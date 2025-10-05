English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா மந்தனாவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா? முழு விவரம் இதோ

Vijay Deverakonda And Rashmika Mandanna Net Worth: விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா நிச்சயதார்த்தம் செய்து கொண்டதாக செய்திகள் பரவி வரும் நிலையில், தற்போது அவர்களின் முழு சொத்து மதிப்பு விவரம் வெளியாகி உள்ளது. இது தொடர்பான முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 5, 2025, 12:19 PM IST
  • விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா நிச்சயதார்த்தம்.
  • விஜய்யிடம் ஏராளமான ஆடம்பர கார்கள் உள்ளன.
  • ராஷ்மிகாவின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 65 கோடி என்றும் கூறப்படுகிறது.

Trending Photos

இன்னும் 13 நாட்களில் கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி 2025: தீபாவளிக்கு முன் 3 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் திருப்பம்
camera icon7
Guru Peyarchi
இன்னும் 13 நாட்களில் கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி 2025: தீபாவளிக்கு முன் 3 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் திருப்பம்
ஓய்வு பெறும் ஜடேஜா... பிசிசிஐ எடுத்த முக்கிய முடிவு - ஷாக் காரணம்!
camera icon8
Ravindra Jadeja
ஓய்வு பெறும் ஜடேஜா... பிசிசிஐ எடுத்த முக்கிய முடிவு - ஷாக் காரணம்!
கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி: இன்னும் 14 நாட்களில் இந்த 8 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
camera icon11
Guru Peyarchi
கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி: இன்னும் 14 நாட்களில் இந்த 8 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா மந்தனாவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா? முழு விவரம் இதோ

Vijay Deverakonda And Rashmika Mandanna Net Worth: விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா நிச்சயதார்த்தம் செய்து கொண்டதாக செய்திகள் பரவி வரும் நிலையில், தற்போது அவர்களின் முழு சொத்து மதிப்பு விவரம் வெளியாகி உள்ளது. இது தொடர்பான முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

தென்னிந்தியாவின் பிரபலமான நட்சத்திர ஜோடிகளான விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா ரகசியமாக நிச்சயதார்த்தம் sசெய்துக் கொண்டதாக சமூக வலைத்தளங்களில் பரபரப்பான தகவல் பரவி வருகிறது. அதனுடன் இந்த இந்த ஜோடிகளுக்கு வருகிற பிப்ரவரி 2026-ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடக்கவிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன. மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மட்டுமே கலந்துகொண்ட ஒரு தனியார் விழாவில் நிச்சயதார்த்தம் நடப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த இரண்டு நட்சத்திரங்களும் இதுவரை தங்களது நிச்சயதார்த்தம் அல்லது திருமணம் குறித்து எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. எனினும் விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகாவின் நிச்சயதார்த்தம் குறித்த தகவல்கள் ரசிகர்களை ஆச்சரியத்திலும் மகிழ்ச்சியிலும் ஆழ்த்தியுள்ளது.

அர்ஜுன் ரெட்டி என்கிற படத்தின் மூலம் இந்திய சினிமாவின் நாயகனாக மாறினார் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா, இவருக்கு பெண்களின் ஃபேன்ஸ் அதிகம். அதேபோல் நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா நேஷ்னல் கிரஷ் என்று அழைக்கப்படுவார். இவர் தற்போது முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்து வருகிறார். எனினும் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா இருவரும் கீதா கோவிந்தம் திரைப்படத்தில் முதல் முறையாக இணைந்து நடித்தனர். அந்த சமயத்தில் இவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட நட்பு பின்னர் காதலாக மாறியது. அதைத் தொடர்ந்து இவர்கள் இருவரும், டியர் காம்ரேட் படத்திலும் இணைந்து நடித்தனர். அப்போதிருந்து இவர்களது காதல் உறவு வலுப்பெற்றது. எனினும் இது தொடர்பாக இவர்கள் இருவரும் நேரடியாக இதுவரை எவ்வித பதிலளிக்காமல், மறைமுகமாகவே பதிலளித்து வந்தனர்.

சமீப காலமாக, இவர்களது திருமணம் விரைவில் நடைபெறும் என்று பேசப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது அண்மையில் தசரா பண்டிகையை முன்னிட்டு, ராஷ்மிகா மந்தனா புடவையில் இருக்கும் தனது புகைப்படத்தை சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்திருந்தார். அந்த புகைப்படம் வெளியானதிலிருந்து, அது அவர்களது நிச்சயதார்த்தத்தின் போது எடுக்கப்பட்டதாக இருக்கலாம் என்று ரசிகர்களிடையே சந்தேகங்கள் பரவ தொடங்கின. மேலும் தசரா பண்டிகையன்று, நெற்றியில் குங்குமத்துடன் பாரம்பரிய உடையில் ராஷ்மிகா வெளியிட்ட புகைப்படம் இந்த செய்திகளுக்கு மேலும் வலு சேர்த்தது.

இந்நிலையில் தற்போது விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா மந்தனாவின் சொத்து மதிப்பு விவரம் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி இருக்கிறது. அதன்படி விஜய் தேவரகொண்டா ஹைதராபாத்தின் ஜூபிலி ஹில்ஸில் ரூ. 15 கோடி மதிப்புள்ள ஒரு ஆடம்பரமான மாளிகையில் வசிக்கிறார். விஜய்யின் சொத்து மதிப்பு நிகர மதிப்பு ரூ. 50 முதல் 60 கோடி வரை இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இது தவிர, விஜய் தனது ஆடை பிராண்ட் வணிகம் மற்றும் அவரது தயாரிப்பு நிறுவனமான கிங் ஆஃப் தி ஹில் என்டர்டெயின்மென்ட் மூலம் பல கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறார் என்று கூறப்படுகிறது.

அதுமட்டுமின்றி விஜய்யிடம் ஏராளமான ஆடம்பர கார்கள் இருப்பதாகக் கூறுகிறது. மிகவும் விலையுயர்ந்த கார் வால்வோ XC90 ஆகும், இதன் விலை சுமார் ரூ. 85 லட்சம். அதைத் தவிர, அவர் BMW 5 சீரிஸ், ரேஞ்ச் ரோவர் மற்றும் ஃபோர்டு மஸ்டாங் ஆகியவற்றையும் வைத்திருக்கிறார், இவை அனைத்தும் சுமார் ரூ. 65-75 லட்சம் விலை கொண்டவை. ஒரு தனியார் ஜெட் விமானத்தின் உரிமையாளர் என்றும் கூறப்படுகிறது.

மறுபுறம் ராஷ்மிகா மந்தனா பற்றி பேசுகையில், தற்போது மிகவும் பிஸியான நடிகைகளில் ஒருவராக இவர் இருக்கிறார். தற்போது இவர் ஒரு படத்திற்கு ரூ. 4 கோடி சம்பளம் வாங்கி வருகிறார். ராஷ்மிகாவின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 65 கோடி என்றும் கூறப்படுகிறது. பெங்களூரில் ரூ. 8 கோடி மதிப்புள்ள வீட்டில் வசித்து வருகிறார். 

மேலும் படிக்க | Bigg Boss Tamil: பிக்பாஸ் சீசன் 9 தமிழ்! 18 போட்டியாளர்கள் யார் யார்? முழு விவரம் இதோ!

மேலும் படிக்க | மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு செக் வைத்த ஜாய் கிரிஸில்டா.. வைரலாகும் புதிய போஸ்ட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil CinemaVijay DeverakondaRashmika MandannaVijay Deverakonda Net WorthRashmika Mandanna net worth

Trending News