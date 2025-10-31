விஜய் ரசிகர்களுக்கு மெகா ட்ரீட்.. ஜனநாயகன் படத்தின் முக்கிய அப்டேட் இதோ

Jananayagan Movie Big Update: விஜய் நடிப்பில் அடுத்த வருடம் வெளியாக இருக்கும் படம், ஜனநாயகன். தற்போது இந்த படத்தின் முக்கிய அப்டேட் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. இது தொடர்பான முழு விவரத்தை விரிவாக இங்கே காணலாம்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம்:
விஜய் தொடங்கிய 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' (தவெக) அரசியல் கட்சியின் தலைவராக, தான் நடிக்கும் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படமே தனது கடைசி படம் என்று அவர் ஏற்கனவே அறிவித்துவிட்டார். இதற்குப் பிறகு அவர் முழு நேரமாக அரசியலில் ஈடுபடவுள்ளார். தற்போது அவர் தனது அரசியல் பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார். அரசியலில் அவரது முயற்சிக்குக் கிடைக்கும் வரவேற்பைப் பொறுத்துதான், அவர் எதிர்காலத்தில் மீண்டும் திரைப்படங்களில் நடிப்பதா இல்லையா என்பதை முடிவு செய்வார் என்று கூறப்படுகிறது.
நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் "ஜனநாயகன்". இந்த அரசியல் ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படத்தை, 'நேர்கொண்ட பார்வை', 'வலிமை', 'துணிவு' போன்ற படங்களை இயக்கிய பிரபல இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்குகிறார். கே.வி.என் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரிக்கிறது. இதில் விஜய்க்கு ஜோடியாக, இரண்டாவது முறையாக பூஜா ஹெக்டே நடிக்கிறார். பிற முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் மமிதா பைஜூ மற்றும் பிரியாமணி உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். இவர்களுடன் இந்த படத்தில் கவுதம் மேனன், நரேன் ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி இந்த படம் அடுத்த ஆண்டு (2026) பொங்கல் பண்டிகையில் திரைக்கு வருகிறது. மேலும் படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார்.
ஜனநாயகன் அப்டேட்:
ஜனநாயகன் படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியான போது, இது தெலுங்கு படமான ‘பகவந்த் கேசரி’ படத்தின் கதை என்று கூறப்பட்டது. விஜய் இந்த படத்தை ஐந்து முறை பார்த்தார் என்கிற தகவல் வெளியானதால், இப்படியொரு தகவலானது வெளியானது.
ஜனநாயகன் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் அப்டேட்:
இப்போது, படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் குறித்த தகவல் கசிந்துள்ளது. அதன்படி 'ஜனநாயகன்' பர்ஸ்ட் சிங்கிள் தீபாவளிக்கு வெளியாகும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த நிலையில் தற்போது ஜனநாயகன் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் வரும் நவம்பர் முதல் வாரத்தில் வெளியாகலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பான அறிவிப்பு இன்று மாலை வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தகவல் வெளியான முதல் விஜய் ரசிகர்கள் உற்சாகத்துடன் இருக்கின்றனர்.
க்ளைமேக்ஸ் காட்சி:
இதனிடையே சமீபத்தில் படத்தின் க்ளைமேக்ஸ் குறித்த தகவல் வெளியாகி இருந்தது. அதில், க்ளைமேக்ஸ் காட்சி என்னவாக இருக்கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. விஜய், இறுதி காட்சியில், Humanoid எனப்படும் மனிதன் போன்ற ரோபோக்களுடன் சண்டை போடும் காட்சிகள் இடம் பெற்றிருப்பதாக தகவல் வெளியானது. இதை கேட்ட பலர், “என்னது, விஜய் AI-ஐ எதிர்த்து சண்டை போடுகிறாரா?” என்று ஆச்சரியமாக கேட்டு வருகின்றனர். இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
