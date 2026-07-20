/பிரபல வில்லன் நடிகர் நடித்த ராஜன் பி. தேவ் இப்ப எங்கே? ஜனநாயகன் டிக்கெட் விலை - தமிழ் சினிமா புதிய அப்டேட்ஸ்

Tamil Cinema Latest Updates: தமிழ் சினிமாவில் வந்திருக்கும் புதிய அப்டேட்டுகளை இங்கே பார்க்கலாம். ஜனநாயகன் டிக்கெட் விலை, நடிகர் ராஜன் பி.தேவ் இப்போது எங்கே இருக்காரு, ரஜினி கமல்ஹாசன் பட அப்டேட் உள்ளிட்ட புதிய செய்திகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
கேள்வி: ‘ஜெய் பீம்’ படம் ரிலீஸ் ஆன சமயத்துல இந்த படம் தியேட்டர்ல வந்திருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க, இப்ப அதே மாதிரியான படமாதான் தியேட்டர்ல ‘அருளாளன்’ படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. இந்த படத்தையாவது மக்கள் கொண்டாடுவாங்களா?
பதில்: 'ஜெய் பீம்' படத்தை போல அருளாளன் படம் அமைந்திருந்தால் நிச்சயமாக மக்கள் அதை கொண்டாடுவார்கள், அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை.
கேள்வி: ரீசண்டா கோவை சரளா எந்த படத்திலுமே நடிக்கல, 'காஞ்சனா 4' படத்திலையாவது நடிக்கிறாங்களா?
பதில்: திரைப்பட நடிகர் நடிகைகளுக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் வாய்ப்பில்லாமல் போவது இயல்புதான். அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் தான் கோவை சரளா இருக்கிறார். ராகவா லாரன்ஸ் தனது படங்களில் தொடர்ந்து கோவை சரளாவை பயன்படுத்துவார் என்பதால், 'காஞ்சனா 4' படத்திலும் அவரைப் பயன்படுத்த வாய்ப்புகள் இருக்கிறது.
கேள்வி: கிஷன்தாஸ் உடைய படம் அடுத்து என்ன ரிலீஸ் ஆக இருக்கு?
பதில்: அறிமுக இயக்குனர் சந்தோஷ் ஸ்ரீவாசன் இயக்கத்தில் ‘சியூ’ (CU) என்ற திரைப்படம் தயாராகி வெளியீட்டுக்கு காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதுதான் அடுத்து கிஷன்தாஸ் நடிப்பில் வரவிருக்கும் படம்.
கேள்வி: 'ராக்கெட்டரி: நம்பி எஃபெக்ட்' படத்தை டைரக்ட் பண்ணி நடிச்ச மாதவன், 'ஜி.டி.என்' (GDN) படத்தையும் அவர்தான் டைரக்ட் பண்ணிருக்காரா?
பதில்: 'ஜி.டி.என்' படத்தில் ஜி.டி. நாயுடுவாக மாதவன் நடித்திருக்கிறார், ஆனால் அவர் அதை இயக்கவில்லை. 'ஓஹோ எந்தன் பேபி' படத்தை இயக்கிய கிருஷ்ணகுமார் ராம்குமார் தான் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
கேள்வி: 'வாரணாசி' படத்தில் பிரியங்கா சோப்ராதான் முக்கிய வில்லியா?
பதில்: 'வாரணாசி' திரைப்படத்தில் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் பிரியங்கா சோப்ரா நடிக்கிறார், ஆனால் அவர் அந்த படத்தில் வில்லி இல்லை.
கேள்வி: 'பிளடி பக்கர்' படத்தோட நெல்சன் ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரா?
பதில்: 'பிளடி பக்கர்' திரைப்படம் பெரிய வெற்றிப் படமாக அமைந்திருந்தால் தொடர்ந்து நெல்சன் படங்களை தயாரித்திருப்பார். படம் வெற்றி பெறாததால் இந்த தாமதம். ஆனால் அவர் தயாரிப்பை ஒரே அடியாக விட்டுவிடுவார் என்று தோன்றவில்லை, கொஞ்ச காலத்திற்குப் பிறகு நிச்சயமாக தயாரிப்பைத் தொடர்வார்.
கேள்வி: ரீசண்டா ரிலீஸ் ஆன 'பரிமளா ஆன்கோ', 'கான் சிட்டி', '100 சாமி' படத்துடைய ரிசல்ட் என்ன?
பதில்: 'பரிமளா ஆன்கோ', 'கான் சிட்டி' ஆகிய இரண்டு படங்களுமே வெற்றிப் படங்களாக அமையவில்லை. விஜய் ஆண்டனியின் '100 சாமி' படம் ஓரளவுக்கு வெற்றிப் படமாக அமைந்தது.
கேள்வி: ஜெயிக்கிற குதிரை அப்படிங்கறதாலதான் சிவகார்த்திகேயனை வச்சு தொடர்ந்து கமல் படம் பண்றாரா?
பதில்: சினிமாவில் ஜெயிக்காத குதிரை மீது பந்தயம் கட்ட எந்த தயாரிப்பாளர் தயாராக இருப்பார்கள்?
கேள்வி: எம்.ஜி.ஆர், விஜயகாந்த் - இந்த ரெண்டு பேர்ல யார் அதிக வெள்ளந்தியான நபர்?
பதில்: எம்.ஜி.ஆர், விஜயகாந்த் இருவரில் மிக வெள்ளந்தியான மனிதர் என்றால் அது கேப்டன் விஜயகாந்த் தான்.
கேள்வி: ரீசண்டா கமல்ஹாசன் வெளிநாட்டுக்கு போய் AI டெக்னாலஜி படிச்சாரு, அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு AI படத்தை எதிர்பார்க்கலாமா?
பதில்: முழுக்க முழுக்க AI தொழில்நுட்பத்தில் கமல்ஹாசன் ஒரு படத்தை உருவாக்குவார் என நினைக்கவில்லை. ஆனால், அடுத்து அவர் உருவாக்கும் படத்தில் AI-ன் தாக்கம் பெரிய அளவில் இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
கேள்வி: 'சூரியன்' படத்தில் வெள்ளையனாக நடித்த ராஜன் பி. தேவ் இப்ப எங்க இருக்காரு? எத்தனை படங்கள்ல நடிச்சிருக்காரு?
பதில்: தென்னிந்திய மொழிகளில் 500-க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்த அற்புதமான நடிகர் ராஜன் பி. தேவ். அவர் மறைந்து ஏறக்குறைய 17 ஆண்டுகள் ஆகின்றன.
கேள்வி: லாரன்ஸின் மகள் படம் டைரக்ட் பண்ண போறாங்களா?
பதில்: ராகவா லாரன்ஸின் மகளான ராகவி ஒரு திரைப்படத்தை இயக்கப் போவது உண்மைதான். அமெரிக்காவில் திரைப்படம் இயக்கம் குறித்துப் படித்து அனுபவம் பெற்ற அவர் இயக்கவிருக்கும் இப்படத்தை அவரது தந்தை ராகவா லாரன்ஸே தயாரிக்கிறார்.
கேள்வி: 'ஜனநாயகன்' படத்துக்கு டிக்கெட் ரேட் அதிகமாக இருப்பதாகவும், அதிகபட்சமா ரூ.3000 வரை விற்பதாகவும் தகவல் வருதே, இதை முதலமைச்சர் சரி செய்வாரா?
பதில்: 'ஜனநாயகன்' படத்துக்கு ரூ.3000-க்கு டிக்கெட் விற்பதாக இதுவரை எங்குமே கேள்விப்படவில்லை, அந்த செய்தியில் ஏதோ தவறு இருக்கிறது.
கேள்வி: 'ரன்' படத்தோட ரீ-ரிலீஸ் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு போகல. 'கத்தி', 'ஜில்லா' போன்ற படங்களுக்கும் பெரிய ஆதரவு இல்ல. ரீ-ரிலீஸ் கலாச்சாரம் மக்களுக்கு சலிப்பை ஏற்படுத்திடுச்சா?
பதில்: மறு வெளியீட்டைப் பொறுத்தவரை படம் நல்ல படமாக இருந்தால் மட்டும் போதாது, கதாநாயகனுக்கு மக்கள் மத்தியில் 'ஹீரோ வர்ஷிப்' (Hero Worship) இருக்க வேண்டும். மாதவன் நல்ல நடிகர் என்றாலும், அவருக்கு அப்படிப்பட்ட ஹீரோ வர்ஷிப் இல்லை என்பதே உண்மை.
கேள்வி: கே.ஏ. தங்கவேலு, பி. பானுமதி ரெண்டு பேரும் தமிழ் படத்துல ஜோடியா நடிச்சிருக்காங்களா?
பதில்: அறிஞர் அண்ணாவால் பாராட்டப்பட்ட பானுமதியோடு இணைந்து நடிக்கும் வாய்ப்பு கே.ஏ. தங்கவேலுவுக்கு 'ரம்பையின் காதல்' திரைப்படத்தில் கிடைத்தது.
கேள்வி: கமல் - ரஜினி இணைந்து நடிக்கும் படத்திற்கு ராஜீவ் மேனன் தான் ஒளிப்பதிவு செய்ய போறாரா? கடைசி நேரத்தில் மாற்றம் வர வாய்ப்பிருக்கா?
பதில்: கமல் - ரஜினி இணையவிருக்கும் படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்க குறைந்தபட்சம் ஒரு வருடம் ஆகும். அதற்குள் அப்படத்தில் பல மாற்றங்கள் நிகழ வாய்ப்பு உள்ளது.
கேள்வி: வேல்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சீக்கிரமா ரஜினி, சூர்யா போன்ற டாப் நடிகர்களை வச்சு படம் புரொடியூஸ் பண்ணுவாங்களா?
பதில்: முன்னணி நட்சத்திரங்களை வைத்துப் படம் எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் வேல்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் ஐசரி கணேஷின் திட்டம். எனவே நிச்சயமாக ரஜினி, சூர்யா நடிக்கும் படங்களையும் அவர் தயாரிப்பார்.
கேள்வி: தமிழ்ல கடைசியா வசூல் ரீதியாகவும் விமர்சன ரீதியாகவும் வெற்றி பெற்ற படம்னா அது 'கருப்பு' படம் மட்டும்தானா?
பதில்: இந்த ஆண்டு வெளியான படங்களில் 'கருப்பு' திரைப்படம் கமர்சியலாக மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது. ஆனால், விமர்சன ரீதியாக ஏகோபித்த வரவேற்பு என்று சொல்ல முடியாது; ஆங்காங்கே எதிர்மறையான விமர்சனங்களும் இருந்தன.
கேள்வி: ரமேஷ் திலக், அட்டகத்தி தினேஷ் சேர்ந்த நடிச்ச 'ஒரு நாள் கூத்து' படம் பெரிய வெற்றி பெறவில்லையா?
பதில்: அட்டகத்தி தினேஷும் ரமேஷ் திலக்கும் இணைந்து நடித்த 'ஒரு நாள் கூத்து' திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றது, ஆனால் வசூல் ரீதியாக பெரிய வெற்றி பெறவில்லை.
கேள்வி: சன் பிக்சர்ஸ் தொடர்ந்து 3 படங்களுக்கு 'A' சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்காங்க. இதனால அவங்களோட குடும்ப ரசிகர்கள் எண்ணிக்கை குறையுமா?
பதில்: தொடர்ந்து 'A' சான்றிதழ் படங்கள் வருவதால் சன் பிக்சர்ஸின் குடும்ப ரசிகர்கள் குறைந்துவிட மாட்டார்கள்.
கேள்வி: லெஜெண்ட் சரவணன் சிறந்த நடிகராக வர எந்த டைரக்டரோட கைகோர்க்கணும்?
பதில்: நடிகர்களை மிகச் சிறப்பாக நடிக்க வைக்கக்கூடிய ஆற்றல் படைத்த இயக்குநர்களைத் தேர்ந்தெடுத்து நடித்தால், லெஜெண்ட் சரவணனின் படங்கள் வெற்றியடைவதோடு அவரது நடிப்பும் அடுத்த கட்டத்திற்குச் செல்லும்.
கேள்வி: நடிகை ரித்திகா சிங் திரும்பவும் பாக்சிங்கு போயிட்டாங்களா?
பதில்: ரித்திகா சிங் மீண்டும் பாக்சிங் பக்கம் போகவில்லை, இப்போது மலையாளத்தில் ஒரு த்ரில்லர் திரைப்படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.
கேள்வி: இந்திய மக்கள் மராத்தி மொழி படங்களை கொண்டாடுறதே இல்லை, எதனால?
பதில்: இந்த ஆண்டின் மே மாத தொடக்கத்தில் வெளியான 'ராஜா சிவாஜி' திரைப்படம் ரூ. 130 கோடி வசூல் செய்தது. அதே மாதத்தில் வெளியான 'டியூவல் பேண்ட்' திரைப்படம் ரூ.100 கோடி வசூல் சாதனை செய்தது. எனவே, மராத்தி படங்களையும் மக்கள் கொண்டாடவே செய்கிறார்கள்.