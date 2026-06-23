/அப்டேட்டுக்கு அப்டேட்டா..தலைவர் 173 படத்தின் தலைப்பு என்ன? விரைவில் தெரியும்..

Thalaivar 173 Title Reveal : கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில், ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் திரைப்படம்தான் தலைவர் 173. இந்த படத்தின் இயக்குநர் யார் என்பது குறித்து ஒரு பக்கம் குழப்பம் நிலவ, இன்னொரு பக்கம் இந்த படத்தின் டைட்டில் வெளியாவப்போவதாக அறிவிப்பு வெளியாக இருக்கிறது.
தலைவர் 173 திரைப்படத்தின் டைட்டில், ஜூன் 24ஆம் தேதியான நாளை வெளியாகும் என்று, ராஜ் கமல்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்திருக்கிறது. காலை 10 மணிக்கு டைட்டில் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.
One Name— Raaj Kamal Films International (@RKFI) June 23, 2026
Forever a Celebration
Title Reveal tomorrow at 10:00 AM#Thalaivar173 #SuperstarRajinikanth #KamalHaasan @rajinikanth @ikamalhaasan #Mahendran
@rkfioffl @turmericmedia @magizhmandram pic.twitter.com/GlR5JC8RW0
டைட்டில் என்ன என்று தெரிந்துகொள்ள ரசிகர்கள் பெரும் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர். அதே சமயத்தில் நாளை யார் அந்த இயக்குநர் என்பதும் தெரிய வந்துவிடும் என்றும் பலரும் யூகித்து வருகின்றனர்.
சமீப நாட்களாக எந்த படம் வெளியானாலும், அதற்கான அப்டேட்டுகள் ஒவ்வொன்றாக அந்த படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் சமூக வலைதள கணக்குகளில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. அப்படித்தான் இன்று மதியம் 12 மணியளவில், தலைவர் 173 படத்தின் அப்டேட் வரப்போவதாக ஒரு அப்டேட் வெளியானது. மாலை ஏதாவது நல்ல செய்தி வரும் என எதிர்ப்பார்த்து காத்திருந்த ரசிகர்கள், நாளை காலை அப்டேட் வரப்போவது தெரிந்ததும் மகிழ்ச்சியடைந்தாலும், “ஏன் அப்டேட்டுக்கு அப்டேட் விட்றீங்க?” என்று கேட்டு வருகின்றனர்.
தலைவர் 173 திரைப்படத்தை யார் இயக்கப்போகிறார் என்கிற கேள்வி நிலவுகிறது. காரணம், முதலில் இந்த படத்தை சுந்தர்.சி இயக்குவார் என்று கூறப்பட்டது. ஆனால், அவர் இந்த படத்தை இயக்கபோவதில்லை என்று அறிவிப்பு வெளியான இரண்டே நாட்களில் படத்திலிருந்து வெளியேறி விட்டார். இரண்டாவதாக ‘டான்’ பட இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்குவதாக அறிவிப்பு வெளியானது. அவரும், இந்த படத்தில் தான் ஒரு புதுமையான ரஜினியை தருவேன் என்று தெரிவித்திருந்தார். ஆனால், இந்த அறிவிப்பு வெளியான சில மாதங்களிலேயே அவர் இப்படத்தை இயக்கப்போவதில்லை என்று கூறப்பட்டது. சமீபமாகத்தான், ஓ மை கடவுளே, டிராகன் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கி ஹிட் படங்களாக்கிய அஸ்வத் மாரிமுத்துதான் இந்த படத்தை இயக்குவதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், இப்போது வரை அவர்தானா அல்லது இதிலும் மாற்றம் நிகழ்ந்து விட்டதா என்பது தெரியவில்லை. டைட்டில் விரைவில் வெளியாவதையொட்டி, அதிலேயே யார் இயக்குநர் என்பது தெரிந்துவிடும் என்பது ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது.
ரஜினிகாந்த், கடைசியாக நடித்திருந்த திரைப்படம், ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தில், ரம்யா கிருஷ்ணன், விநாயகம், வசந்த் ரவி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். கேமியோ பாத்திரங்களில், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்டோர் நடிப்பதாகவும், பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகர் ஒருவரும் கேமியோ தோற்றத்தில் நடிப்பதாகவும் தெரிய வந்துள்ளது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.