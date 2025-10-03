English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அடேங்கப்பா.. மூக்குத்தி அம்மனாக நடிக்க நயன்தாராவுக்கு இத்தனை கோடி சம்பளமா?

சுந்தர் சி இயக்கத்தில் நடிக்கும் மூக்குத்தி அம்மன் 2 படத்திற்காக நயன்தாராவுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் பேசப்பட்டுள்ளது என்பது தெரிய வந்துள்ளது. இதன் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 3, 2025, 12:34 PM IST
  • மூக்குத்தி அம்மன் 2 படத்திற்காக நயன்தாராவுக்கு எவ்வளவு சம்பளம்
  • சுந்தர் சி இயக்கத்தில் நடிக்கும் மூக்குத்தி அம்மன் 2 படம்

Nayanthara Salary In Mookuthi Amman 2: மூக்குத்தி அம்மன் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியைத் தொடர்ந்து, வேல்ஸ் பிலிம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் சார்பில், டாக்டர் ஐஷரி K கணேஷ் தயாரிப்பில், வெற்றி இயக்குநர் சுந்தர் C இயக்கத்தில், நயன்தாரா நடிக்கும் “மூக்குத்தி அம்மன் 2”, படத்தின் அதிரடி ஃபர்ஸ்ட் லுக் நேற்று வெளியானது.

முதல் பாகமான மூக்குத்தி அம்மன் பக்தி, காமெடி, சமூக அக்கறை மிக்க கருத்துக்களுடன் குடும்ப ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்து பிரம்மாண்ட வெற்றியைப் பெற்றது. தற்போது அதே கதைக்களத்தில் இன்னும் பிரம்மாண்டமான அனுபவம் தரும் வகையில், கமர்சியல் படங்களில் தனித்துவமான திறமை பெற்ற இயக்குநர் சுந்தர் C இயக்கத்தில், நயன்தாரா மீண்டும் மூக்குத்தி அம்மனாக நடிக்க, மூக்குத்தி அம்மன் 2 பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வருகிறது.

இந்த படத்தில் நயன்தாராவுடன் பல முன்னணி நட்சத்திரங்களும் இணைந்துள்ளனர். பெரிய பட்ஜெட்டில் பிரம்மாண்ட படைப்பாக, வேல்ஸ் பிலிம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் சார்பில் டாக்டர் ஐஷரி கே. கணேஷ் இந்த படத்தைத் தயாரிக்கிறார். மேலும் இந்த படத்தில் நயன்தாராவுடன் சேர்ந்து, மீனா, ரெஜினா, யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர்.

நயன்தாராவை முதன்மைப்படுத்தி எடுக்கப்படும் பல படங்கள், குறைவான பட்ஜெட்டிலேயே உருவாக்கப்படும். ஆனால், மூக்குத்தி அம்மன் 2 திரைப்படம் சுமார் ரூ. 100 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாக இருப்பதாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சுந்தர்.சி, இயக்குவதில் பெரும்பாலான திரைப்படங்கள் பேய் படங்களாக இருக்கும். அதிலும் கடைசியில் சாமி வந்து அந்த பேயை விரட்டுவது போல கதை அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இப்பாேதுதான் அவர் ஒரு முழு நீள சாமி படத்தை எடுக்கிறார். இதிலும் மசாலா கலந்து ஒரு கதையை சொல்வாரா? கடைசியில் சாமி வேடம் போட்டவரை கிளாமர் டான்ஸ் ஆட வைப்பாரா என்பதை பொருத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

இந்நிலையில் தற்போது முதல் பாகத்தில் அம்மனாக நடிக்க நடிகை நயன்தாராவுக்கு ரூ. 8 கோடி சம்பளம் பேசப்பட்டதாம், வழக்கமாக ஒரு படத்திற்கு ரூ. 5 கோடி வாங்கும் நயன் மூக்குத்தி அம்மன் படத்திற்கு கூடுதலாக ரூ. 3 கோடி கேட்டதாக கூறபட்டது. தற்போது இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் நடிக்க நடிகை நயன்தாரா பாதி சம்பளம் மட்டுமே வாங்கியுள்ளதாகவும் படத்தின் லாபத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை ஷேராக கேட்டுள்ளதாகவும் தற்போது தகவல் வெளியாகியுள்ளது. எனினும் இது தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இன்னும் வெளியாகிவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

