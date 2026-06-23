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அப்டேட்டுக்கு அப்டேட்டா..தலைவர் 173 படத்தின் தலைப்பு என்ன? விரைவில் தெரியும்..

Thalaivar 173 Title Reveal : தலைவர் 173 திரைப்படத்தின் டைட்டில் என்ன என்பது குறித்து, நாளை காலை 10 மணிக்கு வெளிவரும் என்று அப்டேட் வெளியாகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 23, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:33 PM IST
அப்டேட்டுக்கு அப்டேட்டா..தலைவர் 173 படத்தின் தலைப்பு என்ன? விரைவில் தெரியும்..
Image Credit: Thalaivar 173 Title Reveal | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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அப்டேட்டுக்கு அப்டேட்டா..தலைவர் 173 படத்தின் தலைப்பு என்ன? விரைவில் தெரியும்..
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