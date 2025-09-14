English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தேஜா சஜ்ஜாவின் மிராய் படம் எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம்!

Mirai Movie Review:  தேஜா சஜ்ஜா, மனோஜ் குமார் மஞ்சு, ரித்திகா நாயக் நடித்துள்ள மிராய் படம் இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 14, 2025, 12:17 PM IST
  • சூப்பர் ஹீரோ படத்தில் தேஜா சஜ்ஜா.
  • ஷ்ரேயா சரண் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
  • படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

தேஜா சஜ்ஜாவின் மிராய் படம் எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம்!

Mirai Movie Review: கார்த்திக் கட்டம்னேனி இயக்கத்தில் தேஜா சஜ்ஜா, மனோஜ் குமார் மஞ்சு, ரித்திகா நாயக், ஜெகபதி பாபு, ஷ்ரியா சரண், ஜெயராம், கௌஷிக் மஹாதா, ஸ்ரீராம் ரெட்டி பொலாசனே, தஞ்சா கெல்லர் ஆகியோர் நடித்துள்ள படம் மிராய். பீபில் மீடியா பேக்டரி சார்பில் TG விஸ்வ பிரசாத் இந்த படத்தை தயாரித்து உள்ளார். கௌரா ஹரி இசையமைக்க, இயக்குனர் கார்த்திக் கட்டம்னேனி ஒளிப்பதிவும் மேற்கொண்டுள்ளார். புராதான கதையை மையமாக கொண்டு மிராய் படம் உருவாகி உள்ளது. ஹனுமான் என்ற பிளாக்பஸ்டர் வெற்றிக்கு பிறகு, நடிகர் தேஜா சஜ்ஜா மீண்டும் ஒரு புராண-ஃபேண்டஸி கதைக்களத்தில் நடித்துள்ளதால் இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகளவில் இருந்தது. 

மேலும் படிக்க | 82 வயதில் இளையராஜாவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?

படத்தின் கதை

அசோகரின் ரகசிய சக்தியையும், ராமரின் தெய்வீக ஆயுதத்தையும் மையமாக கொண்டு உருவாகியுள்ள மிராய் படம், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்ததா என்று பார்ப்போம். கி.மு. 232ல், கலிங்க போரின் கோரமான விளைவுகளால் மனம் வருந்தும் அசோகர், அவரிடம் உள்ள சக்திகளை ஒன்பது புத்தகங்களில் அடைத்து, அதனை ஒன்பது போர் வீரர்களிடம் பாதுகாக்கும்படி ஒப்படைக்கிறார். பல நூற்றாண்டுகளாக அந்த புத்தகங்களை பாதுகாத்து வருகின்றனர். இந்த ஒன்பது புத்தகங்களையும் கைப்பற்றி, உலகை ஆள நினைக்கிறான் கொடூர வில்லன் மனோஜ் மஞ்சு.

எதிர்காலத்தில் வரும் ஆபத்தை முன்கூட்டிய உணரும் சக்தி கொண்ட ஸ்ரேயா சரண், இந்த தீய சக்தியை அழிக்க ஒரே வழி, விதிப்படி பிறக்கும் தன் மகன் தான் என்பதை தெரிந்து கொள்கிறார். அதன்படி, தன் மகன்  ராமரின் தெய்வீக ஆயுதமான மிராய்-ஐ அடைந்து, வில்லனை அழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவனை அனாதையாக வாரணாசியில் விட்டு செல்கிறார். 24 வருடங்கள் கழித்து, தான் யார் என்றே தெரியாமல் வாழும் தேஜா சஜ்ஜாவை, கதாநாயகி ரித்திகா நாயக் தேடி வந்து, அவனது பிறப்பின் ரகசியத்தையும், அவனது லட்சியத்தையும் புரிய வைக்கிறார். அதன் பிறகு, தேஜா சஜ்ஜா மிராய்-ஐ அடைந்தாரா, உலகை அந்த தீய சக்தியிடமிருந்து காப்பாற்றினாரா என்பதே இந்த படத்தின் கதை.

நடிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பம்

நடிகர் மற்றும் நடிகைகள் தாண்டி படத்தின் மிகப்பெரிய பலம் அதன் VFX தான். குறைந்த பட்ஜெட்டில் ஹாலிவுட் படங்களுக்கு நிகரான தரத்தையும், பிரம்மாண்டமான காட்சிகளையும் கொடுத்துள்ளனர். குறிப்பாக இடைவேளைக்கு முன்பு, மிராய் ஆயுதத்தை எடுக்க முயலும் போது தேஜா சஜ்ஜா மற்றும் பிரம்மாண்ட கழுகு இடையே நடக்கும் சண்டை காட்சி சிறப்பாக எடுக்கப்பட்டு இருந்தது. ஹனுமான் படத்தை தொடர்ந்து, மீண்டும் ஒரு சூப்பர் ஹீரோ கதாபாத்திரத்தில் கச்சிதமாக பொருந்தியுள்ளார் ஹீரோ தேஜா சஜ்ஜா. ஆக்‌ஷன் காட்சிகளிலும், எமோஷனல் காட்சிகளிலும் நன்றாக நடித்துள்ளார். இந்த படமும் அவருக்கு மற்றொரு ஹிட் படமாக அமையும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.

மற்றொரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் ஷ்ரேயா சரண் அசத்தி உள்ளார். அவரது அனுபவம் இந்த படத்திற்கு பலம் சேர்க்கிறது. கதாநாயகி ரித்திகா நாயகிற்கு பெரிய முக்கியத்துவம் இல்லை என்றாலும் கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரத்தில் நன்றாக நடித்துள்ளார். மேலும் படத்தில் உள்ள சிறு சிறு கதாபாத்திரத்தில் நடித்தவர்களும் நல்ல நடிப்பை வெளிப்படுத்தி உள்ளனர். கொடூரமான வில்லனாக மனோஜ் மஞ்சு தோன்றினாலும், அவரது கதாபாத்திரம் ஆழமாக எழுதப்படாதது ஒரு குறையாக உள்ளது. அவர் ஏன் உலகை அழிக்க நினைக்கிறார் என்பதற்கான பின்னணி கதை கேட்பதற்கு சுவாரஸ்யமாக இருந்தாலும், காட்சிகளாக இன்னும் விளக்கி இருக்கலாம். மேலும் அவரது நடிப்பும் அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை.

மிராய் படத்தின் தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் மிக சிறப்பாக அமைந்துள்ளன. பல மாநிலங்களில் பயணிக்கும் கதையை, இயக்குநர் கார்த்தி கட்டம்நேனியே ஒளிப்பதிவு செய்து செதுக்கியுள்ளார். படத்தின் பின்னணி இசை, காட்சிகளுக்கு மேலும் வலு சேர்க்கிறது. 165 நிமிடங்கள் ஓடும் இந்த படத்தின் நீளம், சில இடங்களில் சோர்வை தருகிறது. படத்தின் நீளத்தை சற்று குறைத்து இருக்கலாம். மிராய் படம் பல ஹாலிவுட் படங்களையும் நமக்கு நியாபகப்படுத்துகிறது. சில குறைகள் இருந்தாலும் அசத்தலான VFX, விறுவிறுப்பான சண்டை காட்சிகள் சினிமா ரசிகர்களுக்கு ஒரு நல்ல விருந்தாக அமையும்.

மேலும் படிக்க | ‘காதலின் தீபம் ஒன்று..’ பாடலை ரசித்து கேட்ட ரஜினி! வைரலாகும் வீடியோ..

