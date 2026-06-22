/சைலண்டாக தொடங்கிய ‘தலைவர் 173’ ஷூட்டிங்? ஆனா..இதில் ரஜினி இல்லையாம்!

Thalaivar 173 : ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்து, சில மாதங்களாக ஓய்வில் இருந்த ரஜினிகாந்த், தற்போது தன்னுடைய அடுத்த படத்தின் வேலைகளில் ஆயத்தமாகி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. ஆனால், இந்த படத்தை இயக்கும் இயக்குநர்கள்தான், ஆரம்பத்திலிருந்தே மாறி வருகின்றனர்.
தலைவர் 173 திரைப்படத்தை யார் இயக்குவது என்பதில் ஆரம்பத்திலிருந்தே குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடிக்கும் இந்த படத்தை, கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் இன்டர்நேஷனல் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது என்கிற அறிவிப்பு வெளியானது. இந்த சமயத்தில்தான், இதனை சுந்தர்.சி இயக்குவதாக தெரிவிக்கப்பட்டு, இது குறித்து ரஜினி-கமல்-சுந்தர்.சி ஆகிய மூவரும் நேரில் சந்தித்து பேசினர். ஆனால், அறிவிப்பு வெளியான இரண்டு நாட்களிலேயே, தன்னால் இந்த படத்தை இயக்க இயலாது என்று சுந்தர்.சி அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.
இதற்கு பின்னர், மீணடும் சில இயக்குநர்களிடம் ரஜினி கதைக்கேட்டார். அப்போது அவருக்கு ‘டான்’ பட இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி கூறிய கதை பிடித்ததால் ஓகே செய்தார். இந்த படத்தின் வேலைகள் இன்னும் சில நாட்களில் தொடங்கப்படும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், எந்த அப்டேட்டுகளும் வராமல் அப்படியே அடங்கிப்பாேனது. இன்னொரு புது இயக்குநர், இப்படத்தை இயக்கப்போவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
தலைவர் 173 திரைப்படத்தை, இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்க இருப்பதாக சில மாதங்களுக்கு முன்னதாக தகவல் வெளியானது. முன்னர், அனைத்து இயக்குநர்களின் கதையை கேட்ட போது, ரஜினிக்கு அஸ்வத் மாரிமுத்துவின் கதை பிடித்திருந்ததாகவும், அதில் வில்லன் குறித்த குழப்பம் நிலவியதால் அவர் அப்படத்தை ஓகே செய்யவில்லை என்றும் கூறப்பட்டது. பின்னர், டான் பட இயக்குநரின் கதையிலும் ரஜினிக்கு உடன்பாடில்லை என்பதால், அஸ்வத் மாரிமுத்துவிடமே ரஜினி மீண்டும் சென்றதாக தகவல் வெளியானது.
இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கும் ‘தலைவர் 173’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு, சத்தமே இல்லாமல் தொடங்கியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. ‘ஓ மை கடவுளே’ திரைப்படத்தை இயக்கி அறிமுகமானவர் அஸ்வத் மாரிமுத்து. இதன் பிறகு பிரதீப் ரங்கநாதனை வைத்து டிராகன் எனும் சின்ன பட்ஜெட் பிரதீப் ரங்கநாதன் திரைப்படத்தை பெரிய ஹிட் ஆக்கினார். இதையடுத்து, ரஜினியின் 173வது திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பை இவர் ரொம்பவே சைலண்டாக ஆரம்பித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
பிரபல நடிகரான சித்ரா லட்சுமணன், தலைவர் 173 குறித்த சில தகவல்களை அவருடைய யூடியூப் சேனலில் பகிர்ந்திருக்கிறார். அதில், இந்த படத்தில் முதல் காட்சியாக ஒரு பிரம்மாண்ட் அகாட்சி படமாக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், சாண்டி மாஸ்டர் இதற்கு நடன பயிற்சியாளராக இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும், இதில் ரஜினிகாந்த் தற்போது பங்குபெறவில்லை என்றும், அவர் இல்லாத காட்சிகள் மட்டுமே தற்போது முடிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
இன்னும் சில நாட்களில் இந்த படப்பிடிப்பு தொடங்கிவிடும் என தகவல் வெளியாகியிருப்பதை அடுத்து, ரஜினியின் கால்ஷீட் கிடைத்த பின்பு விரைவாக இப்படம் எடுத்து முடிக்கப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதில், ரஜினிகாந்த் ஒரு மருத்துவராக நடிப்பதாக திரை வட்டாரஙகளில் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது.
ஒரு பக்கம் ரஜினியின் 173வது திரைப்படத்தை அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்குவதாக தகவல் வெளியாகும் நிலையில், RKFI நிறுவனத்தின் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில் இன்னும் “சிபி சக்கரவர்த்தி” என்றுதான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், அஸ்வத் மாரிமுத்துவின் பிறந்தநாள், ஜூன் 2ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட்ட போது, அதற்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்து, RKFI நிறுவனம் பதிவை வெளியிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.