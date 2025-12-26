2025ன் டாப் 10 படங்கள்! தமிழ்நாடு பாக்ஸ் ஆபிஸில் யார் கிங்? நம்பர் 1 படம் இதுவா?

TN Box Office Top 10 Films 2025 : 2025ஆம் ஆண்டு, தமிழ் சினிமாவிற்கு ஓரளவிற்கு லாபம் கொடுத்த ஆண்டாக அமைந்தது. இந்த வருடத்தை பொருத்தவரை, ரசிகர்கள் ரொம்ப எதிர்பார்த்த படங்கள் தோல்வியையும், சுத்தமாக எதிர்பாராத படங்கள் வெற்றியையும் கொடுத்து. அதைத்தாண்டி, ஒரு சில பெரிய ஹீரோக்களின் படங்கள் பாக்ஸ் ஆபிஸில் வெற்றி பெற்றாலும், விமர்சனத்தில் சறுக்கியது. இந்த வருடத்தில் தமிழ்நாட்டில் அதிக வசூல் பெற்ற டாப் 10 படங்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
10.பைசன்:
மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில், துருவ் விக்ரம் நடிப்பில் உருவான படம், பைசன். அனுபமா, ரஜிஷா விஜயன் என பலர் நடித்திருந்த இந்த படம், உண்மை சம்பவங்களை தழுவி எடுக்கப்பட்ட படமாகும்.
சுமார் ரூ.30 கோடியில் எடுக்கப்பட்ட இந்த படம், உலகளவில், ரூ.65 கோடியை தாண்டி வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த வருடத்தின் டாப் 10 படங்களின் லிஸ்டில் இது 10வது இடத்தை பெற்றுள்ளது. தமிழில் ரூ.44 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது.
9.ட்யூட்:
அறிமுக இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில், பிரதீப் ரங்கநாதன் ஹீரோவாக நடித்திருந்த படம், ட்யூட். மமிதா பைஜு, சரத்குமார் உள்ளிட்ட பலர் இப்படத்தில் நடித்திருந்தனர்.
இப்படம், சுமார் 30 கோடி செலவில் உருவாக்கப்பட்டு, உலகளவில், ரூ.114 கோடி வரை வசூலித்தது. தமிழில் 54 கோடி வரை வசூலித்தது.
8.மதராஸி :
ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவான படம், மதராஸி. இந்த படத்தில் ருக்மிணி வசந்த் அவருக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். இந்த படம், ரெகுலராக சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் படங்களில் இருந்து மாறுபட்டு இருந்தது.
மதராஸி திரைப்படம், 2025ன் டாப் 10 படங்களின் லிஸ்டில் 8வது இடத்தில் இருக்கிறது. இப்படம் உலகளவில் ரூ.100 கோடி வரை கலெக்ட் செய்தது. 60 கோடி வரை தமிழ்நாட்டில் கலெக்ட் செய்தது.
7.தலைவன் தலைவி:
பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, நித்யா மேனன் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்த படம், தலைவன் தலைவி. இந்த படம், குடும்ப ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த படமாக இருந்தது.
விமர்சன ரீதியாக இப்படம் சறுக்கினாலும் பாக்ஸ் ஆபிஸில் நின்று பேசியது. சுமார், 25 கோடி செலவில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த படம், ரூ.100 கோடி வரை வசூலித்தது.
6.டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி:
அறிமுக இயக்குநர் அபிஷாந் ஜீவின் இயக்கத்தில் உருவான படம், டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி. இந்த படத்தில் சசிகுமார், சிம்ரன், யோகலக்ஷ்மி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். இந்த படம், குடும்பங்கள் கொண்டாடிய வெற்றிப்படமாக இருந்தது.
சுமார் 20 கோடி செலவில் உருவான இந்த படம், இறுதியில் உலகளவில் ரூ.88 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது. தமிழ்நாட்டிலும் அதிக வசூலை பெற்றது.
5.விடாமுயற்சி:
மகிழ் திருமேனி இயக்கத்தில், அஜித் குமார் நடித்திருந்த படம் விடாமுயற்சி. இப்படத்தில் அஜித்திற்கு ஜோடியாக த்ரிஷா நடித்திருந்தார்.
விமர்சனத்தில் சறுக்கிய இந்த படம், தமிழ் சினிமாவில் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் வசூலித்த படங்களுள் ஒன்றாக இருந்தது. ஆனால், இவ்வளவு வசூலித்தும் இது தோல்வி படமாகவே கருதப்பட்டது. இருப்பினும் தமிழ்நாட்டில் கலக்ஷன் அதிகமாக இருந்ததால், இது டாப் 10 படங்களின் லிஸ்டில் உள்ளது.
4.ட்ராகன்:
பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில், அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் வெளியான படம், ட்ராகன். இதில் அனுபமா மற்றும் கயாடு லோகர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். இப்படம், 2025ன் முதல் வெற்றிப்படமாக இருந்தது.
ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் குறைந்த பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த படம், சுமார் ரூ.56கோடிக்கும் மேல் வசூலை பெற்றது.
3.காந்தாரா சேப்டர் 1:
2025ல் இந்தியாவின் வெற்றிப்படங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, காந்தாரா சேப்டர் 1. ரிஷப் ஷெட்டியின் நடிப்பு மற்றும் இயக்கத்தில் உருவான இந்த படம் மக்களின் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. தமிழ் மட்டும் இந்த படம், ரூ.100 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்துள்ளது.
2.கூலி:
லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில், ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவான படம், கூலி. சத்யராஜ், ஸ்ருதிஹாசன் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்த இந்த படம், 2025ஆம் ஆண்டில் அதிக வசூலை பெற்ற படங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது.
இந்த படம், உலகளவில் சுமார் ரூ.500 கோடிக்கும் மேல் வசூலை பெற்றிருந்தது. தமிழகத்தில் ரூ.115 கோடி வரை வசூலித்தது. இப்படம் விமர்சனத்தில் பெரிய வெற்றியை பெறவில்லை என்றாலும் வசூலை வாரிக்குவித்தது. தமிழகத்தை தாண்டி, உலகளவில் இப்படம் ஹிட் அடித்து.
1.குட் பேட் அக்லி:
விடாமுயற்சி படத்தில் விட்டதை, குட் பேட் அக்லி படம் மூலம் பிடித்து விட்டார், அஜித் குமார். இந்த படத்தை ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கியிருந்தார். கதையே இல்லை என்றாலும், மாஸ் ஆன காட்சிகளை வைத்து படத்தை வெற்றிகரமாக தியேட்டர்களில் ஓட்டினர்.
இப்படம், தமிழ்நாட்டில் 150 கோடியை வசூலித்திருக்கிறது. விமர்சனமும் இதற்கு அவ்வளவு நெகடிவாக வரவில்லை. எனவே, இப்படம் அதிக வசூலை 2025ல் பெற்ற படங்களின் லிஸ்டில் டாப்பில் இருக்கிறது.
மேலும் படிக்க | 2025ல் ரசிகர்களை ஏமாற்றிய டாப் ஹீரோக்கள்! அஜித் to ரஜினி-முழு லிஸ்ட் இதோ..
மேலும் படிக்க | வைரல் வெடிங்ஸ் 2025: இந்த ஆண்டு இல்லற வாழ்வில் இணைந்த தமிழ் பிரபலங்கள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ