English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • சிறப்பாக நடைபெற்ற தலை நிமிர் திரை விருதுகள் 2026!

சிறப்பாக நடைபெற்ற தலை நிமிர் திரை விருதுகள் 2026!

Thalai Nimir Cinema Awards 2026 : தலை நிமிர் திரை விருதுகள் 2026 – திரையுலக சாதனையாளர்களுக்கு பெருமை சேர்த்த விழா

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 17, 2026, 06:22 PM IST

Trending Photos

தமிழக இலவச மின்சாரம் திட்டங்கள் 2026: 100 யூனிட் முதல் 1000 யூனிட் வரை - திட்டங்களின் பட்டியல்
camera icon9
TN Free Electricity List
தமிழக இலவச மின்சாரம் திட்டங்கள் 2026: 100 யூனிட் முதல் 1000 யூனிட் வரை - திட்டங்களின் பட்டியல்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
தமிழகத்தில் பவர் கட்.. நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon6
Shutdown
தமிழகத்தில் பவர் கட்.. நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
அலர்ட் மாணவர்களே.. 10,12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் மாற்றமா? அன்பில் மகேஷ் முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon7
Board exams
அலர்ட் மாணவர்களே.. 10,12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் மாற்றமா? அன்பில் மகேஷ் முக்கிய அறிவிப்பு
சிறப்பாக நடைபெற்ற தலை நிமிர் திரை விருதுகள் 2026!

Thalai Nimir Cinema Awards 2026 : தமிழ் திரைப்படத் துறையின் சிறப்பையும், புதிய தலைமுறை திறமைகளையும் பாராட்டும் வகையில் தலை நிமிர் திரை விருதுகள் 2026 விழா, சென்னை பிரசாத் லேப் அரங்கில் சிறப்பாக நடைபெற்றது. திரையுலகின் பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்தவர்களும், எதிர்கால நம்பிக்கையான இளம் கலைஞர்களும் இந்த விழாவில் கௌரவிக்கப்பட்டனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த விழாவில், பிரபல திரைப்பட இயக்குநர் பேரரசு அவர்கள், நடிகர் கதிரவன், நடிகை ஸ்ருதி நாராயணன், நடிகை தியா, நடிகர் காதல் சுகுமார் உள்ளிட்ட பல நடிகர், நடிகைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்தார். பல்வேறு திரைப்படப் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த கலைஞர்கள் இவ்விழாவில் விருது பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த விருது விழா சிவானி ஸ்டூடியோ சார்பில், செந்தில் மற்றும் டைகர் சக்கரவர்த்தி,டைகர் முத்து ஆகியோரின் ஏற்பாட்டில் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது.

மேலும், இவ்விழாவில் முதன்மை விருந்தினர்களாக மூத்த இந்திய திரைப்பட இயக்குநர் ஆர்.வி. உதயகுமார், இயக்குநர் பேரரசு, சண்டைப் பயிற்சியாளர் கனல்கண்ணன், மற்றும் மூத்த திரைப்பட இயக்குநர் ஆர். அரவிந்த்ராஜ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு விருதுகளை வழங்கி விழாவை சிறப்பித்தனர்.
தமிழ் திரையுலகின் வளர்ச்சிக்கும், புதிய திறமைகளின் ஊக்கத்திற்கும் உறுதுணையாக அமைந்த தலை நிமிர் திரை விருதுகள் 2026, கலைஞர்களுக்கு மேலும் ஊக்கம் அளிக்கும் ஒரு முக்கியமான மேடையாக திகழ்ந்தது.

மேலும் படிக்க | 48 வயது நடிகைக்கு மறுமணம் செய்ய ஆசைப்படும் மகள்! மாப்பிள்ளைக்கு விதிக்கப்படும் கண்டீஷன் என்ன?

மேலும் படிக்க | மர்மமாக உயிரிழந்த பிரபல நடிகை..கொலையா? இல்லையா? 23 ஆண்டுகளாக தீராத குழப்பம்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Cinema Awards 2026Thalai NimirAwards

Trending News