/தலைவர் 173 படத்தில் ரஜினிகாந்தின் தொழில்! இதற்கு முன் இப்படி நடித்ததே இல்லை..

ரஜினிகாந்தின் 173வது திரைப்படத்தை இயக்கப்போவது யார்? இந்த படத்தின் அடுத்த அதிகாரப்பூர்வ அப்டேட் எப்போது வெளியாகும் என்று கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் கேட்கப்படுவதையொட்டி, அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் தற்போது ஒரு தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ரஜினிகாந்த், சமீபத்தில் நடித்து முடித்திருந்த திரைப்படம், ‘ஜெயிலர் 2’. இந்த படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கியிருந்தார். 2023ல் வெளியான படத்தின் தொடர்ச்சியாக வெளியாக இருக்கும் இந்த படத்தின் பேட்ச்வொர்க் பணிகள் தற்போது நடைப்பெற்று வருகிறது. இந்த சமயத்தில், அவருடைய அடுத்த படத்தின் பணிகளும் தீவிரமாக நடைப்பெற்று வருகிறது.
தலைவர் 173 திரைப்படத்தை ‘டான்’ படத்தின் இயக்குநரான சிபி சக்கரவரத்தி இயக்குவதாக அறிவிப்பு வெளியானது. இதற்கு முன்னர் சுந்தர்.சி இதை இயக்குவதாக அறிவிப்பு வெளியாகி, அதிலிருந்து அவர் விலகியிருந்தார். இதையடுத்து, சிபி சக்கரவர்த்தியையும் இந்த படத்திலிருந்து தூக்குவதாக கூறப்பட்டது. இவருக்கு பதிலாக அஸ்வத் மாரிமுத்து இந்த படத்தை இயக்குவதாக தகவல் வெளியானது. இன்னும் இயக்குநர் யாரென்று தெளிவான விடை தெரியாத நிலையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் படத்தில் நடிக்கும் கேரக்டர் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் ரஜினிகாந்த், தலைவர் 173 படத்தில் மருத்துவராக நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கான லுக் டெஸ்ட், சமீபத்தில் சென்னையில் நடந்து முடிந்ததாகவும் இதில் ரஜினிகாந்த் கலந்து கொண்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. ரஜினி, இதுவரை தனது திரைவாழ்வில் போலீஸாகவும், ரெளடியாகவும், விஞ்ஞானியாகவும் கூட பல படங்களில் நடித்திருக்கின்றார். மருத்துவராக இதற்கு முன்னர் சந்திரமுகி படத்தில் மட்டுமே நடித்துள்ளார். அது கூட மனநல மருத்துவர்தான். அப்படத்தில் எந்த சீனிலும் அவர் கோட் போட்டுக்கொண்டு கூட இருக்க மாட்டார். தற்போது, தலைவர் 173 படத்தில் இவர் முதன்முறையாக கோட் போட்டு டாக்டராக நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
தலைவர் 173 திரைப்படத்தை, கமல்ஹாசனின் ராஜ் கமல்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் இண்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இந்த படத்தில் பாசில் ஜோசப் நடிக்க இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
தலைவர் 173 திரைப்படத்தின் பாடலுக்கு சாண்டி மாஸ்டர் நடன இயக்குநராக இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதில், ரஜினிக்கு இண்ட்ரோ சாங் இருப்பதாகவும் அதிலிருந்துதான் படமே தொடங்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழ் சினிமாக்களில் இப்போது மெயின் லீடாக ஹீரோக்கள் மட்டும் இருப்பதில்லை. அந்த படத்தை இன்னும் ஹைப் ஏற்றுவதற்காக இன்னும் சில நடிகர்களையும் இயக்குநர்கள் உள்ளே கொண்டு வருகின்றனர். அப்படி, தலைவர் 173 திரைப்படத்திலும் பேசில் ஜோசப் ரஜினிக்கு மகனாக நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. கூடவே, இந்த படத்தில் ஷங்கர் வில்லனாக நடிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.