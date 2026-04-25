தலைவர் 173 படத்தின் வில்லன் யார் தெரியுமா? ரஜினிக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர்..

Thalaivar 173 Villain : தலைவர் 173 திரைப்படம் குறித்த அப்டேட் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தை சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்குவதாக தகவல் வெளியானதை அடுத்து, அவர் இப்போது அந்த படத்தை இயக்கப்போகிறாரா இல்லையா என்கிற குழப்பம் நேர்ந்துள்ளது. இந்த சமயத்தில், அவர் இந்த படத்தில் யாரை வில்லனாக நடிக்க வைக்க திட்டமிட்டுள்ளார் என்கிற தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 25, 2026, 05:13 PM IST
8வது ஊதியக்குழு: 6% அண்டு ஊதிய உயர்வு கிடைத்தால், யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு? கணக்கீடு இதோ
கேது - சந்திரன் பார்வை: இந்த 3 ராசிகளுக்கு கஷ்ட காலம்.. வேலை, பணத்தில் உஷார்
8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு முதல் பே ஸ்கேல் இணைப்பு வரை... முக்கிய மாற்றங்கள்
சித்திரை 12 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Thalaivar 173 Villain : ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில் உருவாக்க இருக்கும் படம் தலைவர் 173. இந்தப் படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானதும், இதனை சிபி சக்கரவர்த்தி உயர்த்துகிறார் என்பது மட்டும்தான் கடைசி அப்டேட் ஆக இருக்கிறது. அதன் பிறகு, படப்பிடிப்பு எப்போது தொடங்கும், இந்த படத்தில் நடிப்பவர்கள் யார் யார் என்பது குறித்த எந்த தகவலும் படக்குழு தரப்பிலிருந்து வெளியாகவில்லை. இதையடுத்து, இப்படம் குறித்த சுவாரஸ்ய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. 

தலைவர் 173: 

ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பில் பிசியாக இருந்த ரஜினிகாந்த், ஒரு வழியாக அதன் ஷுட்டிங்கை முடித்து கொடுத்துள்ளார். சென்னை, கோவா, கேரளா உள்ளிட்ட பல முக்கிய நகரங்களில் படமாக்கப்பட்ட இந்த திரைப்படம், வரும் ஜூன் அல்லது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் ரஜினிகாந்த் அடுத்ததாக நடிக்க இருக்கும் திரைப்படம்தான், தலைவர் 173. இந்த படத்தை கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. 

யார் இயக்கப் போவது? 

தலைவர் 173 திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியான நாளிலிருந்து, ஒரே குழப்பமாக தான் சென்றுள்ளது. முதலில் இந்த படத்தை சுந்தர்.சி இயக்குவதாக அறிவிப்பு வெளியானது. ஆனால் இது வெளியான ஒரு சில தினங்களிலேயே, தான் இந்த படத்தை விட்டு விலக்குவதாக சுந்தர்.சி அறிவித்து விட்டார். இதற்கு தனிப்பட்ட காரணங்கள் இருக்கின்றன என்று அவர் கூறியதும், ரஜினிக்கு கதை  பிடிக்காததால்தான் அவர் விலகினார் என்கிற தகவலும் சர்ச்சையை கிளப்பியது.

சமீபத்தில், இன்னொரு அறிவிப்பு வெளியானது. இதில், டான் பட இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி தான் படத்தை இயக்குவதாக கூறப்பட்டது. ஆனால் இப்போது அதற்கும் ஆப்பு வந்துள்ளது. சிபி சக்கரவர்த்தி கதையை விவரிக்கும் போது அதில் ரஜினிக்கு உடன்பாடு இல்லை என்று தெரிகிறது. இதனால் இந்த படத்தில் அவரே இயக்குனராக தொடர்வாரா என்பது சந்தேகமாக இருக்கிறது. அஸ்வத் மாரிமுத்து, ரஜினிக்கு சொன்ன கதை அவருக்கு பிடித்திருந்ததாகவும் அவரை இந்த படத்தை இயக்க வைக்கலாமா என்று விவாதங்கள் நடைபெற்று வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

வில்லன் யார்?

ஒரு வேளை, சிபி சக்கரவர்த்தி தலைவர் 173 படத்தை இயக்குகிறார் என்றால் அதில் அவர் வில்லனாக யாரை நடிக்க வைக்கப் போகிறார்கள் என்று குறித்த தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அவர் வேறு யாரும் இல்லை, இயக்குனர் ஷங்கர்தான். ஷங்கர், ரஜினிக்கு மிகவும் நெருக்கமான இயக்குனர்களுள் ஒருவர். இவர்கள் இருவர் கூட்டணியில் உருவான எந்திரன் திரைப்படம் பலத்த வரவேற்பை பெற்று, இந்திய சினிமா உலக தரத்திற்கு மாற  அடிக்கல்லாக அமைந்தது என்பதை யாராலும் மறுக்க. சிபி சக்கரவர்த்தி தொடர்ந்து இந்த படத்தை இயக்கினால், ஷங்கரை நாம் முதன்முறையாக நடிகராகவும் வில்லனாகவும் பார்க்கலாம். 

ஹீரோயின் யார்?

சிபி சக்கரவர்த்தி, நடிகை சிம்ரனை இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த்துக்கு ஜோடியாக நடிக்க வைப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே இவர்கள் இருவரும் ‘பேட்ட’ திரைப்படத்தில் ஒன்றாக நடித்தது  ரசிகர்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பை பெற்றதை தொடர்ந்து இவர் இந்த முடிவை எடுத்து இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. எது எப்படியிருப்பினும், அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியானால்தான் உறுதியாக படத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பது குறித்து நம்மால் அறிய முடியும்.

மேலும் படிக்க: ஜனநாயகன் லீக் விவகாரம்..படத்தின் எடிட்டர் படத்தொகுப்பாளர் சங்கத்திலிருந்து நீக்கம்!

மேலும் படிக்க: பிரபல நடிகையின் பெயரில் கள்ள ஓட்டு! சோஷியல் மீடியாவில் புலம்பல்..கடைசியில் என்னாச்சு?

