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தலைவர் 173 படத்தில் ரஜினிகாந்தின் தொழில்! இதற்கு முன் இப்படி நடித்ததே இல்லை..

தலைவர் 173 திரைப்படம் எப்பாேது உருவாகும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ள நிலையில், இப்படம் குறித்த முக்கிய தகவல் ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 09, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:38 PM IST
தலைவர் 173 படத்தில் ரஜினிகாந்தின் தொழில்! இதற்கு முன் இப்படி நடித்ததே இல்லை..
Image Credit: Thalaivar 173 | X Rajinikanth Fan Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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