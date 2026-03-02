4 நாட்களில் தாய் கிழவி படம் செய்துள்ள வசூல்.. எவ்வளவு தெரியுமா?

Thaai Kizhavi Four Days Box Office Collections: சிவக்குமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் ராதிகா சரத்குமார் நடிப்பில் கடந்த பிப்ரவரி 27 ஆம் தேதி திரையரங்கில் வெளியான திரைப்படம் தாய் கிழவி. இந்த படத்திற்கு நிவாஸ் கே. பிரசன்னா இசையமைக்க அருள்தாஸ், முனீஸ்காந்த், சிங்கம்புலி, பாலசரவணன், ரைச்சல் ரபேக்கா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.
The film that’s close to my heart.#ThaaiKizhavi in cinemas today
Watch it with your family.
It will be worth your time#ThaaiKizhaviFromToday pic.twitter.com/55HtQsZNo9
— Sivakarthikeyan (@Siva_Kartikeyan) February 27, 2026
இந்த படம் தற்போது நான்கு நாட்கள் கடந்துள்ள நிலையில், தற்போது வரை படம் எவ்வளவு வசூல் செய்துள்ளது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
பேஷன் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் சிவகார்த்திகேயன் புரொடக்ஷன்ஸ் இணைந்து தயாரித்திருக்க, அறிமுக இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் நடிகை ராதிகா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் 'தாய் கிழவி'. இந்த படத்தில் ராதிகா பவுனு தாயி கதாபாத்திரத்தை மிகவும் யதார்த்தமாக நடித்துள்ளார். இந்த திரைப்படம் திரையரங்கில் வெளியாகி தற்போது ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
தாய் கிழவி படத்தின் டீசர் வெளியான முதல் படம் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தது. அதேபோல் டிரெய்லர் வெளியாகி இத்திரைப்படம் கட்டாயம் பட்டையைக் கிளப்ப என்றும், படம் 100 சதவீதம் ஹிட் அடிக்கும் என்று கூறபட்டது. குறிப்பாக இந்த திரைப்படத்தை பார்த்த கமல்ஹாசனோ, மொத்த படக்குழுவினரையும் ஆஹா ஓஹோ என்று பாராட்டினார். மேலும் தற்போது படம் பார்த்த அனைவரும் படத்தை வெகுவாக பாராட்டி வருகிறார்கள். குறிப்பாக ராதிகாவின் நடிப்பை பார்த்து பலர் கைதட்டி பாராட்டி வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில் முதல் நாளில் இருந்தே இந்த திரைப்படத்திற்கு விமர்சன ரீதியாகவும் வசூல் ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. அதன்படி, முதல் நாளில் இந்த படம் இந்தியாவில் மட்டும் ரூபாய் 2.65 கோடிகள் வசூலித்தது. அதேபோல் இரண்டாவது நாளில் ரூபாய் 4.65 கோடிகள் வசூலாகி உள்ளதாக பாக்ஸ் ஆபீஸ் தகவல்களை வெளியிடும் sacnilk வலைதளம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் மூன்றாவது நாளில் இந்த படம் இந்திய அளவில் ரூபாய் 13.65 கோடி வசூல் செய்துள்ளது.
#ThaaiKizhavi around 14cr gross (approx) in the opening weekend in TN. Phenomenal opening Mega Blockbuster pic.twitter.com/3c7ODj8alE
— Rajasekar (@sekartweets) March 2, 2026
தற்போது நான்காவது நாள் வசூல் நிலவரத்தின் படி, தாய் கிழவி படம் இந்திய அளவில் சுமார் 0.04 கோடி வசூலித்தது. நாள் முடியில் வசூல் வேட்டை அதிக்கக்கூடும் என்பதால், பொருந்திருந்து பார்க்கலாம்.
எல்லா சீமையிலயும் #ThaaiKizhavi ராஜ்ஜியம் தான்! #ThaaiKizhavi breaking records overseas
Watch the 100 family entertainer in the theatres near you! @Siva_Kartikeyan @Sudhans2017 @KalaiArasu_ @SKProdOffl @PassionStudios_ @realradikaa @Dir_SivakumarM @archanakalpathi… pic.twitter.com/DPvdVeyDK9
— Sivakarthikeyan Productions (@SKProdOffl) March 1, 2026
இதனிடையே தாய் கிழவி படத்தை இயக்கிய இயக்குநர் சிவக்குமார் முருகேசனின் இரண்டாவது படத்தை கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் நிறுவனம் தயாரிக்கவுள்ளது. சிவகார்த்திகேயன் நடப்பில் சேயோன் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள படத்தை அவர் இயக்குகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
