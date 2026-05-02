English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
அரசன் உள்ளிட்ட பல படங்களின் ஷூட்டிங் ஒரு நாள் நிறுத்தம்! ஏன் தெரியுமா?

தமிழ்நாட்டில் மே 2ஆம் தேதியான இன்று அரசன், பாக்கெட் நாவல் உள்ளிட்ட பல படங்களின் படப்பிடிப்புகள் நிறுத்தப்பட்டன. இதையடுத்து, அதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 2, 2026, 08:13 PM IST

சிம்புவின் அரசன், விஜய் சேதுபதியின் பாக்கெட் நாவல் உள்ளிட்ட பல படங்களின் படப்பிடிப்புகள் இன்று நிறுத்தப்பட்டது. இதற்கு பின்னால் அடையாள வேலைநிறுத்தம் காரணமாக இருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

இது குறித்து வெளியாகியுள்ள அறிவிப்பில், “தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம், கடந்த மூன்று வருடங்களாக முன்னணி நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களின் சம்பளங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக அதிகரித்து, தற்போது பல தயாரிப்பாளர்களை நஷ்டத்தில் ஆழ்த்தி வருவதால், அவர்கள் இனிமேல் வருமானத்தில் பங்கு (Revenue Share) என்ற முறையில் சம்பளங்களுக்கு ஒப்புக்கொண்டு தயாரிப்பாளர்களுடன் பணியாற்ற வேண்டும் என்று நடிகர் சங்கத்திடம் நேரடியாகவும், கடிதம் மூலமும் கேட்டு வருகிறது. 

ஹிந்தி சினிமா துறையில் இந்த வருமானத்தில் பங்கு (Revenue Share) என்கிற முறை கடந்த 15 வருடங்களாக முன்னணி நடிகர்களான அமீர் கான், சல்மான் கான், ஷாருக் கான், அக்ஷய் குமார், அஜய் தேவ்கன் போன்றவர்களாலும், தெலுங்கு சினிமா திரையில் பல முன்னணி நடிகர்களால் இதே முறையும் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன் காரணமாக அந்த மொழி படங்களின் நஷ்டங்கள் பெருவாரியாக குறைக்கப்பட்டு, தயாரிப்பாளர்கள் மீண்டும் திரைப்படங்கள் எடுக்கவும், நஷ்டங்களிலிருந்து மீண்டு வரவும் வழி உள்ளது.  

அனால், தமிழ் சினிமாவில், தயாரிப்பாளர் ஒரு திரைப்படம் எடுத்து நஷ்டம் அடைந்தால், அவரை காப்பாற்ற எந்த முன்னணி நடிகரும், தொழில்நுட்ப கலைஞரும் முன் வராமல், வேறு மொழி தயாரிப்பாளர்களுக்கு தேதி கொடுத்து, தமிழ் சினிமா தயாரிப்பாளர்களை தவிர்த்து விடுகிறார்கள். இந்த காரணத்தினால், பல தயாரிப்பாளர்கள் அடுத்து திரைப்படம் எடுக்க முடியாத சூழ்நிலை தற்போது உள்ளது.
இந்த சூழ்நிலை மாறவும், முன்னணி நடிகர்கள், தமிழ் சினிமா தயாரிப்பாளர்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து, வருமானத்தில் பங்கு (Revenue Share) என்ற முறையில் சம்பளங்கள் வாங்கி நடிக்க வலியுறுத்தி,  அனைவரின் கவனத்திற்கு இந்த விஷயத்தை கொண்டு வர, ஒரு அடையாள வேலை நிறுத்தம் (Token Strike) இன்று (மே 2, 2026) கடைபிடிக்கப்படும் என தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் அறிவித்து உள்ளது. இதனை தமிழ் திரைப்பட நடப்பு தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் முழுமனதாக ஆதரிக்கிறது.. இன்று எந்த படப்பிடிப்பும், போஸ்ட்-ப்ரொடக்ஷன் (Post-Production) வேலைகளும் நடைபெறாது.

இந்த அடையாள வேலை நிறுத்தத்திற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துள்ள தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பில் உள்ள அனைத்து சங்கங்களுக்கும், FEFSI மற்றும் அதை சார்ந்துள்ள அனைத்து சங்கங்களுக்கும் எங்கள் நன்றிகள்.
முன்னணி நடிகர்களும், தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும், இந்த விஷயத்தின்  தீவிரத்தை உணர்ந்து, தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்துடன் விரைவில் பேச்சு வார்த்தைக்கு வந்து, சுமூக முடிவு எட்ட ஆதரவு தருவார்கள் என்று நம்புகிறோம்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
ArasanShooting StoppedTamil Cinema

Trending News