ஜனநாயகன் படம் ரிலீஸ் ஆகுமா-ஆகாதா? தேர்தல் ஆணை அதிகாரி கொடுத்த அப்டேட்!

Archana Patnaik : விஜய் நடித்திருக்கும் கடைசி படமான ஜனநாயகன், இன்னும் ரிலீஸாகாமல் இருப்பதை அடுத்து, இது குறித்து தமிழ்நாட்டின் தேர்தல் ஆணையர் அர்ச்சனா பட்நாயக் பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 20, 2026, 06:09 PM IST

Archana Patnaik : நடிகரும், தவெக தலைவருமான விஜய் கடைசியாக நடித்திருக்கும் படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஒவ்வொரு முறை ரிலீஸ் செய்ய வேண்டும் என்று முயற்சி எடுக்கும் போதெல்லாம் ஏதாவது ஒவ்வொரு பிரச்சனை உருவெடுத்து, ரிலீஸ் தள்ளிப்போய்க்கொண்டே இருக்கிறது. இந்த நிலையில், இப்போது இறுதி முடிவானது தேர்தல் ஆணையம் கையில் ஒப்படைக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரம் இதோ.

ஜனநாயகன்: 

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில், விஜய் நடித்திருக்கும் படம் ஜனநாயகன். தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகராக வலம் வந்த இவர், தற்போது தமிழக வெற்றிக்கழகம் என்கிற கட்சியை தொடங்கி பெரிய அரசியல் தலைவராக உருவெடுத்து வருகிறார். இவர் கட்சி தொடங்கிய கையோடு, இனி சினிமாவிற்கு வர மாட்டேன் என்று திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டார். அப்படி, இவர் கடைசியாக நடித்திருந்த படம்தான் ஜனநாயகன். இந்த படத்தில், இவருக்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். மமிதா பைஜு, நரேன், பிரியமாணி உள்ளிட்ட பலர் இந்த படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். 

ஜனநாயகன் பிரச்சனை: 

ஜனநாயகன் திரைப்படம், விரைவில் ரிலீஸாக முடியாத அளவிற்கு இடியாப்ப சிக்கலில் சிக்கியிருக்கிறது. ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெளியாக இருந்த இந்த படம், சென்சார் பிரச்சனை காரணமாக, நீதிமன்றங்களின் வாயிற்படிகளை ஏறி இறங்கி, இப்போது வரை வெளியாகாமல் இருக்கிறது. இந்த படத்தை மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு புறம் சென்சார் குழு வாதிட, படத்தை உடனடியாக ரிலீஸ் செய்ய உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று ஜனநாயகன் படக்குழு வாதிட்டது. இறுதியில் இதை தொடர்கதை ஆக்க விரும்பாத படக்குழு, சென்சார் குழு மீது கொடுத்த மனுவை வாபஸ் பெற்றது. இதையடுத்து, சமீபத்தில் மறு ஆய்வும் நடந்தது. ஆனால், படத்தை பார்த்த சென்சார் குழு இது தேர்தல் சமயம் என்பதாலும், படத்தில் பல்வேறு அரசியல் வசனங்கள் இருக்கிறது என்பதாலும், இதன் இறுதி முடிவை எடுக்க வேண்டும் என்று சென்சார் குழு தெரிவித்து விட்டது.

அர்ச்சனா பட்நாயக் சொன்ன பதில்!

தமிழ்நாட்டின் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக், சமீபத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, ஜனநாயகன் படம் குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட்டது. இது குறித்து பேசிய அர்ச்சனா பட்நாயக், அரசியல் கட்சியின் தலைவரும் வேட்பாளருமான ஒருவரின் திரைப்படம், தேர்தல் நேரத்தில் திரைக்கு வருவது இதுவே முதல் முறையாகும். தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருக்கும் இந்த சூழலில், ஒரு வேட்பாளரின் திரைப்படத்தை வெளியிடலாமா என கேட்கிறீர்கள், இது ஒரு நல்ல கேள்விதான்.

இருப்பினும், இது போன்ற ஒரு சூழல், இதற்கு முன்பு நடந்ததில்லை என்பதால் இந்த விவகாரத்தில் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திடம் கேட்டுதான் முடிவு செய்யப்படும் என்று தெரிவித்தார். இதையடுத்து, தேர்தல் ஆணையம் என்ன சொல்லப்போகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வதுடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.

அமீர் கருத்து:

ஜனநாயகன் படம் குறித்து அமீர் கருத்து தெரிவித்திருந்தார். பெருநாள் சிறப்பு தொழுகை முடிந்து இஸ்லாமியர்கள் ஒருவொருக்கொருவர் கைகொடுத்தும்,  ரம்ஜான் வாழ்த்துகளை பகிர்ந்துகொண்டனர். மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்ற ரமலான் திடல் சிறப்பு தொழுகையில் இயக்குனர் அமீர் கலந்து கொண்டு தொழுகையில் ஈடுபட்டார்.

இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய இயக்குனர் அமீர்  ரமலான் பெருநாள் தொழுகையில் கலந்துகொண்டேன். உலக மக்கள் சகோரதத்துவுடன் மத நல்லிணக்கத்தோடு அனைவரும் வாழ வேண்டும் என பிராத்தித்துள்ளேன் என கூறினார். ஜனநாயகன் திரைப்படம் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அனுப்பபட்டது தொடர்பான கேள்விக்கு, “தேர்தல் ஆணையம் உச்சபட்ச அதிகாரம் கொண்டது அது ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கும் போது அதற்கு கட்டுப்பட வேண்டியது அனைவருக்குமான பொறுப்பு இருக்கிறது” என்றார். மேலும், இதற்கு முன்பு வரை தேர்தல் ஆணையத்தால் தேர்தல் நேரத்தில் எந்த படமும் நிறுத்தப்பட்டதாக எனக்கு நினைவில்லை முதல் முறையாக தமிழகத்தில் இப்படி ஒரு சூழல் நடந்திருக்கிறது. த.வெ.க தலைவரின் திரைப்படம் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறினார். அதற்கான காரணத்தை தணிக்கை துறையும் சொல்லவில்லை அவர்களும் சொல்லவில்லை அந்த படத்தில் என்னதான் பிரச்சனை இருக்கிறது என சொல்லவில்லை என்றும் தெரிவித்தார். 

“விஸ்வரூபம் திரைப்படத்தில் சிறுபான்மையினரை மனம் பாதிக்கப்படும் காட்சிகள் இருந்ததாக படம் பார்த்தவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள். ஆனால் ஜனநாயகனில் என்ன இருக்கிறது என யாருக்குமே தெரியாது அது மறைமுக அஜெண்டாவாக தான் இருக்கிறது. 
ஜனநாயகன் ரீமேக் பிலிம் தெலுங்கில் இருந்து மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்ட படம்  அந்த படத்தில் என்ன காட்சிகள் இருந்தது வரம்பு மீறிய காட்சிகள் இருக்கிறதா? வசனங்கள் இருக்கிறதா? என இரண்டு தரப்புமே சொல்லாதது தான் இதில் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக உள்ளது” என்றார்.

தொடர்ந்து, “ஒன்று தணிக்கைவாரியம் சொல்ல வேண்டும் இந்த காட்சிகள் இருக்கிறது இதனை கட் பண்ண வேண்டும், காட்சிகளை கத்தரிப்பதற்கான அதிகாரம் தணிக்கை துறைக்கு கிடையாது தகுதிச் சான்று தான் கொடுக்கும் 

சிகரெட் குடிக்கும் காட்சிகளுக்கு தமிழ் சினிமாவில் சப்டைட்டில் போட வேண்டும் ஹிந்தி படங்களுக்கு மது அருந்துக்கூடிய காட்சிகளுக்கு எதுவும் இருக்காது ஆனால் அது சென்சார்போர்டு மத்திய போர்டு பெயருக்கு மத்தியபோர்டு ஆனால் மாநிலத்திற்கு ஒரு விதி வட இந்தியாவில் ஒரு விதி உள்ளது. இங்குள்ள திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தினர் இது குறித்து கேட்டார்கள் என தெரியவில்லை ; இதில் ஒரு அரசியல் நடவடிக்கை இருக்கிறது என்று தான் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார். 

