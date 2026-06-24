Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /தலைவர் 173 படத்தின் டைட்டில் வெளியீடு! புது இயக்குநரும் வந்தாச்சு..விவரம் இதோ

தலைவர் 173 படத்தின் டைட்டில் வெளியீடு! புது இயக்குநரும் வந்தாச்சு..விவரம் இதோ

Thalaivar 173 Title : ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் விரைவில் உருவாக இருக்கும் படம் தலைவர் 173. இந்த படத்தின் முக்கிய அப்டேட் ஆனது தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. 

Written ByYuvashree
Published: Jun 24, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:44 AM IST
தலைவர் 173 படத்தின் டைட்டில் வெளியீடு! புது இயக்குநரும் வந்தாச்சு..விவரம் இதோ
Image Credit: Thalaivar 173 Title | Instagram

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தலைவர் 173 படத்தின் டைட்டில் வெளியீடு! புது இயக்குநரும் வந்தாச்சு..விவரம் இதோ
Thalaivar 17349 min ago
2
TN Government56 min ago
3
Madurai1 hr ago
4
Monthly Horoscope2 hrs ago
5
Live News2 hrs ago