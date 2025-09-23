மறைந்த நடிகர் ரோபோ ஷங்கரின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா? முழு விவரம் இதோ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Robo Shankar Net Worth : பிரபல தமிழ் சினிமா நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கரின் முழுமையான சொத்து மதிப்பு விவரம் வெளியாகியுள்ளது. இது தொடர்பான முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

1978 டிசம்பர் 24 ஆம் தேதி மதுரையில் பிறந்தார் ரோபோ சங்கர்,. சிறு வயதிலிருந்தே அவர் நடனம், மிமிக்ரி, நகைச்சுவை, நடிப்பு ஆகியவற்றில் ஆர்வம் காட்டினார். நண்பர்களையும் குடும்பத்தினரையும் சிரிக்க வைப்பது அவரின் இயல்பு. பள்ளி, கல்லூரி நாட்களில் மேடையே அவரது உலகம். அவர் “ரோபோ” என அழைக்கப்பட்டதற்குக் காரணம், ரோபோ போல் நடனமாடும் திறமை கொண்டு அடிக்கடி ரோபோ போல் வேஷம் அணிந்து நடித்தது மட்டுமே.

ரோபோ சங்கர் மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் பொருளியல் (MA Economics) படித்தார். கல்லூரி காலத்தில் மேடைகளில் mimicry, robot dance செய்து புகழ்பெற்றார். சிறிய கிராம விழாக்களிலிருந்து பெரிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு வரையிலும் சிரிப்பை பரப்பியவர். இதுவே பின்னர் அவரை தொலைக்காட்சி மற்றும் சினிமா உலகுக்கு தள்ளிச் சென்றது.

அவரின் புகழ் தொலைக்காட்சியில் ஆரம்பமானது. Kalakka Povadhu Yaaru? போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் அவர் காட்டிய timing, energy, நகைச்சுவை punch ஆகியவை ரசிகர்களை கவர்ந்தன. இவர் ordinary mimicry artist அல்ல, தன்னுடைய style-ஐ உருவாக்கியவர். அந்த மேடை அவருக்கு சினிமா உலகிற்கான கதவைத் திறந்தது.

சங்கர் முதலில் சிறிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்தார். Idharkuthane Aasaipattai Balakumara படத்தில் அவர் காட்டிய நகைச்சுவை திருப்பம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. பின்னர் Vaayai Moodi Pesavum, Maari, Maari 2, Irumbu Thirai, Velaikkaran, Viswasam போன்ற ஹிட் படங்களில் நடித்தார். அவர் நடித்த காட்சிகள் குறுகியதாக இருந்தாலும், ரசிகர்கள் சிரிப்பில் மூழ்க வைத்தார்.

ரோபோ சங்கர் நகைச்சுவையிலேயே அல்லாமல், குரல் நடிப்பிலும் தன்னை நிரூபித்தார். 2019ல் வெளியான The Lion King படத்தில்பும்பா (Pumbaa)” கதாபாத்திரத்துக்கு தமிழ் குரல் கொடுத்தார். 2024ல் Mufasa: The Lion King படத்திலும் அதே கதாபாத்திரத்தில் குரல் கொடுத்தார். இவரது குரல் ரசிகர்களால் தனியே நினைவில் வைக்கப்பட்டது. இதற்குக் காரணம், அவர் மிமிக்கிரியில் சிறந்து விளங்கியதுதான்.

ரோபோ சங்கர் தனது நடிப்பு மற்றும் நகைச்சுவை திறனுடன் மட்டுமல்ல, உடல் கட்டமைப்பில் (bodybuilding) ஈடுபட்டார். பல வருடங்கள் கடுமையான உடற்பயிற்சிகள், strict diet மற்றும் gym பயிற்சிகளை தொடர்ந்து, தன்னுடைய உடலை மேம்படுத்தினார். சிறப்பு காட்டிய ரோபோட் நடனம், சில்வர் பைண்ட் உடை போன்ற காட்சிகளுக்கு அவர் உடல் கட்டமைப்பு முக்கிய பங்கு வகித்தது, இது அவரது தனித்துவமான மேடைக் காட்சிகளை உருவாக்கியது.

சங்கரின் மனைவி பிரையங்கா சங்கர். இவர்களின் மகள் இந்திரஜா சங்கர், விஜய் நடித்த Bigil படத்தில் கால்பந்து வீராங்கனையாக நடித்தார். குடும்பத்தோடு நெருக்கமாக இருந்த ரோபோ சங்கர், வேலை பிஸியாக இருந்தாலும் குடும்பத்திற்கு எப்போதும் நேரம் ஒதுக்குவார். தனது மகளின் வளர்ச்சியில் பெருமை கொண்டார். மகளின் திருமணத்தையும், சமீபத்தில் முடித்த நிலையில் அவருக்கு ஒரு குழைந்தயும் உள்ளது.

வாழ்க்கையில் அவர் மிகவும் பிரபலமான நகைச்சுவை நடிகர் என்றாலும், சில சவால்களை எதிர்கொண்டார். குறிப்பாக மது பழக்கம் காரணமாக உடல்நல பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன, கல்லீரல் பிரச்சினைகள் மற்றும் உடல் எடையில் குறைவு போன்ற சிக்கல்கள் வந்தன. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரோபோ சங்கருக்கு jaundice ஏற்பட்டது. அதற்கான சிகிச்சையால் உடல் எடையும் அதிகமாக குறைந்தது. பின்னர் அவர் தானே பேட்டிகளில், உணவு முறையின்மையும், அதிக வேலைச்சுமையும், மது பழக்கத்துடனான சிரமங்களும் காரணம் என்று பகிர்ந்தார். நடிகர் தனுஷ் உள்ளிட்டவர்கள் அவருக்கு மன உறுதியை கொடுத்தனர்.

2025 செப்டம்பர் 16ஆம் தேதியில் படப்பிடிப்பு நேரத்தில் அவர் மயங்கி விழுந்தார். உடனே சென்னை GEM மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். மருத்துவர்களின் தகவலின்படி, அவருக்கு “massive gastrointestinal bleed” ஏற்பட்டதாக கூறினர். பின்னர் பல உறுப்புகள் செயலிழந்து (multi-organ failure) நிலை மோசமடைந்தது. 2025 செப்டம்பர் 18 இரவு 9:05 மணிக்கு அவர் உயிரிழந்தார். வயது வெறும் 46 தான். தற்போது, அவரது மரணத்திற்கு வெறும் மது பழக்கம் தான் காரணம் அல்ல; சிலர் கூறுவது, அவர் ‘பாடி பில்டர்’ நிலையில் சில்வர் பைண்ட் மற்றும் ரோபோட் வேடம் அணிந்த போது ஏற்படும் உடல் அழுத்தமும் பாதிப்பாக இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது என்று கூறுகின்றனர்.

ரோபோ சங்கரின் மறைவு தமிழ்த் திரையுலகையே அதிர்ச்சி அடையச் செய்தது. கமல் ஹாசன், சிவகார்த்திகேயன், தனுஷ், விஜய் ஆண்டனி, எம்.எஸ். பாஸ்கர், ராதா ரவி, நஞ்சில் விஜயன், கோட்டாச்சி, நளினி, தமு, ராமு, பாடகர் மனோ, பாடலாசிரியர் ஸ்நேகன் மற்றும் சிறு திரை நடிகர்கள் பாரத் உள்ளிட்டோர் முக்கியமாக பங்கேற்றனர்.

இந்நிலையில் நடிகர் ரோபோ ஷங்கரின் சொத்து மதிப்பு விவரம் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி இருக்கிறது. அதன்படி அவரது ஓட்டுமொத்து சொத்து மதிப்பு ரூ. 5 முதல் ரூ. 6 கோடி வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | முதல் மனைவி காலில் விழுந்து கெஞ்சிய மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்? இது தெரியாம போச்சே!

மேலும் படிக்க | ஷபானாவிடம் வம்பு செய்த மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்? நடந்தது என்ன? முழு விவரம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

Section: 
Movies
English Title: 
tamil cinema late comedian robo shankar shocking net worth details
News Source: 
ज़ी मीडिया ब्‍यूरो
Home Title: 

மறைந்த நடிகர் ரோபோ ஷங்கரின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா? முழு விவரம் இதோ

மறைந்த நடிகர் ரோபோ ஷங்கரின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா? முழு விவரம் இதோ
Caption: 
Robo Shankar Net Worth | Representative Image
Yes
Is Blog?: 
No
Tags: 
Tamil Cinema
Robo Shankar
Late Comedian Robo Shankar
Robo Shankar Net Worth
Facebook Instant Article: 
Yes
Highlights: 

சங்கர் முதலில் சிறிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்தார்.

படப்பிடிப்பு நேரத்தில் அவர் மயங்கி விழுந்தார்.

செப்டம்பர் 18 இரவு 9:05 மணிக்கு அவர் உயிரிழந்தார்.

 

Mobile Title: 
மறைந்த நடிகர் ரோபோ ஷங்கரின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா? முழு விவரம் இதோ
Vijaya Lakshmi
Publish Later: 
No
Publish At: 
Tuesday, September 23, 2025 - 16:10
Request Count: 
1
Is Breaking News: 
No
Word Count: 
553