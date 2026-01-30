English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தமிழ்நாடு அரசு திரைப்பட விருதுகள் 2016-2022: சிறந்த நடிகர்-நடிகைகள், இயக்குநர்கள் லிஸ்ட்

TN Government Film Awards 2016 To 2022 : தமிழ்நாடு திரைப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், சிறந்த நடிகர், நடிகைகள், சிறந்த இயக்குநர்கள், இசையமைப்பாளர்கள் என பலர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 30, 2026, 11:08 AM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள்
  • சிறந்த நடிகர்கள் - நடிகைகள் தேர்வு..
  • யார் யார் தெரியுமா?

TN Government Film Awards 2016 To 2022 : தமிழ்நாடு அரசு, சிறந்த நடிகர்-நடிகைகள், சிறந்த இயக்குநர்கள், சிறந்த படம், சிறந்த இசையமைப்பாளர்கள் என பல்வேறு பிரிவுகளில் விருதுகளை அறிவித்திருக்கிறது. இதையடுத்து, இதில் சிறந்த நடிகர்களுக்கான பட்டியலில் விஜய் சேதுபதி, தனுஷ் உள்ளிட்ட பலர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். 2016 முதல் 2022 வரையிலான பட்டியல் இது. இந்த நிலையில், இதில் யார் யார் என்னென்ன பிரிவுகளில் விருதுகளை வாங்குகின்றனர் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

சிறந்த நடிகர் மற்றும் நடிகைகள்:

திரைப்பட விருதுகளுக்காக நடிகர்கள் விஜய் சேதுபதி, கார்த்தி, தனுஷ், ஆர்.பார்த்திபன், சூர்யா, ஆர்யா, விக்ரம் பிரபு ஆகியோர் சிறந்த நடிகர்களாகவும், நடிகைகள் கீர்த்தி சுரேஷ், நயன்தாரா, ஜோதிகா, மஞ்சு வாரியார், அபர்ணா பாலமுரளி, லிஜோ மோல் ஜோஸ், சாய் பல்லவி ஆகியோர் சிறந்த நடிகைகளாகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சிறந்த படங்கள்:

சிறந்த படங்களாக மாநகரம், அறம், பரியேறும் பெருமாள், அசுரன், கூழாங்கல், ஜெய்பீம், கார்கி ஆகிய திரைப்படங்கள் சிறந்த படங்களாகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.

2016-2022 ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த இசையமைப்பாளர்களுக்கான விருது! 

சாம் CS- புரியாத புதிர்
ஹிப் ஹாப் தமிழா- கவண்
சந்தோஷ் நாராயணன் - வடசென்னை
தமன்- மகாமுனி
ஜி.வி. பிரகாஷ் - சூரரைப் போற்று
ஷாம் ரோல்டன் - ஜெய் பீம்
ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் - பொன்னின் செல்வன் 1சிறந்த சின்னத்திரை நெடுந்தொடர்கள்:

சின்னத்திரை சிறந்த நெடுந்தொடர்களுக்கு முதல் பரிசாக ரூ.2 இலட்சமும், இரண்டாம் பரிசாக ரூ.1 இலட்சமும், ஆண்டின் சிறந்த சாதனையாளர் பரிசாக ரூ.1 இலட்சமும், ஆண்டின் வாழ்நாள் சாதனையாளர் பரிசாக ரூ.1 இலட்சமும் வழங்கப்படுவதுடன், சிறந்த கதாநாயகன், கதாநாயகி, சிறந்த தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களுக்கு தலா 1 பவுன் தங்கப்பதக்கம், நினைவுப்பரிசு மற்றும் சான்றிதழும் வழங்கப்படுகின்றன. 

விழா எப்போது நடக்கும்?

தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் 2016-2022 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான அரசு திரைப்பட விருதுகள், 2014-2022 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான சின்னத்திரை விருதுகள் 2015-16 முதல் 2021-2022 வரையான கல்விஆண்டுகளுக்குரிய எம்.ஜி.ஆர். திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பயிற்சி நிறுவன மாணவர் விருதுகள் ஆகியவற்றை வழங்குகிறார். சென்னை, கலைவாணர் அரங்கத்தில் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதியன்று மாலை 4.30 மணி அளவில் விழா நடைபெறுகிறது.

தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில், சமுதாயச் சிந்தனைகளுடன் கூடிய மனித நல்லுணர்வுகளைப் பிரதிபலிக்கும் திரைப்படங்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில், சிறந்த தமிழ்த் திரைப்படங்கள், சிறந்த நடிகர், சிறந்த நடிகையர், சிறந்த தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் ஆகியோருக்கு திரைப்பட விருதுகளும், அதேபோன்று மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் மிகப்பெரும் பங்கு வகிக்கும் சின்னத்திரையில் ஒளிபரப்பாகும் சிறந்த நெடுந்தொடர்கள், சிறந்த கதாநாயகன், சிறந்த கதாநாயகி, ஆண்டின் சிறந்த சாதனையாளர், ஆண்டின் வாழ்நாள் சாதனையாளர், சிறந்த தொழில்நுட்பக் கலைஞர்ககள் ஆகியோருக்கும், சின்னத்திரை விருதுகளும், தமிழ்நாடு அரசு எம்.ஜி.ஆர். திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவன மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்குடன் மாணவர்கள் தயாரிக்கும் சிறந்த குறும்படங்களுக்கு மாணவர் விருதுகளும் தொடர்ந்து வழங்கிச் சிறப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

