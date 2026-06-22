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சைலண்டாக தொடங்கிய ‘தலைவர் 173’ ஷூட்டிங்? ஆனா..இதில் ரஜினி இல்லையாம்!

Thalaivar 173 : ரஜினிகாந்த், தன்னுடைய 173வது திரைப்படத்தில் நடிக்க தொடங்கி விட்டதாக கூறப்படுகிறது. இப்படத்தை அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கி வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 22, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:03 PM IST
சைலண்டாக தொடங்கிய ‘தலைவர் 173’ ஷூட்டிங்? ஆனா..இதில் ரஜினி இல்லையாம்!
Image Credit: Thalaivar 173 | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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