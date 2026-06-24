/தலைவர் 173 படத்தின் டைட்டில் வெளியீடு! புது இயக்குநரும் வந்தாச்சு..விவரம் இதோ

Thalaivar 173 Title : கமல்ஹாசனின் ராஜ் கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம், ரஜினியின் 173வது திரைப்படத்தை தயாரிக்க இருக்கிறது. இந்த படம் குறித்த அறிவிப்பு சில மாதங்களுக்கு முன்பு வெளியான போது இதை இயக்குனர் வேறொருவராக இருந்தார். பொது இயக்க போகும் இயக்குனர் வேறொருவராக இருக்கிறார். படத்தின் டைட்டில் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, இதோடு சேர்த்து இந்த படத்தை நோக்கி போகும் புது இயக்குனர் யார் என்கிற அறிவிப்பும் வெளியாகி உள்ளது.
தலைவர் 173 படத்திற்கு ‘தர்மம்’ என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. படத்தின் பூஜை விழாவில் இந்த டைட்டில் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.
தர்மமே வெல்லும்!#Dharman #Thalaivar173 #SuperstarRajinikanth #KamalHaasan @rajinikanth @ikamalhaasan #Mahendran @Dir_Ashwath @anirudhofficial @anbariv @iYogiBabu @SimranbaggaOffc #RaashiKhanna @nikethbommi #KarthikRajkumar @PradeepERagav @kabilanchelliah @ShruthiManjari… pic.twitter.com/UWjXErKdIE— Raaj Kamal Films International (@RKFI) June 24, 2026
தலைவர் 173 திரைப்படத்தை ஆரம்பத்தில் இருந்து பல்வேறு பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே இருந்தன. குறிப்பாக இந்த படத்தை முதலில் இயக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டவர் சுந்தர்.சி. அறிவிப்பு வெளியான மூன்று நாட்களிலேயே தன்னால் இந்த படத்தில் நடிக்க முடியாது என்று அறிக்கை வெளியிட்ட அவர் படத்திலிருந்து வெளியேறினார். இது பலருக்கும் அதிர்ச்சி அளித்தது. சரி போனவர் போயிட்டார், இன்னொரு புது இயக்குனரை பிடிப்போம் என்று டான் படத்தின் இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தியை பிடித்தனர். அவர் இதுவரை திரையில் பார்க்காத தலைவரை வாழ்ந்துக்கு போவதாக மேடையிலேயே சவடால் எடுத்தார். ஆனால் அது சில நாட்களிலேயே தவிடு பொடியானது. காரணம், ரஜினியின் படத்தை அவர் இப்போது இயக்கப் போவதில்லை.
கமலும் ரஜினிகாந்த்தும் தங்களது படத்திற்கு ஒரு இயக்குனரை தேடி வந்த போது பல்வேறு இயேசு நாய்களுடன் கதைகளை கேட்டனர். அப்போது இரண்டே படங்களை இயக்கி அவை இரண்டையும் சூப்பர் ஹிட் ஆக்கிய அஸ்வத் மாரிமுத்துவும் கதை சொன்ன இயக்குனராக இருந்தார். அவர் சொன்ன கதை ரஜினிக்கு பிடித்திருந்தாலும், அதில் வில்லன் யார் என்ற குழப்பம் நிலவியதால் இந்த கதை அப்போதைக்கு வேண்டாம் என்று கூறியிருக்கிறார். தற்போது அவரையே திரும்பவும் அழைத்து தலைவர் 173 படத்தை இயக்க வைத்திருக்கிறார்.
ரஜினியின் படங்களுக்கு கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே இசை அமைத்து வரும் ஒரே இசைக்கலைஞராக இருக்கிறார் அனிருத். ரஜினியின் மச்சான் மகனான இவர், மிகப்பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் ரசிகர். இதனாலேயே இவர் இசையில் வெளியான ரஜினியின் ஜெயிலர், வேட்டையன், கூலி உள்ளிட்ட திரைப்படமும், அதன் பாடல்களும் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பினை பெற்றிருந்தது. அது மட்டுமல்ல தன்னுடைய சூப்பர் ஹிட் பாடல்களுக்காக ராக் ஸ்டார் என்றும் அனிருத் ரசிகர்களால் அழைக்கப்படுகிறார்.
தலைவர் 173 படத்தின் பூஜை, இன்று தொடங்கியதற்கு பின்பு படத்தின் தலைப்பு வெளியிடப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த படத்தில் சிம்ரன், ராஷி கண்ணா உள்ளிட்ட பலரும் நடிக்கின்றனர். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பானது, ஜூன் 24ஆம் தேதியான இன்றே நடக்கிறது என்பதும் கூடுதல் தகவலாகும்.
தலைவர் 173 படத்தின் வேலைகளில் இறங்குவதற்கு முன்னதாக, நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்து முடித்துக்கொடுத்த படம், ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தின் இறுதிக்கட்ட வேலைகள் கிட்டத்தட்ட முடிவடைந்த நிலையில், வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் இப்படம் வெளியாகலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தில் பல்வேறு டாப் நடிகர்கள் கேமியோ கதாப்பாத்திரங்களில் வருகின்றனர்.