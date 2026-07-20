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பிரபல வில்லன் நடிகர் நடித்த ராஜன் பி. தேவ் இப்ப எங்கே? ஜனநாயகன் டிக்கெட் விலை - தமிழ் சினிமா புதிய அப்டேட்ஸ்

Tamil Cinema Latest Updates: பிரபல வில்லன் நடிகர் ராஜன் பி.தேவ் எங்க இருக்காரு, ஜனநாயகன் டிக்கெட் விலை எவ்வளவு உள்ளிட்ட லேட்டஸ்ட் புதிய சினிமா செய்திகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 20, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:02 AM IST
பிரபல வில்லன் நடிகர் நடித்த ராஜன் பி. தேவ் இப்ப எங்கே? ஜனநாயகன் டிக்கெட் விலை - தமிழ் சினிமா புதிய அப்டேட்ஸ்
Image Credit: Tamil Cinema NewsSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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வில்லன் நடிகர் நடித்த ராஜன் பி. தேவ் இப்ப எங்கே? ஜனநாயகன் டிக்கெட் விலை - அப்டேட்
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