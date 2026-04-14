மீனவர்களின் வாழ்க்கையை பேசும் தமிழினி.. பட போஸ்டரில் எம்ஜிஆர், விஜய் புகைப்படம்!

தமிழினி என்ற புதிய திரைப்படம் மீனவ மக்களின் வாழ்க்கையை மையமாக கொண்டு உருவாகி வரும் நிலையில், அப்படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 14, 2026, 07:21 PM IST
  • “பனையேறி” குறும்பட வெற்றியைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் கணேஷ் மூர்த்தி மற்றும் D. P. சரவணன் இணைந்து “தமிழினி” திரைப்படத்தை உருவாக்கி வருகின்றனர்.
  • மீனவ மக்களின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்ட இப்படத்தில் VJ ஆசிக், ஷாஷா சிவகுமார் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
  • வெளியிடப்பட்ட First Look போஸ்டரில் எம்ஜிஆர் மற்றும் விஜய் புகைப்படங்கள் இடம்பெற்றிருப்பது ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்றுள்ளது.

துபாயில் நடைபெற்ற சர்வதேச குறும்பட போட்டியில் முதல் பரிசு பெற்ற “பனையேறி” குறும்படத்தை தயாரித்த திசையன்விளையை சேர்ந்த D. P. சரவணன் மற்றும் இயக்குநர் கணேஷ் மூர்த்தி ஆகியோர், தற்போது “தமிழினி” என்ற புதிய திரைப்படத்தை உருவாக்கி வருகின்றனர்.

ஹீரோவாக பிரபல YouTuber VJ ஆசிக்

இந்த திரைப்படத்தில் “தலைவன் தலைவி” புகழ் தீபா சங்கர், திருப்பாச்சி பெஞ்சமின், சத்ரியன் படத்தில் நடித்த வின்சென்ட் ராய் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். இவர்களுடன் சன் மியூசிக் தொகுப்பாளரும், பிரபல YouTuber-ம் ஆன VJ ஆசிக் ஒரு கதாநாயகனாகவும், “ராயல் சல்யூட்” படத்தில் நடித்த பிரதீப் ராஜ் மற்றொரு கதாநாயகனாகவும் நடிக்கின்றனர்.

நடிகையாக ஷாஷா சிவகுமார் 

கதாநாயகிகளாக “ரத்னம்”, “டீசல்” படத்தில் நடித்த ஷாஷா சிவகுமார் மற்றும் “அன்பெனும் ஆயுதம்” வெப்சீரிஸ் புகழ் புஷ்ப லதா நடித்துள்ளனர். மேலும் தயாரிப்பாளர் D. P. சரவணனும் இப்படத்தில் நகைச்சுவை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

மீனவ மக்களின் வாழ்க்கையை சொல்லும் தமிழினி 

“பனையேறி” குறும்படத்தின் மூலம் தென் மாவட்ட பனையேறும் மக்களின் வாழ்க்கையை பதிவு செய்த இந்த படக்குழு, “தமிழினி” திரைப்படத்தில் மீனவ மக்களின் வாழ்க்கையை தத்ரூபமாக படமாக்கியுள்ளது. இப்படம் தென்மாவட்ட கடலோர பகுதிகளான முட்டம், உவரி, கடியப்பட்டிணம், குளச்சல், திசையன்விளை, கூட்டப்பனை, பெரிய தாழை, மணப்பாடு போன்ற இடங்களில் படமாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த திரைப்படத்தின் கதை மற்றும் வசனத்தை இயக்குநர் கணேஷ் மூர்த்தி மற்றும் தேவா இணைந்து எழுதியுள்ளனர். கணேஷ் மூர்த்தி இப்படத்திற்கு திரைக்கதை அமைத்து இயக்கியுள்ளார்.

ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசை 

இத்திரைப்படத்திற்கு விஜய் டிவி சூப்பர் சிங்கர் புகழ் சந்தோஷ் பாலாஜி இசையமைத்துள்ளார். தேசிய விருது பெற்ற இசையமைப்பாளர் G. V. பிரகாஷ் குமார் மற்றும் சைந்தவி இணைந்து ஒரு மென்மையான காதல் பாடலை பாடியுள்ளனர். மேலும் சிவாங்கி, சந்தோஷ் பாலாஜி மற்றும் சம் விஷால் ஆகியோரும் பாடல்கள் பாடியுள்ளனர்.

“தமிழினி” திரைப்படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் 

ஒளிப்பதிவை Scene No.62 பட புகழ் விஜய் வெங்கட் மேற்கொண்டுள்ளார். இப்படத்தின் படத்தொகுப்பை இயக்குநர் கணேஷ் மூர்த்தியே செய்துள்ளார். தற்போது இறுதிக்கட்ட பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், “தமிழினி” திரைப்படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.  

போஸ்டரில் எம்ஜிஆர், விஜய் புகைப்படம் 

தமிழினி படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரில் படத்தில் நடித்திருக்கும் நடிகர், நடிகைகள் தாண்டி விஜய், எம்ஜிஆர் ஆகியோரின் புகைப்படம் இடம் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

