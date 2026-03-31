‘தாய் கிழவி’ ஓடிடி ரிலீஸ்! எந்த தளத்தில், எப்போது தெரியுமா? முழு விவரம்..

Thaai Kizhavi OTT Release : ராதிகா சரத்குமார் நடிப்பில், சிவகார்த்திகேயன் தயாரிப்பில் உருவாகி இருந்த படம், ‘தாய் கிழவி’. இந்த படம், தியேட்டரில் வெற்றிகரமாக ஓடிய நிலையில், தற்போது ஓடிடியில் வெளியாக இருக்கிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 31, 2026, 03:27 PM IST
Thaai Kizhavi OTT Release : சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில், சிவகார்த்திகேயன் தயாரிப்பில், ராதிகா சரத்குமார் நடித்திருந்த படம் ‘தாய் கிழவி’. இந்த திரைப்படம் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 27ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இந்த படத்திற்கு நிவாஸ் கே.பிரசன்னா இசையமைத்திருந்தார்.

சிங்கிள் சிங்கமாக ராதிகா சரத்குமார்!

வழக்கமாக, எந்தவொரு கமர்ஷியல் திரைப்படங்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதில் ஹீரோ, ஹீரோயின், நான்கு சண்டை காட்சிகள், நான்கு பாடல்கள், நான்கு நகைச்சுவை காட்சிகள் என அனைத்தும் இருக்கும். தாய் கிழவி படத்திலும் மேற்கூறியதில் சில லிஸ்ட்கள் இருக்கின்றன. இருப்பினும், இப்படம் தனியாக தெரிய காரணம், படத்தில் நடித்திருந்த ஒவ்வொருவரின் பர்ஃபாமென்ஸ், குறிப்பாக ராதிகாவின் நடிப்பும்தான். 

‘தாய் கிழவி’ படத்தை பொறுத்தவரை, ‘பவுனுத்தாய்’ கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்த ராதிகா சரத்குமார்தான் படத்தின் முக்கியப்புள்ளியாக இருந்தார். வட்டிக்கு காசு வசூலிக்கும் பெண்ணாக வரும் இவர், ஆரம்பத்தில் அந்த ஊர் காரர்களை தொல்லை செய்பவராக தோன்றினாலும், கடைசியில்தான் அவரது கதாப்பாத்திரத்தின் ஆழமானது அனைவருக்கும் புரிந்தது.

இது குறித்து வெற்றிவிழாவில் பேசிய போது, “உண்மையான வெற்றியைக் கொண்டாட பெருமையாக இந்த மேடையில் நிற்கிறேன். சினிமாவின் நெளிவு சுழிவுகளை பார்த்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொண்டேன். ஆனால், எந்த விஷயத்தையும் சீரியஸாக எடுத்து கொள்ள மாட்டேன். இந்தப் படத்தின் டிக்கெட் 150 ரூபாய்க்கு விற்று ரூ. 50 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்திருக்கிறது. ஆனால், சில பெரிய ஹீரோக்களின் படங்கள் ரூ. 1500- ரூ. 2000க்கு டிக்கெட் விற்று பெறும் கலெக்‌ஷனை விட ‘தாய் கிழவி’ வசூல் பெரியது என்பேன். தயாரிப்பாளராக சிவகார்த்திகேயன் அப்டேட்டடாக இருக்கிறார். படம் பார்த்துவிட்டு கமல்ஹாசன் அவர்கள் என்னிடம் சொன்னார், “ராதிகா இந்தப் படம் நிச்சயம் ஜெயிக்க வேண்டும். ஏனெனில், ராதிகா நல்ல நடிகை, சினிமாவில் ஜெயித்துவிட்டார். அதுபோல இயக்குநர் சிவகுமார், தொழில்நுட்பக்குழுவினர், புதுமுக நடிகர்கள் என அனைவரும் ஜெயிக்க வேண்டும். அதற்காக இந்தப் படம் ஜெயிக்க வேண்டும்” என்று கூறியிருந்தார். 

ஓடிடி ரிலீஸ்: 

இப்போது, எந்த படம் தியேட்டரில் ரிலீஸாக வேண்டும் என்றாலும், அதன் ஓடிடி உரிமம் விற்கப்பட்ட பின்னர்தான் திரைப்பட விநியோகம் நடக்கிறது. அந்த வகையில், தாய் கிழவி திரைப்படத்தின் உரிமத்தையும் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் வாங்கியிருந்தது. இந்த படம் குறித்து இதற்கு முன்னர் சிவகார்த்திகேயன் வெற்றி விழாவில் பேசியிருந்தார். அப்போது, “படத்தின் ரிலீஸ்க்கு முன்பு 250 தியேட்டர்களில் வெளியிட திட்டமிட்டோம். ஆனால் படத்திற்கு வந்த வரவேற்பை அடுத்து கிடைத்தட்ட 340 திரையரங்குகளில் ரிலீஸ் ஆனது. பின்பு, ரிலீஸ் ஆனதும் முதல் நாள் கிடைத்த வரவேற்பை அடுத்து இப்போது 480 திரைகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. புக் மை ஷோவில் மட்டும் 825K புக்கிங் ஆகியிக்கிறது. ஒரு மில்லியன் நிச்சயம் தாண்டும் என ஏஜிஎஸ் தெரிவித்துள்ளது. படம் ரூ. 50 கோடி வசூலித்துள்ளது” என்று கூறினார். மேலும், தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகி 45 நாட்களுக்கு பிறகு ஓடிடியில் வெளியாகும் என்று கூறினார். அதன்படி, சமீபத்தில் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த ஓடிடி அறிவிப்பு வெளியானது.

தாய் கிழவி திரைப்படத்தை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் வரும் ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி முதல் காணலாம்.

