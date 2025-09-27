மருத்துவமனையில் தாடி பாலாஜி.. என்ன ஆச்சு? தவெக விஜய்க்கு கடிதம்!

1997ஆம் ஆண்டு பிரகாஷ் ராஜ், சுஹாசினி நடிப்பில் வெளியான நந்தினி படத்தில் டிரைவராக கதாபத்திரத்தில் நடித்ததன் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் தாடி பாலாஜி. இதையடுத்து தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் தனது நகைச்சுவை மூலம் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமானார். பின்னர் அடுத்தடுத்து பட வாய்ப்புகள் கிடைத்தது. குறிப்பாக வைகை புயல் என போற்றப்படும் வடிவேலுவுடன் சேர்ந்து பல படங்கள் செய்துள்ளார். இந்த நிலையில், அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்க்கு கடிதம் எழுதி அனுப்பி உள்ளதாகவும் பிரபல யூடியூப்பர் சேகுவாரா தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக ரியல் ஒன் மீடியா என்ற யூடியூப் சேனலுக்கு பேட்டி சேகுவாரா பேட்டி அளித்துள்ளார். அவரிடம், தாடி பாலாஜி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறதே அது உண்மையா? என கேட்கப்பட்டது . இதையடுத்து பேசிய பிரபல யூடியூப்பர் சேகுவாரா, தாடி பாலாஜி வயிற்று வலி காரணமாகவே கடந்த ஒரு மாதமாகவே அவதிப்பட்டுள்ளார். தற்போது அதற்காக ம்ருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். நான் அவரை தொடர்பு கொண்டு பேசினேன். குடல் பிரச்சனை காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறேன் என கூறினார். எந்த மருத்துவமனை என கேட்டேன். அதற்கு அது யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம். நண்பர்கள், தவெக தொண்டர்கள் இருக்கிறார்கள். தெரிந்தால், அவர்கள் நேரில் வந்து விடுவார்கள் என கூறினார்.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே தாடி பாலாஜி குடிப்பதில்லை. ஆனால் அதற்கு முன்பு குடித்தது தற்போது விளைவுகளை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம். தமிழக வெற்றிக் கழக தரப்பினரிடம் தாடி பாலாஜி குறித்து கேட்டபோது, அவர் விஜய்க்கு மிகவும் உருக்கமாக கடிதம் ஒன்றை எழுதி இருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. ஆனால் அந்த கடிதம் விஜய் கைக்கு கிடைத்ததா? என தெரியவில்லை. தாடி பாலாஜி பல உதவிகளை செய்திருக்கிறார். ஆனால் அவர் அதை ஒருபோதும் விளம்பரப்படுத்தியது இல்லை. பாலாதான் தான் செய்யும் உதவிகளை விளம்பரப்படுத்தி தற்போது சிக்கலில் மாட்டி இருக்கிறார்.
அந்த சேனலில் இருக்கும் பலர் மக்களுக்கு உதவி செய்து வருகின்றனர். ஆனால் ஏதோ தெரியவில்லை. அன்மையாக அந்த தொலைக்காட்சி பிரபலங்கள் பலரும் எதாவது ஒரு பிரச்சனையில் சிக்கி வருகின்றனர். அந்த சேனலின் ராசி அப்படியா என்று தெரியவில்லை. ஒன்று விவாகரத்து அல்லது உயிரிழந்து விடுகிறார்கள் என அவர் பேசி உள்ளார். தாடி பாலாஜி குறித்த இந்த தகவல் ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது. பலரும் அவர் விரைவில் குணமாகி வர வேண்டும் என கூறி வருகின்றனர்.
