறது. இதில் அவருக்கு ஜோடியாக நஸ்ரியா நடிக்கிறார். 

2026ல் தொடக்கத்திலேயே பெரிய படங்களாக ஜனநாயகன் மற்றும் பராசக்தி ஆகிய படங்கள் வெளியாகின்றன. தொடர்ந்து ஜூன் மாதத்தில் ஜெயிலர் 2 படம் வெளியாகிறது. அஜித்தின் 64வது படமும் வெளிவர வாய்ப்புள்ளது. இதைத்தாண்டி அடுத்த வருடத்தில் எந்த படம் வெற்றிபெற வேண்டும் என்பதை, ரசிகர்கள்தான் முடிவெடுக்க வேண்டும்.

