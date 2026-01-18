TTT படத்தில் “கண்டீஷன்ஸ ஃபாலோ பண்ணுங்கடா..” டைலாக்! நடிகர் ஜீவா விளக்கம்..

TTT Controversial Dialogue : ஜீவா நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற படம், ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’. இந்த படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த ஒரு டைலாக், சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு ஜீவா விளக்கமளித்துள்ளார்.
ஜீவா:
தமிழ் திரையுலகின் முக்கியமான நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், நடிகர் ஜீவா. ஜாலியான கேரக்டராக இருக்கும் இவர், தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கும் படங்களும் தமாஷான கதைக்கொண்டவை ஆகத்ததான் இருக்கும். கடந்த சில ஆண்டுகளாக, இவரது படங்கள் கொஞ்சம் தாேல்வியை சந்திக்க, அதன் பிறகு இப்போது தனது புதுப்படத்தின் மூலம் அவர் கம்-பேக் கொடுத்திருக்கிறார்.
தலைவர் தம்பி தலைமையில்:
தலைவர் தம்பி தலையில் திரைப்படம், ஜாலியான குடும்ப ட்ராமாவாக இருக்கிறது. இதில், அரசியல் நையாண்டிக்களும் இந்த படத்தில் பேசப்பட்டுள்ளன. இந்த படத்தை நிதிஷ் சகாதேவ் இயக்கியிருக்கிறார். மலையாள இயக்குநரான இவர், மலையாளத்தில் வெளியான Falimy எனும் படத்தை இயக்கி வெற்றிப்படமாக்கினார். TTT, இவருக்கு முதல் தமிழ் படமாகும்.
ஜனவரி மாத இறுதியில் வெளியாக இருந்த ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ திரைப்படம், ஜனநாயகன் பொங்கல் ரிலீஸ் ரேஸில் இருந்து கழன்று கொண்டதால் பொங்கலையொட்டி ஜனவரி 15ஆம் தேதி வெளியானது. இந்த படத்தின் ட்ரெயிலரை மட்டும் பார்த்து விட்டு சென்றவர்களுக்கு, படம் சர்ப்ரைஸாக மிகவும் பிடித்திருந்தது. இந்த படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக பிராத்தனா, தம்பி ராமையா, மீனாட்சி தினேஷ், இளவரசு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
ஹிட்:
2026ஆம் ஆண்டின் முதல் நல்ல விமர்சனம் பெற்ற தமிழ் படமாக மாறியிருக்கிறது, ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ திரைப்படம். இந்த படத்தில் ஜீவா, ஒரு பஞ்சாயத்தை தீர்த்து வைக்கும் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இப்படம், வெளியான முதல் நாளில் இருந்தே அதிக பாசிடிவ் விமர்சனங்களை பெற்று வரவேற்பையும் பெற்றிருக்கிறது. இதையடுத்து, இப்படம் ஓடும் தியேட்டர்களை விசிட் செய்த ஜீவா, மக்களின் ஆதரவிற்கு நன்றி தெரிவித்திருந்தார்.
சர்ச்சைக்குரிய வசனம்..
‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ திரைப்படத்தில் “படிச்சு படிச்சு சொன்னேன்..கண்டிஷன்ஸ ஃபாலோ பண்ணுங்கடா..கண்டீஷன்ஸ ஃபாலோ பண்ணுங்கடான்னு..” என்று டைலாக் பேசியிருந்தார். இது, அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கரூர் விவகாரத்தில் பேசியதை கலாய்த்தது போல இருந்தது. இதையடுத்து, ஜீவா இப்படி படத்தில் பேசியதற்கு கண்டனங்களும் எழுந்தன.
விஜய்க்கு நெருக்கமானவர்..
தமிழ் திரையுலகில் இருக்கும் சில நடிகர்கள், விஜய்க்கு நெருங்கியவர்களாக இருக்கின்றனர். ஜீவாவும் அதில் ஒருவர். தனது படம் பொங்கலுக்கு வெளியான போது, “அண்ணன் படம் வரல..அதனால தம்பி படம் வருது..” என்று பேசியிருந்தார். நண்பன் படத்திலும் இருவரும் ஒன்றாக நடித்திருக்கின்றனர். ஜீவா படத்தில் இப்படி டைலாக் பேசியதும், விஜய்யுடன் நட்பு பாராட்டுவதையும் இணைத்தும் ஒரு சிலர் எழுதி வருகின்றனர். இதற்கு விளக்கமளிக்கும் வகையில் ஜீவா சமீபத்தில் பேசியிருக்கிறார்.
விளக்கம்…
சர்ச்சைக்குரிய அந்த டைலாக் குறித்து பேசிய ஜீவா, “ட்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணிதான் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த டைலாக்கை படத்தில் வைத்தால் நன்றாக இருக்கும் என இயக்குநர் கூறினார். நானும் அதை வெகுளியாக பேசிவிட்டேன். யாரையும் புண்படுத்தும் நோக்கில் பேசவில்லை..” என்று கூறியிருக்கிறார்.
மேலும் படிக்க | டாப் நடிகையாக இருந்த அசின்..திடீரென தமிழ் சினிமாவில் தடை விதிக்கப்பட்டது ஏன்?
மேலும் படிக்க | எம்.ஜி.ஆர் மடியில் இருக்கும் இந்த பையன் யார் தெரியுமா? இப்போ ஹிட் ஹீரோவாக இருக்கிறார்..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ